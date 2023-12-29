Як нам допоможе виграти війну батальйон з 200 депутатів, який в цей час не буде голосувати?, - "слуга народу" Корнієнко
Відправка народних депутатів на фронт зробить Верховну Раду недієздатною.
Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Напевно, в законі про воєнний стан і про військове зобов’язання ми можемо забрати відстрочку (для депутатів – ред.). Але я не впевнений, що Конституція це дозволить… Я не знаю, як цього досягти, але це запит на те, щоб депутати менше давали приводів їх вважати кимось поганим, цей запит точно є в суспільстві", – сказав посадовець.
На думку Корнієнка, недієздатний парламент України – це "мрія Росії", яка поставить під загрозу процес євроінтеграції.
"90% технічної складової євроінтеграції – це голосування… Якщо парламент поступово буде втрачати депутатів, то він рано чи пізно дійде до відмітки в 300. І це не буде відповідати критеріям вступу в ЄС, НАТО і так далі… Як нам допоможе виграти війну батальйон з 200 депутатів, який в цей час не буде голосувати, і ми не будемо просуватися по іншим цілям?" – зазначив перший заступник голови Верховної Ради.
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Але для цього має прийти новий лад до країни, який би урівнював всіх людей під час воєнного стану, незалежно від того який вплив вона має чи чого досягла у житті. Щоб олігархи і депутати воювали пліч о пліч з прибиральниками і водіями. Логічно припустити, що і голосувати буде кому, якщо депутати зроблять все для збереження особового складу ЗСУ.
Але це так хворі фантазії...
P.S. До речі, такі, як я не вибирали Кравчука і не вибирали Чорновола. Ну, а ти більш всього соплемінник найвеличнішого, хоч можу і помилитися.
Из них можно сформировать еще 2 батальона.
Вот и 3 дополнительный батальон.
А в целом - бригада.
Форму, рации, каски, оружие и технику они купят себе сами. Не бедные.
Причем купят самое лучшее. На себе экономить не будут.
В итоге будем иметь самую оснащенную бригаду в ВСУ.
РАДААДАР (не путать с АЙДАР), чтобы враги сразу не догадались.
Куда куда - а в РВ желающие в место вас всегда найдутся...
В начале войны таких было много ...
Я думаю, что Робингудов в Украине хватит ...)))
2. Легітимності в сьогодняшньої Ради також нуль - вже два місяці, як мали бути перевибори;
3. Рейтинг народної довіри до Ради, навіть в провладних опитуваннях, не вище 20%.
Розпустити абсолютно бесполезний орган на час війни. Стефанчук нехай підписує, те що з ОП приносять, він усе одно в окоп не влізе. А всіх придатних відправити на фронт.
Який х них толк...?!
За майже два роки війни лише накупували рейнжроверів та набудували собі будинків...
А більш ніякої користі ані країні ані Армії...!
ТТобто Конституція зчбоорогяє порушувати права депутата, але дозволяє порушувати права людини? Щсь не читав у Конституції що депутат - це не людина, і що за конституцією України громадяни діляться на сорти, які мають різні права і обов'язки. Тому краще приведіть законопроект саме у відповідність до Конституції. Тоді не потрібно буде плакатись про "страшну долю депутата".
2 млн нардепуків по всі країні
1 млн всілякої мусорні іКо
1,2 млн армія.
Воює 100т, 200т їх обслуговує.
А тут сидит такий резерв у 4 млн. Навіщо ви, паразити? В бус і на нуль.
напевне, з Іспанії краще видно хто-що-і де краде.
Скоротити кількість цих слимаків до 50 і шкоди менше і дешевше обійдеться. А от відповідальності треба додати.
"Слуги" - ухилянти погані!!!