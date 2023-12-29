У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, який веде МВС, 16 тис. осіб, - Клименко

У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин верифіковано 16 тисяч осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз МВС - головний орган, який відповідає за облік і розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин з жовтня 2023 року.

"Ми зіткнулися з багатьма проблемами. Це необхідність забору ДНК. Дуже багато наших громадян виїхало за кордон. Ми не могли порівняти відповідні ДНК тих тіл, які в бюро судово-медичних експертиз, із ДНК рідних, які за кордоном. Тому і тут ми намагалися досить швидко все зробити", - пояснив Клименко.

Місяць тому МВС звернулося до громадян України, які знаходяться за кордоном. Першочергово це стосувалося українців в Польщі та Німеччині. Щоб вони прийшли у визначені підрозділи ДМС, де працює ДП "Документ", і там здали свої зразки ДНК для порівняння.

Щодо інших країн, то МВС працює з Міжнародним комітетом зниклих безвісти і вже скоро оголосить прийом заявок громадян, які перебувають за кордоном у країнах ЄС та хочуть здати ДНК.

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Для того, щоб служби МВС, які займаються і розшуком цих осіб, і встановленням через порівняння ДНК, мали більше інформації про зниклих і обставини їх зникнення, у МВС з грудня цього року запровадили уточнюючу анкету. Нею вже скористалися 1600 громадян України, чиї рідні зникли безвісти.