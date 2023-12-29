У Європарламенті ініціювали збір підписів за недовіру Єврокомісії через розмороження 10 млрд євро для Угорщини

Євродепутат від Литви Пятрас Ауштревічус заявив, що у Європейському парламенті ініціювали збір підписів про оголошення недовіри Єврокомісії через розмороження 10 мільярдів євро Угорщині напередодні "українського" саміту ЄС.

Про це Ауштревічус сказав в інтерв’ю Delfi, передає Цензор.НЕТ.

Євродепутат вважає, що розмороження коштів стало "платою" Євросоюзу за рішення Угорщини не блокувати схвалення початку переговорів про вступ України до ЄС.

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"Комісія, за моєю оцінкою, зробила помилку. Якщо треба було робити це розморожування, треба було робити раніше. Я не бачив жодного аналітичного паперу з боку Єврокомісії, на ґрунті чого було розморожено (кошти. – Ред.)", – заявив він.

Ауштревічус стверджує, що про таке рішення Єврокомісії не були попереджені й країни-члени ЄС.

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"Отже, рішення політичне, а отже, ризик приймає хто? (Президентка Єврокомісії. – Ред.) Фон дер Ляєн. Тому деякі мої колеги в Європарламенті вже почали ініціативний процес – збирають підписи щодо недовіри ЄК", – додав євродепутат.

На його думку, в цій ситуації Віктор Орбан "здається у виграші": "Він диктує умови, він є тим, хто починає і закінчує процес. Але за це Угорщина заплатить велику ціну, тому що недовіра до Орбана ще більше зросла".

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13 грудня Європейська комісія розблокувала 10 мільярдів євро коштів ЄС для Угорщини, заморожених через проблеми верховенства права, напередодні саміту ЄС, на якому Орбан обіцяв заблокувати фінансову та політичну підтримку України.

Але, зрештою, угорський прем'єр поступився під час голосування за відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу.