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Кабмін затвердив новий склад наглядової ради "Укроборонпрому", до неї увійшли Гончарук та Милованов

милованов

Кабмін на засіданні 29 грудня затвердив склад наглядової ради акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає Цензор.НЕТ.

До складу наглядової ради "Укроборонпрому" увійшли:

- Олексій Гончарук, який в період з 2019-2020 роки обіймав посаду премʼєр-міністра України. Гончарук також є головою наглядової ради ГО "Аеророзвідка".

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- Тимофій Милованов – президент Київської Школи Економіки та колишній Міністр економіки. Милованов також колишній голова наглядової ради УкрОборонПрому.

- Сергій Коновець – колишній член Наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК Нафтогаз України. Крім того, Коновець є членом наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України".

- Давід Ломджарія – член наглядової ради Укрзалізниці. Ломджарія є виконавчим директором в "Iberia Group", керуючий партнер "Four Seas Trading" і голова наглядової ради "SunEnergy Bank" (всі ці компанії розташовані в Грузії).

- Лінді Сміт – президент та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC).

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"Це потужна команда професіоналів, з величезним досвідом та експертизою. Я впевнений, що разом з Германом Сметаніним нова наглядова рада успішно продовжить трансформацію Укроборонпрому в прозорий європейський оборонний холдинг", – додав Камишін.

Автор: 

Гончарук Олексій (1103) наглядова рада (639) Укроборонпром (1732) Милованов Тимофій (416)


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Топ коментарі
+39
Оце срака в державі ...................................................................
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29.12.2023 20:40
+38
Самокатчики і дебіли кінець епохи здорового глузду
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29.12.2023 20:42
+34
Парад абсурду триває...
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29.12.2023 20:41
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А чому вони досі не в ЗСУ?
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29.12.2023 20:37 Відповісти
Тому, що без них Укроборонпром залишиться сиротою.
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29.12.2023 20:49 Відповісти
А може варто спробувати?
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29.12.2023 23:49 Відповісти
Саросцятата Пінчука .Міловано керує його кіївськоюшколою економіки , працюючи до цього ще й в Штатах. Гончарук16 октября 2019 года на фоне обвинений в СМИ в фальсификации данных о наличии у себя учёной степени доктора философии (о чём он утверждал в методическом пособии «Закон Украины. О выборах народных депутатов Украины»), вынужден был публично заявить, что «не является учёным и никогда научной деятельностью не занимался»Партія Слуга Народа (з вул Банкової.)
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30.12.2023 01:27 Відповісти
После выступления на YES Гончарука провожал на встречу Пинчук, который является организатором этого форума.

Журналисты поинтересовались у премьера, успел ли он уже познакомиться со всеми олигархами.Гончарук напомнил, что виделся в Офисе Президента с Коломойским, а с Пинчуком встречается не впервые, поскольку тот ранее также приходил на встречу с Президентом Владимиром Зеленским.
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30.12.2023 01:34 Відповісти

Віктора Пінчука викликали на допит в Генпрокуратуру в справі так званої чорної бухгалтерії Януковича - він має з'явитись там 27 серпня. 2019 р Він співпрацював із Полом Манафортом і оплачував послуги лобістів Януковича у США https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.html

Пінчук найняв лобіста у США, що мала зв'язки з командою Трампа

Український мільярдер Віктор Пінчук найняв колишню журналістку, яка розглядалася на одну з високих посад у оточенні президента Трампа, лобістом своїх інтересів у Сполучених Штатах.

Моніка Кроулі,

в 2015 році року Фонд https://www.ukrinform.ua/tag-pincuk Пінчука пожертвував $150 тис. Фонду Трампа для виступу Трампа на Європейській зустрічі з питань безпеки.

Радіо Свобода Україна - 01 январь 2017 год Посол України у США Валерій Чалий розкритикував олігарха Віктора Пінчука за його статтю в американському щоденнику The Wall Street Journal про нібито необхідність «болючих компромісів» і поступок Росії для врегулювання конфлікту на окупованій частині Донбасу.
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30.12.2023 02:19 Відповісти
Поминання сороса-це маркер.Сороса ненавадять Трамп,путін,сі,орбан.Мафіозно-фашистськими кланами вливаються міліарди щоб щоб виставити його у негативі.Як же палає у цих уродів одне упоминання Сороса,його фондів і людей з ним повязаних.
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30.12.2023 05:23 Відповісти
Читайте нижчеижче чому українських СОРОСЦЯТ
я саме назвала так

"Відродження" опублікувало офіційну позицію щодо подій в Україні.

Фонд Джорджа Сороса "Відродження", який багато років співпрацює з фондами Віктора та Олени Пінчук, розкритикував https://tsn.ua/politika/pislya-skandalnoyi-statti-poroshenko-ne-pide-na-lanch-pinchuka-v-davosi-zmi-858490.html позицію олігарха щодо урегулювання ситуації в Україні , викладену в статті Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia, оприлюдненій в газеті Wall Street Journal. 7 січня 2017 рік
https://tsn.ua/politika/fond-sorosa-rozkritikuvav-skandalnu-stattyu-pinchuka-ale-ne-pripinit-spivpraci-z-nim-859383.html
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30.12.2023 09:28 Відповісти
Оце срака в державі ...................................................................
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29.12.2023 20:40 Відповісти
"Ми довго працювали над тим, щоб "Укроборонпром" отримав найкращу наглядову раду. Так і сталося", - вважає Камишін.

Хотілось би дізнатись про здобутки цих гігантів економіки, включно з самим камИшІним.
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29.12.2023 20:54 Відповісти
почему не охвачен еще этот "ценный" член всех наглядовых рад ?

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29.12.2023 21:05 Відповісти
Наверное Пинчук не успел дипломат с "рекомендательным письмом" занести.
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29.12.2023 21:16 Відповісти
Бо якщо це потужна команда професіоналів, з величезним досвідом та експертизою, то чому вони не залишились на попередніх посадах?
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30.12.2023 01:28 Відповісти
Парад абсурду триває...
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29.12.2023 20:41 Відповісти
круговоріт ЗЄгівна в Україні - тоне, а потім знову вспливає
новіе лица ЗЄномєнклатура

.
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29.12.2023 21:02 Відповісти
Це стимул дермака до прискорення здачі України.
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29.12.2023 20:42 Відповісти
Тобто, там де "голова" (Мілованов) не здолала, там "члєн" (Мілованов) подолає?
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29.12.2023 20:42 Відповісти
Самокатчики і дебіли кінець епохи здорового глузду
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29.12.2023 20:42 Відповісти
мене більше цікавлять вибориПрезидента в травні 2024, бо 5-річний термін збігає в 2024 р і немає конституційної норми про продовження повноважень Президента в час військового стану чи війни. Законодавці не передбачили війну з кацапами. Значить в о Президента буде Стефанчук. Це повний треш
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29.12.2023 20:43 Відповісти
Кака *уй разница, зеденок или стефанчмок. все равно будет елдак.
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29.12.2023 20:51 Відповісти
єлдак навіть не держслужбовець. до нього будуть питання в прокурора
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29.12.2023 20:53 Відповісти
Это "серый кардинал", ставленник фсб. пока прикрывается зедёнком. Фесебе его в обиду не даст, а стефанчмук -это не гастелло и факел себе в дупу пхать не будет.
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29.12.2023 21:05 Відповісти
Голова ВР Рибак в сій час (2014) подав заяву на звільнення,

18 лютого 2014 спікер відмовився реєструвати проект постанови опозиції про повернення Конституції 2004. Після цього опозиція заблокувала президію і трибуну Верховної Ради.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B2%D0%B1%D0%B2-10 [10] Це призвело до ескалації конфлікту, кровопролиття і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F вбивства великої кількості громадян України .

22 лютого 2014 подав у відставкуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] . Верховна Рада 326 голосами підтримала відкликання спікера.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12]

Згодом Рибак заявив, що після передачі влади в Україні в.о. президента Турчинову 2014 року він пішов на політичну пенсію. У своїх пізніших висловлюваннях підкреслював, що вважає реванш Януковича в Україні неможливим, оскільки Україна стала іншою й пішла вперед.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13]
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29.12.2023 21:08 Відповісти
Я думаю "доходяга" тоже попробует сдрыснуть, под любым предлогом.
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29.12.2023 21:13 Відповісти
його на шнурку тримають щоб не всрався і не втік. хороми то в Лондині а не в рубльовці
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29.12.2023 21:15 Відповісти
До ескалації конфлікту, кровопролиття і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F вбивства великої кількості громадян України . призвело не блокування трибуни опозицією, а дозвіл Януковича на розстріл майданівців.
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30.12.2023 01:32 Відповісти
Уточніть, що призначив його парламент, а не пАпереднік.
Чи какаяразніца?
Гончарук? ПроФФесіонал. Пройшов школу участі в телешоу. За 5 місяців прем'єрства проср.а 118 млрд гривень держскарбниці зі 130 млрд залишених пАпередніком.
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29.12.2023 21:04 Відповісти
Вот именно. В парламенте была коалиция патриотически настроенных людей, строявших плечом к плечу на майдане. А то, что они потом переср@лись между собой, не поделивши кусок пирога, это их проблема. И какая заразница, что они были на майдане, главное оттяпать себе кусок пирога,. А делиться не хотели, все себе. Я у руля и я рулю. Вот так оно и строилось.
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29.12.2023 21:13 Відповісти
Не варто узагальнювати. Узагальнення- маніпуляція.
Коаліція розпалась через амбіції конкретної персони. БабЮлі.
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29.12.2023 21:29 Відповісти
Вот вам Юлия Владимировна поперек горла встала, что при Юще, что при Порохе. И что характерно, президенты от майдана так боятся Тимошенко. Сильная женщина она, в отличии от слабых бывших президентов.
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29.12.2023 21:34 Відповісти
Мені глибоко пофіг на цю страшную женщІну. Вона зруйнувала коаліцію. Вона приклала свої брудні рученяти до обрання ВладімірСсанича презЕдентом. І що дійсно цікаво (дякую за наводку), цю сільнуюженщину зЕрмак абсолютно влаштовує, як і вона зЕрмака.
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29.12.2023 22:37 Відповісти
Два дебіла-ето сила!!
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29.12.2023 20:43 Відповісти
Мілованов це той поц, якого вояки ***** криють за дописи щодо АЗС?
Це якійсь тролінг від опи?
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29.12.2023 20:44 Відповісти
Р.S. і повноваження єрмака припиняться в один день
куда пацани "бежать будут"
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29.12.2023 20:45 Відповісти
які люди і досі на волі)))мерзені виродки знову на плаву??таких дажеко від себе не відпускають завжди знайдеться де їх пристроїти щоб мати ,,руки що не крали,,))
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29.12.2023 20:46 Відповісти
Шо, у елдака тимафеича кончились запасные на лавке?
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29.12.2023 20:48 Відповісти
"... Іних уж нєт (Алєксєй Ковальов, небіжчик зі слуг наріда), а тє - далєче ( втікач на кацапію Вадік Слюсарєв з тих же слуг)".
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29.12.2023 20:57 Відповісти
"..семья-то большая, та два долбо#ба..."(с)
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29.12.2023 20:48 Відповісти
Ну той шо підарів з геями плутає
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29.12.2023 20:49 Відповісти
Милованов, де дрони! Ану знайди де вони лежать
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29.12.2023 20:49 Відповісти
заїхали на самокаті
два придурка
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29.12.2023 20:50 Відповісти
Два кента *уета и *бота.
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29.12.2023 20:53 Відповісти
Поки у всіх кутках країни народ зайнятий ліквідацією наслідків ракетного обстрілу, ЗЄлєшобло виихаоя робить ще одну диверсію.
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29.12.2023 20:54 Відповісти
хлопчики тяжко відслужили "на водах", моряки
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29.12.2023 20:54 Відповісти
какая неожиданность..
- для бесполезной, дороговалютной прокладки - "Укроборонпрома" в самый раз - бэушные, проверенные временем и ситуациями, прокладки из ко-манды неувядающей Зельды
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29.12.2023 20:55 Відповісти
В полку зе-бидла поповнення ... Логіка від"ємного відбіру працює безвідмовно. Тепер почали підбирати навіть той непотреб, який самі ж колись викинули на смітнік... Підняв, відмив від лайна, придивився, бляха-муха, так це ж "новиє ліца"... Ну що, какієразніци, вам обіцяли "пріколи", вам казали "я ваш вирок", вам обіцяли "нових ліц", вам казали "я вам нічєво нєдолжен"? Все це на всі 100% виконано, жеріть тупі курви, нє абляпайтесь. Бо преЗЕдентська програма виконана та перевиконана... А, нє, стоп, ще залишилось "дагаваріцца с путіним пасрєдінє та зазирнути йому в очко, щоб увідєть там "мір"... Для цього потрібен другий строк, бо мальчік ще вчиться, але ж ви мальчіка нє падвєдьотє? Бо мальчік та андрєйбарісавіч на вас дуже розраховують ... що вже казати про владіміравладіміравіча.
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29.12.2023 20:55 Відповісти
Ось така херня малята, а вам привладні чудять…
ТЦК їх чекало на медкомісію, а вони потікали на посади, щоб їх забронювали у кадрах дівчатка!!
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29.12.2023 20:59 Відповісти
Тріумф холівару зі здоровим глуздом.
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29.12.2023 21:04 Відповісти
Два дебіла то сила, гірше тільки три дебіла Наглядачі багатостаночники, ночей не сплять все наглядають і наглядають
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29.12.2023 21:04 Відповісти
Складається відчуття "дежав'ю"...!)))
Назад до "джерел"...?!)
Оці "напрацюють"...
Де ж Богдан...?!)
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29.12.2023 21:06 Відповісти

Андрія з Богданом колись бачили в компанії цапа [- брата по розуму]. Однак, наразі точно невідомо, чи то була їхня крайня знимка.
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29.12.2023 21:59 Відповісти
богдан пригадав свого колишнього Козла і образив тваринку
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30.12.2023 00:04 Відповісти
Гівно по колу циркулює.
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29.12.2023 21:08 Відповісти
Гончарук - хлопчик-маріонетка з телемасовки, якого поставили прем'єр-міністром, потім зняли, направили на навчання (інструктаж) у США, тепер він звідти повернувся і готовий представляти інтереси США в Укроборонпромі, Мілованов просто дебіл (яким він сам себе визнав публічно) і агент впливу, який поставлений ззовні, щоб формувати тут політику, вигідну тим хто його сюди прислав, дав грошенят на розкрутку, зробив міністром (руйнування) економіки.
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29.12.2023 21:09 Відповісти
А гончарука з самокатом взяли?
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29.12.2023 21:14 Відповісти
в україні повна срака!
країною керують дегенерати, які вирішили, що генії.
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29.12.2023 21:21 Відповісти
Шо тапер поробиш як що дегенерати похоронили Украіну своїм вибором у 19 році.
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30.12.2023 05:30 Відповісти
Схоже оборонпрому капець...
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29.12.2023 21:22 Відповісти
Похоронна команда для оборонпрому
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29.12.2023 21:29 Відповісти
Глум і сором. Здавалося можна було би і звикнути за чотири роки.
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29.12.2023 21:35 Відповісти
Мар'яна Безмозглая должна получить миллиардов долларов с этой комушки.. остальное Легко Кравец 😁😁😁
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29.12.2023 21:36 Відповісти
Кстати Леонид Данилыч Кучма получает с любой сделки 5%>>>Данилыч Красава 😁 Истинный президент Украины
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29.12.2023 21:38 Відповісти
Бл*, яку реакцію народу вони чекають..другий вже почав натравлювати на збройні сили, недодиктатура обломається.
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29.12.2023 21:40 Відповісти
Як гарно звучить :- НАГЛЯДОВА РАДА...
а колись казали :- СМОТРЯЩИЕ
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29.12.2023 21:45 Відповісти
И зарплата по три милліона і нахрен вони там треба ***..
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29.12.2023 21:46 Відповісти
Сумно, що в таку структуру набирають таких паразитів як Милованов (кого "ніколи не цікавила Україна) і Гончарук що називав себе "профаном в економіці", а до слуг обслуговував ригів. Але навіть якщо з цими погодитися, чи є в цій наглядовій раді хоч один спеціаліст - справжній, досвідчений професіонал-"технар"? Чи в них головне вміння крутити грошовими потоками?
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29.12.2023 21:58 Відповісти
Ще лишилося панночку Мендель витягти з нафталіну і пристроїти до якоїсь наглядової ради...
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29.12.2023 22:05 Відповісти
А баканова когда восстановят?
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29.12.2023 22:07 Відповісти
Пропал дом (с)
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29.12.2023 22:10 Відповісти
Судячи з цих призначень, на Укроборонпром очікує сумне майбутнє. Біда
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29.12.2023 22:10 Відповісти
Я думаю вже навiть самi упортi zeбiли зрозумiли ,в який припздець завiв нас цей сраний вiслюк апокалiпсису.
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29.12.2023 22:27 Відповісти
Тамара Пальчук

@CukTamara

В ответ

https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris

Гончарук з Миловановим поіздєржалісь? На мелі? До нашого берега як не гівно то тріски. Або дебіли.
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29.12.2023 22:27 Відповісти
Для чого потрібна така кантора прокладка як Укробрронпром. Які його досягнення, чим він ефективний????
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29.12.2023 22:41 Відповісти
Невже не можна було цих дебілів в якесь інше місце засунути?
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29.12.2023 22:47 Відповісти
уже ставить некого специалисты в это шапито шалман не пойдуть себя запятнать а эти без совести и чести им пофиг лиш бы бабло капало вот и тасуют эту крапленную колоду Ермаки
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29.12.2023 23:13 Відповісти
Це лише наглядова рада. Ці мучачос там бутафорія.
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29.12.2023 23:29 Відповісти
ну как сказать, они же выплат какие-то получают из прибыли компании. Если такой же алгоритм как в УЗ, то там каждому члену ежемесячно не слабо на счет залетает. Многие даже в Украину не приезжают
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30.12.2023 22:21 Відповісти
Призивного віку. Повернулися з фронту?

Віддати цих "сомокатчиків" Тані Чорновол хоча б на 6 місяців для перевірки на вшивість.
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29.12.2023 23:46 Відповісти
Рад что Гончарука нормально трудоустроили
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29.12.2023 23:52 Відповісти
Хотите узнать поименный список агентов рашки в Украине - просто узнайте кто конкретно лоббировал назначение этих самокатчиков и дегенерата в УОП. Это и будет тот самый "штирлицъ"
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29.12.2023 23:57 Відповісти
Пиз....а Укроборонпрому!!! С такими зе и ко и врагов не надо ((((
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30.12.2023 00:24 Відповісти
гончарук із своїм самокатом прийшов, чи знов з держбюджету треба куплять?
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30.12.2023 00:34 Відповісти
Повний зелено-блювотний пи₴дець..🤬
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30.12.2023 16:30 Відповісти
2йрік війни а УкрОборонПром не може народити навіть патронного заводу. Ну то може він просто без потреби? Більше ! Скільки він коштує податками? Може просто його закрити нах@й, а гроши спрямувати на лікування інвалідів, чи безпілотники?
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30.12.2023 17:40 Відповісти
лучше бы своим производителям заказы давали на производство, а не должностя в наблюдательных советах делят
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30.12.2023 22:18 Відповісти
 
 