Екскомандувач Сухопутних військ Польщі Скшипчак: Захід має надати Україні більше IRiS-T і SAMP/T

Наслідком масованого обстрілу Росією території України має стати передача європейськими партнерами Києву більше систем ППО, зокрема IRiS-T і SAMP/T.

Про це в коментарі Укрінформу заявив екскомандувач Сухопутних військ Польщі, колишній заступник міністра національної оборони РП Вальдемар Скшипчак, передає Цензор.НЕТ.

На думку польського експерта, сьогоднішній масований обстріл території України є початком так званого "ракетного наступу Росії", який відбувається поряд з наземною фазою наступальних дій агресора. За його словами, Росія ставить собі за мету паралізувати Україну.

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"Тому вони б’ють по міських агломераціях, намагаючись позбавити українців води, світла, тепла, забираючи людські життя. Ці масовані обстріли супроводжуватимуть зимовий наступ Росії на сході", - висловив думку Скшипчак.

З огляду на це військовий експерт переконаний, що українці повинні отримати від союзників більше систем ППО, особливо враховуючи, що частину цих систем Україна змушена була перекинути на схід для захисту своїх військ.

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"Зараз недостатнім є захист міст з повітря у глибині країни. Тому прогалини потрібно заповнити європейськими системами ППО – німецькими IRiS-T і французькими SAMP/T, аби Україна змогла краще захищати своє небо", - наголосив польський експерт.

Він підкреслив, що німці, французи й італійці мають ці системи, а зараз дуже слушний час передати їх, аби Україна змогла успішно захистити себе від терору Кремля проти українських міст, простих людей і критичної інфраструктури.

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Торкаючись питання порушення російською ракетою у п’ятницю вранці повітряного простору Польщі, Скшипчак зазначив, що Варшава у цьому контексті повинна поглибити свої відносини з Києвом, зокрема у напрямку співпраці щодо збиття російських повітряних цілей.

За інформацією начальника Генштабу і командувача Оперативного командування ЗС РП, російська ракета у п’ятницю вранці порушила повітряний простір Польщі, однак усе вказує на те, що вона не впала, а залишила межі країни у напрямку України. Вона пробула у повітряному просторі Польщі близько трьох хвилин і залетіла майже на 40 км углиб країни.