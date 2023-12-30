Варшава буде жорсткіше реагувати у разі повторення провокації РФ з ракетою, - МЗС Польщі

Заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський після зустрічі з тимчасовим повіреним у справах РФ Андреєм Ордашем заявив, що Варшава буде жорсткіше реагувати на подальші провокації з порушенням повітряного простору.

Про деталі зустрічі Бартошевський розповів журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами заступника голови польського МЗС, на зустрічі з Ордашем він чітко дав зрозуміти, що "повторення таких спроб викличе жорсткішу реакцію з боку Республіки Польща, оскільки це є випробуванням нашої ефективності та нашого підходу до оборони".

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"Я можу запевнити вас, що ми в змозі швидко й ефективно відреагувати, якщо це повториться. Я сказав тимчасовому повіреному, щоб він припинив випробовувати кордони нашої держави", – додав він.

Бартошевський уточнив, що в подальшому, якщо російська ракета "пролетить ще трохи далі на польську територію, вона буде збита".

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"Ми маємо добре підготовлену армію, чудових командирів і чудового міністра національної оборони, і ми зробимо все, щоб у 2024 році безпека Польщі була значно підвищена", – запевнив посадовець.

Генеральний штаб Війська Польського раніше заявив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю, 29 грудня, порушила російська ракета. Польські військові з'ясували, що ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулась в Україну.

Polsat News із посиланням на джерела раніше повідомив, що, найімовірніше, це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.

Інцидент стався на тлі масованого ракетного удару РФ по Україні.