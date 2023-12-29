Кабмін затвердив новий склад наглядової ради "Укроборонпрому", до неї увійшли Гончарук та Милованов
Кабмін на засіданні 29 грудня затвердив склад наглядової ради акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає Цензор.НЕТ.
До складу наглядової ради "Укроборонпрому" увійшли:
- Олексій Гончарук, який в період з 2019-2020 роки обіймав посаду премʼєр-міністра України. Гончарук також є головою наглядової ради ГО "Аеророзвідка".
- Тимофій Милованов – президент Київської Школи Економіки та колишній Міністр економіки. Милованов також колишній голова наглядової ради УкрОборонПрому.
- Сергій Коновець – колишній член Наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК Нафтогаз України. Крім того, Коновець є членом наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України".
- Давід Ломджарія – член наглядової ради Укрзалізниці. Ломджарія є виконавчим директором в "Iberia Group", керуючий партнер "Four Seas Trading" і голова наглядової ради "SunEnergy Bank" (всі ці компанії розташовані в Грузії).
- Лінді Сміт – президент та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC).
"Це потужна команда професіоналів, з величезним досвідом та експертизою. Я впевнений, що разом з Германом Сметаніним нова наглядова рада успішно продовжить трансформацію Укроборонпрому в прозорий європейський оборонний холдинг", – додав Камишін.
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Журналисты поинтересовались у премьера, успел ли он уже познакомиться со всеми олигархами.Гончарук напомнил, что виделся в Офисе Президента с Коломойским, а с Пинчуком встречается не впервые, поскольку тот ранее также приходил на встречу с Президентом Владимиром Зеленским.
Віктора Пінчука викликали на допит в Генпрокуратуру в справі так званої чорної бухгалтерії Януковича - він має з'явитись там 27 серпня. 2019 р Він співпрацював із Полом Манафортом і оплачував послуги лобістів Януковича у США https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.html
Пінчук найняв лобіста у США, що мала зв'язки з командою Трампа
Український мільярдер Віктор Пінчук найняв колишню журналістку, яка розглядалася на одну з високих посад у оточенні президента Трампа, лобістом своїх інтересів у Сполучених Штатах.
Моніка Кроулі,
в 2015 році року Фонд https://www.ukrinform.ua/tag-pincuk Пінчука пожертвував $150 тис. Фонду Трампа для виступу Трампа на Європейській зустрічі з питань безпеки.
Радіо Свобода Україна - 01 январь 2017 год Посол України у США Валерій Чалий розкритикував олігарха Віктора Пінчука за його статтю в американському щоденнику The Wall Street Journal про нібито необхідність «болючих компромісів» і поступок Росії для врегулювання конфлікту на окупованій частині Донбасу.
я саме назвала так
"Відродження" опублікувало офіційну позицію щодо подій в Україні.
Фонд Джорджа Сороса "Відродження", який багато років співпрацює з фондами Віктора та Олени Пінчук, розкритикував https://tsn.ua/politika/pislya-skandalnoyi-statti-poroshenko-ne-pide-na-lanch-pinchuka-v-davosi-zmi-858490.html позицію олігарха щодо урегулювання ситуації в Україні , викладену в статті Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia, оприлюдненій в газеті Wall Street Journal. 7 січня 2017 рік
https://tsn.ua/politika/fond-sorosa-rozkritikuvav-skandalnu-stattyu-pinchuka-ale-ne-pripinit-spivpraci-z-nim-859383.html
Хотілось би дізнатись про здобутки цих гігантів економіки, включно з самим камИшІним.
новіе
лицаЗЄномєнклатура
.
18 лютого 2014 спікер відмовився реєструвати проект постанови опозиції про повернення Конституції 2004. Після цього опозиція заблокувала президію і трибуну Верховної Ради.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B2%D0%B1%D0%B2-10 [10] Це призвело до ескалації конфлікту, кровопролиття і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F вбивства великої кількості громадян України .
22 лютого 2014 подав у відставкуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] . Верховна Рада 326 голосами підтримала відкликання спікера.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12]
Згодом Рибак заявив, що після передачі влади в Україні в.о. президента Турчинову 2014 року він пішов на політичну пенсію. У своїх пізніших висловлюваннях підкреслював, що вважає реванш Януковича в Україні неможливим, оскільки Україна стала іншою й пішла вперед.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13]
Чи какаяразніца?
Гончарук? ПроФФесіонал. Пройшов школу участі в телешоу. За 5 місяців прем'єрства проср.а 118 млрд гривень держскарбниці зі 130 млрд залишених пАпередніком.
Коаліція розпалась через амбіції конкретної персони. БабЮлі.
Це якійсь тролінг від опи?
куда пацани "бежать будут"
два придурка
- для бесполезной, дороговалютной прокладки - "Укроборонпрома" в самый раз - бэушные, проверенные временем и ситуациями, прокладки из ко-манды неувядающей Зельды
ТЦК їх чекало на медкомісію, а вони потікали на посади, щоб їх забронювали у кадрах дівчатка!!
Назад до "джерел"...?!)
Оці "напрацюють"...
Де ж Богдан...?!)
Андрія з Богданом колись бачили в компанії цапа [- брата по розуму]. Однак, наразі точно невідомо, чи то була їхня крайня знимка.
країною керують дегенерати, які вирішили, що генії.
а колись казали :- СМОТРЯЩИЕ
@CukTamara
В ответ
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Гончарук з Миловановим поіздєржалісь? На мелі? До нашого берега як не гівно то тріски. Або дебіли.
Віддати цих "сомокатчиків" Тані Чорновол хоча б на 6 місяців для перевірки на вшивість.