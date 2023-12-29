УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12257 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
4 003 31

Екскомандувач Сухопутних військ Польщі Скшипчак: Захід має надати Україні більше IRiS-T і SAMP/T

iris-t,samp/t

Наслідком масованого обстрілу Росією території України має стати передача європейськими партнерами Києву більше систем ППО, зокрема IRiS-T і SAMP/T.

Про це в коментарі Укрінформу заявив екскомандувач Сухопутних військ Польщі, колишній заступник міністра національної оборони РП Вальдемар Скшипчак, передає Цензор.НЕТ.

На думку польського експерта, сьогоднішній масований обстріл території України є початком так званого "ракетного наступу Росії", який відбувається поряд з наземною фазою наступальних дій агресора. За його словами, Росія ставить собі за мету паралізувати Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У повітряний простір Польщі залетіла російська ракета, - Генштаб ЗС РП

"Тому вони б’ють по міських агломераціях, намагаючись позбавити українців води, світла, тепла, забираючи людські життя. Ці масовані обстріли супроводжуватимуть зимовий наступ Росії на сході", - висловив думку Скшипчак.

З огляду на це військовий експерт переконаний, що українці повинні отримати від союзників більше систем ППО, особливо враховуючи, що частину цих систем Україна змушена була перекинути на схід для захисту своїх військ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія після масованого обстрілу РФ відправляє Україні сотні зенітних ракет

"Зараз недостатнім є захист міст з повітря у глибині країни. Тому прогалини потрібно заповнити європейськими системами ППО – німецькими IRiS-T і французькими SAMP/T, аби Україна змогла краще захищати своє небо", - наголосив польський експерт.

Він підкреслив, що німці, французи й італійці мають ці системи, а зараз дуже слушний час передати їх, аби Україна змогла успішно захистити себе від терору Кремля проти українських міст, простих людей і критичної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада німецького Тройсдорфа заблокувала плани розширити виробництво потрібної Україні зброї

Торкаючись питання порушення російською ракетою у п’ятницю вранці повітряного простору Польщі, Скшипчак зазначив, що Варшава у цьому контексті повинна поглибити свої відносини з Києвом, зокрема у напрямку співпраці щодо збиття російських повітряних цілей.

За інформацією начальника Генштабу і командувача Оперативного командування ЗС РП, російська ракета у п’ятницю вранці порушила повітряний простір Польщі, однак усе вказує на те, що вона не впала, а залишила межі країни у напрямку України. Вона пробула у повітряному просторі Польщі близько трьох хвилин і залетіла майже на 40 км углиб країни.

Автор: 

зброя (7457) Польща (8494) допомога (8336)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
і наші теж,
а головне, ця позорняча умова "не стріляти по кацапстану тією зброєю яку ми надали" - повинна була скасована негайно.
закуклили Україну в межах її кордонів...
показати весь коментар
29.12.2023 22:17
+6
Мне до сих пор непонятно почему наши не передали ударные ракеты Таурус,это было бы намного полезнее пво
показати весь коментар
29.12.2023 22:07
+4
блок НАТО в ЕС, самі США , мае/-ть на сьогодні у своїх "арсеналах" стільки ********* озброення , яке спроможне повністью знищити кацапо угрупування на нашій території - не стоїть питання атакувати кацапію...- чому не надають...-отут і вся відповідь...
показати весь коментар
29.12.2023 22:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мне до сих пор непонятно почему наши не передали ударные ракеты Таурус,это было бы намного полезнее пво
показати весь коментар
29.12.2023 22:07 Відповісти
Розміри жаби не дозволяють.
показати весь коментар
29.12.2023 22:17 Відповісти
і наші теж,
а головне, ця позорняча умова "не стріляти по кацапстану тією зброєю яку ми надали" - повинна була скасована негайно.
закуклили Україну в межах її кордонів...
показати весь коментар
29.12.2023 22:17 Відповісти
А мені до цих пір не зрозуміло, чому за категоричну і потужну військову підтримку України висловлюються тільки діячі Заходу з приставкою "ЕКС"?
показати весь коментар
29.12.2023 22:33 Відповісти
Все ж зрозуміло як божий день. Шольц і ко спасають куйла як тільки можна.
показати весь коментар
29.12.2023 22:42 Відповісти
блок НАТО в ЕС, самі США , мае/-ть на сьогодні у своїх "арсеналах" стільки ********* озброення , яке спроможне повністью знищити кацапо угрупування на нашій території - не стоїть питання атакувати кацапію...- чому не надають...-отут і вся відповідь...
показати весь коментар
29.12.2023 22:09 Відповісти
просто поляки сильно обісралися із сьогоднішнім зальотом піторської ракети.
показати весь коментар
29.12.2023 22:10 Відповісти
А хто Польщу має рятувати? Це ж ганьба
Під час масованого удару РФ по Україні російська ракета на 3 хв увійшла вглиб польської території на 40 км

Пиня тепер гризе лікті, що спочатку не зайняв Польщу за 2 тижні, щоб відрізати Україну від постачань, а потім повоювати з Україною без допомого із Заходу.
показати весь коментар
29.12.2023 22:11 Відповісти
Шо ви несете! Як він міг у ту польшу зайти і відрізати????
показати весь коментар
29.12.2023 22:12 Відповісти
Мовчки. З Білорусі чи Кенінсбергу.
показати весь коментар
29.12.2023 22:16 Відповісти
Інтелектуальні здібності вражають.... ню-ню...
показати весь коментар
29.12.2023 22:18 Відповісти
Зебіл? Але навіщо я запитую - і так зрозуміло.
Навіть якщо ще не маєш права голосу - то потенційний зебіл.
показати весь коментар
29.12.2023 22:25 Відповісти
Стратєг мамкін, йди до пуйла, допоможи лондон взять! Без тебе ніяк
показати весь коментар
29.12.2023 22:26 Відповісти
За день. Ніхто і не нявкнув би.
показати весь коментар
29.12.2023 22:19 Відповісти
То вже треба було берлін брать! А там і до рейкявіка рукою подати!
показати весь коментар
29.12.2023 22:21 Відповісти
То не в моїй компетенції.
показати весь коментар
29.12.2023 22:23 Відповісти
Отак і паляться москалики
показати весь коментар
29.12.2023 22:24 Відповісти
То не пались. Будь розумнішим.
показати весь коментар
29.12.2023 22:29 Відповісти
Кацап, водкі нєт, іді дамой!
показати весь коментар
29.12.2023 22:30 Відповісти
Нам з тобою не одним шляхом. Купи вже шмурдяка, і на мухосранськ.
показати весь коментар
29.12.2023 22:36 Відповісти
Скшипчак так за Україну переймається, що навіть про блокування кордону забув.
показати весь коментар
29.12.2023 22:12 Відповісти
А може краще розвалити ракетні заводи на кацапщині? Прибрати причину, а не боротися з наслідками?
показати весь коментар
29.12.2023 22:34 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2023 22:35 Відповісти
Появилось видео, как российская крылатая ракета выпускает тепловые ловушки

Таким образом враг пускает обманки для ПВО. Плохая новость.

Видео: https://t.me/insiderUKR/67212
показати весь коментар
29.12.2023 23:12 Відповісти
Так, вчаться гівнюки. Але це протидія тільки ПЗРК, ЗРК на їх основі і деяким ракетам повітря-повітря. Дуже багато тих теплових ловушек в ракету не вмонтуєш, тому як правило вони відстрілюються на останній ділянці польоту в районі цілі. Тому і створюються багато мобільних груп в складі яких кулемети і автоматичні гармати ... Ще би кожну МГ оснастити міні РЛС та тепловізорами великого радіуса дії ...
показати весь коментар
30.12.2023 10:08 Відповісти
Поляки зажали ракету потому что она пролетало вдоль граници, вот предел жадности, а ее могли как раз и не збить, спасибо смелим польским воинам, не повезло Польше
показати весь коментар
29.12.2023 23:16 Відповісти
Если на любое событие реагировать ПОсле, а не ДО того... то вы никогда не ошибетесь, но и никогда не выиграете
показати весь коментар
30.12.2023 00:14 Відповісти
Летящую ракету заметили не ПВО, а простые жители Эльблонга. GPS не работает в Польше, а также в штатах Балтий Как Польская ПВО видела, если не работает GPS.?
показати весь коментар
30.12.2023 01:55 Відповісти
Чого це у польщі не працює GPS? З якого переляку?!
показати весь коментар
30.12.2023 07:23 Відповісти
Вчера поляки решали ,с какого перепугу пропал ГПС . или кто то заглушил ! временно. Я имею мапу в каком менше и в каком раионе больше пропал сигнал ГПС.
показати весь коментар
30.12.2023 14:58 Відповісти
 
 