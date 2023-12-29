Кабмін затвердив новий склад наглядової ради "Укроборонпрому", до неї увійшли Гончарук та Милованов

Кабмін на засіданні 29 грудня затвердив склад наглядової ради акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає Цензор.НЕТ.

До складу наглядової ради "Укроборонпрому" увійшли:

- Олексій Гончарук, який в період з 2019-2020 роки обіймав посаду премʼєр-міністра України. Гончарук також є головою наглядової ради ГО "Аеророзвідка".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" заперечує поставки деталей для літаків та гелікоптерів РФ з України, про які раніше писали ЗМІ

- Тимофій Милованов – президент Київської Школи Економіки та колишній Міністр економіки. Милованов також колишній голова наглядової ради УкрОборонПрому.

- Сергій Коновець – колишній член Наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК Нафтогаз України. Крім того, Коновець є членом наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України".

- Давід Ломджарія – член наглядової ради Укрзалізниці. Ломджарія є виконавчим директором в "Iberia Group", керуючий партнер "Four Seas Trading" і голова наглядової ради "SunEnergy Bank" (всі ці компанії розташовані в Грузії).

- Лінді Сміт – президент та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" допомагає приватним фірмам масштабувати виробництво FPV-дронів

"Це потужна команда професіоналів, з величезним досвідом та експертизою. Я впевнений, що разом з Германом Сметаніним нова наглядова рада успішно продовжить трансформацію Укроборонпрому в прозорий європейський оборонний холдинг", – додав Камишін.