У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, який веде МВС, 16 тис. осіб, - Клименко
У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин верифіковано 16 тисяч осіб.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
Зараз МВС - головний орган, який відповідає за облік і розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин з жовтня 2023 року.
"Ми зіткнулися з багатьма проблемами. Це необхідність забору ДНК. Дуже багато наших громадян виїхало за кордон. Ми не могли порівняти відповідні ДНК тих тіл, які в бюро судово-медичних експертиз, із ДНК рідних, які за кордоном. Тому і тут ми намагалися досить швидко все зробити", - пояснив Клименко.
Місяць тому МВС звернулося до громадян України, які знаходяться за кордоном. Першочергово це стосувалося українців в Польщі та Німеччині. Щоб вони прийшли у визначені підрозділи ДМС, де працює ДП "Документ", і там здали свої зразки ДНК для порівняння.
Щодо інших країн, то МВС працює з Міжнародним комітетом зниклих безвісти і вже скоро оголосить прийом заявок громадян, які перебувають за кордоном у країнах ЄС та хочуть здати ДНК.
Для того, щоб служби МВС, які займаються і розшуком цих осіб, і встановленням через порівняння ДНК, мали більше інформації про зниклих і обставини їх зникнення, у МВС з грудня цього року запровадили уточнюючу анкету. Нею вже скористалися 1600 громадян України, чиї рідні зникли безвісти.
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