Як нам допоможе виграти війну батальйон з 200 депутатів, який в цей час не буде голосувати?, - "слуга народу" Корнієнко

Відправка народних депутатів на фронт зробить Верховну Раду недієздатною.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Напевно, в законі про воєнний стан і про військове зобов’язання ми можемо забрати відстрочку (для депутатів – ред.). Але я не впевнений, що Конституція це дозволить… Я не знаю, як цього досягти, але це запит на те, щоб депутати менше давали приводів їх вважати кимось поганим, цей запит точно є в суспільстві", – сказав посадовець.

На думку Корнієнка, недієздатний парламент України – це "мрія Росії", яка поставить під загрозу процес євроінтеграції.

"90% технічної складової євроінтеграції – це голосування… Якщо парламент поступово буде втрачати депутатів, то він рано чи пізно дійде до відмітки в 300. І це не буде відповідати критеріям вступу в ЄС, НАТО і так далі… Як нам допоможе виграти війну батальйон з 200 депутатів, який в цей час не буде голосувати, і ми не будемо просуватися по іншим цілям?" – зазначив перший заступник голови Верховної Ради.

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