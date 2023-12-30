Варшава буде жорсткіше реагувати у разі повторення провокації РФ з ракетою, - МЗС Польщі
Заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський після зустрічі з тимчасовим повіреним у справах РФ Андреєм Ордашем заявив, що Варшава буде жорсткіше реагувати на подальші провокації з порушенням повітряного простору.
Про деталі зустрічі Бартошевський розповів журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За словами заступника голови польського МЗС, на зустрічі з Ордашем він чітко дав зрозуміти, що "повторення таких спроб викличе жорсткішу реакцію з боку Республіки Польща, оскільки це є випробуванням нашої ефективності та нашого підходу до оборони".
"Я можу запевнити вас, що ми в змозі швидко й ефективно відреагувати, якщо це повториться. Я сказав тимчасовому повіреному, щоб він припинив випробовувати кордони нашої держави", – додав він.
Бартошевський уточнив, що в подальшому, якщо російська ракета "пролетить ще трохи далі на польську територію, вона буде збита".
"Ми маємо добре підготовлену армію, чудових командирів і чудового міністра національної оборони, і ми зробимо все, щоб у 2024 році безпека Польщі була значно підвищена", – запевнив посадовець.
Генеральний штаб Війська Польського раніше заявив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю, 29 грудня, порушила російська ракета. Польські військові з'ясували, що ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулась в Україну.
Polsat News із посиланням на джерела раніше повідомив, що, найімовірніше, це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.
Інцидент стався на тлі масованого ракетного удару РФ по Україні.
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Я думаю если бы Кацапстан потратил те же ресурсы и людей на НАТО, сейчас весь Варшавский договора страны были бы под ними минимум, а Украина была бы окружена и взята без боя абсолютно. Они бы просто подождали бы год два что бы торговлей и тд, субсидиями вынудить мудрый нарид проголосовать как надо, и все.
P. S. ФСБшна куйня й досі гадає шо її висери тут на когось діють.
P. S. S. путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре, нелюдь.
рфія - страна террористов и военньіх преступников.
*****&кацап на швабре&рфія - ПНХ.
ну і шановне панство згадайте про ранковий двіж і про те що ми качаємо кацапський газ аміак і нафту у ЕС ..може ще щось ...хто проти - на тобі друже повістку .. там 1:10 по плану "перемолу" як повезе .
Бартошевський уточнив, що в подальшому, якщо російська ракета "пролетить ще трохи далі на польську територію, вона буде збита".
Аби далі - могли б збити і ракета не відпрацювала б по Україні.
Якщо летять через Польщу, то щоб не дуже глибоко заходили...
Сподіваюсь що це фейк або наплутано з перекладом.
На запитання про реакцію Польщі при повторенні подібного інциденту він сказав, що якби ракета "залетіла трохи далі на територію Польщі, її б збили".
Тобто, це була відповідь на питання журналіста, а не попередження, передане через тимчасового повіреного.
позорище сране
вот, а ти боялась..
даже юпка нє помялась
Пипецьпля, це тепер кацапи повсираються зі страху...
Не можна ж так голою сракою їжака лякати.
Це жорстоко та нетолерантно!
а кацапські ракети запросто.
залетіла вилетіла і пішла собі далі в Україну...
виход що ППО України коли збиває ворожі ракети це можна назвати жорсткою реакцією
Можна пердіти просто ,без механічного резонатора (бочки)
Можна пердіти гучно сидячи на механічному резонаторі (бочці)
Якщо бочка ну дуже велика то пердьож буде чути за кілометри
Я говорю а если они тебя отправят Канаду или Мексику завоёвывать? Он говорит а, ну да, тогда я просто заранее убегу на Фиджи, и буду там жить. Это чуваку 40 лет с высшим образованием, сейчас на учителя истории переучиваться.
Это вот те люди которые как европейцы думают приедут поумирать вместо них.
Оце жорстяк! оце міць, оце сила!
вони хоч уявляють якими жалюгідними кретинами виглядають і як ржуть каци над ними?? Мені дивно, що каци досі не встругнули щось посерйозніше. Ясно що щоб вони не зробили, поляки обісрут*ься. Це ж не кордон Україні блокувати.
Запровадження реальних санкцій, а не цієї показухи...
А так🤦🤦🤦
«Якщо ще раз,буде збита...»
А якби вчорашня попала в якесь місто?Та ще була з яб?
Вчорашня ракета 100% була не випадковою,а спланованою.Можливо,без боєголовки.Для виявлення реакції поляків.
Ці польські-пофігісти з отриманою діареєю в ППО в один голос заверещали, та то був БУМЕРАНГ, який полетів назад в Україну, а не підороська ракета...!!! АГА-АГА "БУМЕРАНГ"...!!!
ТРЕТІЙ РАЗ ПРИЛЕТИТЬ ПО ПОВНОМУ...!!! бо кацапоморді підороси дуже тонко і прогнозовано спровокували цей політ ракети для провірки гнилої системи ППО Польщі...!!!
в декотрих старим поїсти, в декотрих дітям іграшки, в декотрих оборонцям постріляти...
не знімаючи вини з нашої зеленої сволоти - думав за поляків кращє...
чи всі думали - раз подамо, а там українці вже якось самі?
"а з нашої подачі ви там, хлоці, Боже збав, по кацапії пуляти...."
***** думало інакше...
з зеленої ботви - ні снаряда ні дрона не буде... - крадії.
скомуниздять все що бачять і штори з опи винесуть...
то шо, подамо реньке Україні?
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Будет ли это поводом для НАТО?
Сцикуни ви, панове сусіди....можете кордони блокувати, а за себе не постоіте!!! Лиш на четвертий раз відреагують...кацап зрозумів...- проба вдала!
и чтобы над Кронштадтом развернулась и упала незнамо где