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У Європарламенті ініціювали збір підписів за недовіру Єврокомісії через розмороження 10 млрд євро для Угорщини

еврокомиссия,єврокомісія

Євродепутат від Литви Пятрас Ауштревічус заявив, що у Європейському парламенті ініціювали збір підписів про оголошення недовіри Єврокомісії через розмороження 10 мільярдів євро Угорщині напередодні "українського" саміту ЄС.

Про це Ауштревічус сказав в інтерв’ю Delfi, передає Цензор.НЕТ.

Євродепутат вважає, що розмороження коштів стало "платою" Євросоюзу за рішення Угорщини не блокувати схвалення початку переговорів про вступ України до ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄК планує дозволити транзит російських товарів до Калінінграда, але Литва ветуватиме документ, - європарламентар Ауштрявічус

"Комісія, за моєю оцінкою, зробила помилку. Якщо треба було робити це розморожування, треба було робити раніше. Я не бачив жодного аналітичного паперу з боку Єврокомісії, на ґрунті чого було розморожено (кошти. – Ред.)", – заявив він.

Ауштревічус стверджує, що про таке рішення Єврокомісії не були попереджені й країни-члени ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євродепутат Верхофстадт про демарш Орбана: Йому краще в одній кімнаті з Путіним, а не лідерами ЄС

"Отже, рішення політичне, а отже, ризик приймає хто? (Президентка Єврокомісії. – Ред.) Фон дер Ляєн. Тому деякі мої колеги в Європарламенті вже почали ініціативний процес – збирають підписи щодо недовіри ЄК", – додав євродепутат.

На його думку, в цій ситуації Віктор Орбан "здається у виграші": "Він диктує умови, він є тим, хто починає і закінчує процес. Але за це Угорщина заплатить велику ціну, тому що недовіра до Орбана ще більше зросла".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія вирішила розблокувати 10 мільярдів євро для Угорщини, - Guardian

13 грудня Європейська комісія розблокувала 10 мільярдів євро коштів ЄС для Угорщини, заморожених через проблеми верховенства права, напередодні саміту ЄС, на якому Орбан обіцяв заблокувати фінансову та політичну підтримку України.

Але, зрештою, угорський прем'єр поступився під час голосування за відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Автор: 

Єврокомісія (2155) Європарламент (1045) недовіра (19) Ауштревічус Пятрас (22)


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Топ коментарі
+12
Це, мабуть, найдорожча філіжанка кави була - 10млрд!
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29.12.2023 20:28
+8
Литва рулює. Пора вже виводити на чисту воду залаштункових отримувачів кремлівських срібників - хай з кров'ю привселюдно вихаркують кожен кацапський рубль.
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29.12.2023 20:37
+2
Вопрос нужно ставить по другому: а что собственно Угорщина делает в ЕС? Если нет, юридичкеских норм ее исключения, то кто мешает другим странам "выйти" с этого странного союза и создать другой, на других правилах и нормах!?
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29.12.2023 20:57
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але не шляхом відствки Урсули!
міняйте правила в ЄС к епеням
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29.12.2023 21:28 Відповісти
Це, мабуть, найдорожча філіжанка кави була - 10млрд!
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29.12.2023 20:28 Відповісти
Красиво!
Очень....
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29.12.2023 20:34 Відповісти
Дякую!
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29.12.2023 23:58 Відповісти
Тепер ******* буде Литву звинувачувати у всіх бідах світу.
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29.12.2023 20:33 Відповісти
Литва рулює. Пора вже виводити на чисту воду залаштункових отримувачів кремлівських срібників - хай з кров'ю привселюдно вихаркують кожен кацапський рубль.
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29.12.2023 20:37 Відповісти
Я не розумію, чому питання допомоги просто-напросто не винесуть на голосування Європарламенту. Там у притомних партій більшість - проголосували і Орбан не може зробити нічого і не треба тоді йому 10 млрд давати. Все ж просто!
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29.12.2023 20:40 Відповісти
Негідник орбан, а відповідати має Фон дер Ляєн, яка є адвокатом України.Тому треба її усунути і обрати рашистського агента -зате справедливість не постраждає.
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29.12.2023 20:40 Відповісти
Вопрос нужно ставить по другому: а что собственно Угорщина делает в ЕС? Если нет, юридичкеских норм ее исключения, то кто мешает другим странам "выйти" с этого странного союза и создать другой, на других правилах и нормах!?
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29.12.2023 20:57 Відповісти
союз стран без друзей *****!
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29.12.2023 20:58 Відповісти
Когда вступила в ЕС, там правили другие.
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30.12.2023 01:11 Відповісти
Україні треба. Бо без грошей і стандартів ЄС, Україна ніколи не вибереться із совкового лайна
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29.12.2023 21:48 Відповісти
Довго цей процесс буде в головах асимілюватися. Молодняку то шо, вони в же з іншого тіста так би мовити. Старе покоління рудимент. Як і ми ним станемо в свій час пізніше. Нажаль. А гроші знайдуться. Хліб кожен раз з'їдається, а гроші лишаються.
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29.12.2023 23:20 Відповісти
Єевропарламенту потрібно орбану ці 10 мілліардів євро замінити на 10 мілліардів фублів хай ними користується у вбиральні бо більш ні для чого вони не годяться в ЄС
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30.12.2023 06:37 Відповісти
...очень интересно,как разблокировали фин помощь Венгрии,а была договоренность ее блокировать...Интересно,интересно....
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30.12.2023 10:05 Відповісти
 
 