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Варшава буде жорсткіше реагувати у разі повторення провокації РФ з ракетою, - МЗС Польщі

х-22

Заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський після зустрічі з тимчасовим повіреним у справах РФ Андреєм Ордашем заявив, що Варшава буде жорсткіше реагувати на подальші провокації з порушенням повітряного простору.

Про деталі зустрічі Бартошевський розповів журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами заступника голови польського МЗС, на зустрічі з Ордашем він чітко дав зрозуміти, що "повторення таких спроб викличе жорсткішу реакцію з боку Республіки Польща, оскільки це є випробуванням нашої ефективності та нашого підходу до оборони".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Польщі вимагає від Росії пояснень щодо інциденту з ракетою

"Я можу запевнити вас, що ми в змозі швидко й ефективно відреагувати, якщо це повториться. Я сказав тимчасовому повіреному, щоб він припинив випробовувати кордони нашої держави", – додав він.

Бартошевський уточнив, що в подальшому, якщо російська ракета "пролетить ще трохи далі на польську територію, вона буде збита".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщу, найімовірніше, залетіла російська ракета Х-22 або Х-101, - Polsat News

"Ми маємо добре підготовлену армію, чудових командирів і чудового міністра національної оборони, і ми зробимо все, щоб у 2024 році безпека Польщі була значно підвищена", – запевнив посадовець.

Генеральний штаб Війська Польського раніше заявив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю, 29 грудня, порушила російська ракета. Польські військові з'ясували, що ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулась в Україну.

Polsat News із посиланням на джерела раніше повідомив, що, найімовірніше, це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.

Інцидент стався на тлі масованого ракетного удару РФ по Україні.

Автор: 

крилаті ракети (1072) росія (65098) МЗС Польщі (215)


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Топ коментарі
+55
З такою Європою зовсім не дивно, чому ***** нічого і нікого не боїться
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30.12.2023 00:20
+47
Поставлять блокувальників по всьому кордоні з Україною.
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30.12.2023 00:21
+43
НАТА така ж мильна бульбашка, як і ООН
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30.12.2023 00:20
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поролон із стільців витягнуть?
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30.12.2023 00:19 Відповісти
я так понимаю это было приглашение....
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30.12.2023 00:20 Відповісти
НАТА така ж мильна бульбашка, як і ООН
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30.12.2023 00:20 Відповісти
Це правда я навіть не розумію як Датчани будуть за Польщу воювати …
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30.12.2023 01:09 Відповісти
Они и за себя не будут воевать, какая Польша.
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30.12.2023 01:44 Відповісти
НАТО на самом деле ни к чему не обязывает по сути. Есть 60 дней что бы решить как помочь другой стране защитится, вот это и есть артикул 5. То есть можно объявить войну, а можно и одеяла прислать. А можно просто немного беженцев принять. Ну США наверное для приличия отбомбятся пару раз, для практики и расхода старых бомб, ракет. Кацапы им сами скажут, бомбите, не стесняйтесь.
Я думаю если бы Кацапстан потратил те же ресурсы и людей на НАТО, сейчас весь Варшавский договора страны были бы под ними минимум, а Украина была бы окружена и взята без боя абсолютно. Они бы просто подождали бы год два что бы торговлей и тд, субсидиями вынудить мудрый нарид проголосовать как надо, и все.
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30.12.2023 01:55 Відповісти
Ну, така не така, а не дали б зброї Україні, то ***** б вже у нас хазяїнував. Так, були б партизани, українці боролися як могли. Але фронт тримати не було б чим.
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30.12.2023 08:29 Відповісти
Та так, Кацапи нашваберні нелюди вже "нату перемогли".... так само як "КиевЗаТриДня ".
P. S. ФСБшна куйня й досі гадає шо її висери тут на когось діють.
P. S. S. путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре, нелюдь.
рфія - страна террористов и военньіх преступников.
*****&кацап на швабре&рфія - ПНХ.
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30.12.2023 08:46 Відповісти
З такою Європою зовсім не дивно, чому ***** нічого і нікого не боїться
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30.12.2023 00:20 Відповісти
Бо знає шо всі в доміку … це сюр.
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30.12.2023 01:10 Відповісти
Поставлять блокувальників по всьому кордоні з Україною.
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30.12.2023 00:21 Відповісти
Тобто, тупнуть не однією ніжкою, а двома..
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30.12.2023 00:22 Відповісти
мде ..менше матрьошок куплять ...газових...
ну і шановне панство згадайте про ранковий двіж і про те що ми качаємо кацапський газ аміак і нафту у ЕС ..може ще щось ...хто проти - на тобі друже повістку .. там 1:10 по плану "перемолу" як повезе .
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30.12.2023 00:23 Відповісти
От прямо не знаю що то буде, невже як подивляться на Гутеріша і теж як «найрішучіше засудять»! Аж мурашки по тілу.
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30.12.2023 00:24 Відповісти
А ти текст прочитай. Їм і ногою тупнути страшно.
Бартошевський уточнив, що в подальшому, якщо російська ракета "пролетить ще трохи далі на польську територію, вона буде збита".

Аби далі - могли б збити і ракета не відпрацювала б по Україні.
Якщо летять через Польщу, то щоб не дуже глибоко заходили...

Сподіваюсь що це фейк або наплутано з перекладом.
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30.12.2023 00:30 Відповісти
Переклад цього фрагменту з сайту wPolityce.pl:

На запитання про реакцію Польщі при повторенні подібного інциденту він сказав, що якби ракета "залетіла трохи далі на територію Польщі, її б збили".
Тобто, це була відповідь на питання журналіста, а не попередження, передане через тимчасового повіреного.
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30.12.2023 01:15 Відповісти
А так - вони побоялися збити - НЕ літак, а бойову ракету! і дозволили ій виконати напад на Україну!

позорище сране
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30.12.2023 09:05 Відповісти
Краще б мовчали. От реально.
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30.12.2023 00:24 Відповісти
" якщо російська ракета "пролетить ще трохи далі на польську територію, вона буде збита". Джерело: " мда............. щось колись було про дюйм території НАТО ((
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30.12.2023 00:24 Відповісти
сорок км - то для польки на полшишечкі
вот, а ти боялась..
даже юпка нє помялась
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30.12.2023 02:12 Відповісти
учбово-научна ракета х22 , яка вивчає стосунки росії і запада випадково згоріла при польоті ...
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30.12.2023 00:25 Відповісти
... уточнив, що в подальшому, якщо російська ракета "пролетить ще трохи далі на польську територію, вона буде збита".

Пипецьпля, це тепер кацапи повсираються зі страху...
Не можна ж так голою сракою їжака лякати.

Це жорстоко та нетолерантно!
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30.12.2023 00:25 Відповісти
Нууу це жостко! Може краще відійдуть за Віслу, а то ще спровокують ***** не дай Бог
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30.12.2023 00:27 Відповісти
А що? -можна ЩЕ жорсткіше? - та й так відреагували дуже потужно -куди вже далі?
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30.12.2023 00:28 Відповісти
буде жорсткіше брови насуплювати і висловлювати ще рішучіші обурення? пуйло тремтить - тільки не від страху, а від власного реготу...
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30.12.2023 00:28 Відповісти
Правильно . Надо лучше блокировать границу , а то летают , как у себя дома и разрешения у фермеров не спрашивают .
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30.12.2023 00:28 Відповісти
буль буль буль
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30.12.2023 00:28 Відповісти
скільки вже шахедів гепнулось на територію Румунії? і яка реакція НАТО? - обпісялись від страху і клеїли дурника...
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30.12.2023 00:30 Відповісти
вантажівкі не пропускають в Україну,
а кацапські ракети запросто.
залетіла вилетіла і пішла собі далі в Україну...
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30.12.2023 00:31 Відповісти
,,пролетить ще трохи далі, то вона буде збита,, 40 кілометрів пролетіла. Якщо рахувати в НАТОвських дюймах, то це вже й так дуже багато. Скільки дюймів в польську сраку ще можна буде вставити окрім вже опробуваних?
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30.12.2023 00:33 Відповісти
В Польше бояться себе признаться, что в силу географического положения и военно-политической принадлежности нужно напрягаться и впрягаться в ЭТО ВСЕ! Усиливать ППО, назначать ответственных, нести политические риски за недочёты.... а не хочется! Но это неизбежно!
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30.12.2023 00:37 Відповісти
Товаришу Туск, зупиніть ракету! Ракета стій, jeden dwa!
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30.12.2023 00:37 Відповісти
Смішно. Тобто по словам Бартошевського якщо наступна ракета пролетить ще трохи дальше в глибину території Польщі - буде збита. Це буде жорстка реакція...
виход що ППО України коли збиває ворожі ракети це можна назвати жорсткою реакцією
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30.12.2023 00:38 Відповісти
Це типу коли ракета вже буде над Варшавою то оператор ЗРК Бздунек не дрогне і героїчно натисне кнопку для збиття?
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30.12.2023 00:44 Відповісти
Зовсім ні. Він буде значно жорстокіше ії відслідковувати! І ще казати пся крев. І курва бобир!
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30.12.2023 00:55 Відповісти
оператор Bzduniek це Sveik нашого часу
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30.12.2023 06:42 Відповісти
Роздайте блокувальникам кордону батути - хай ракети блокують.
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30.12.2023 00:49 Відповісти
Шо щє один пункт заблокують?
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30.12.2023 00:52 Відповісти
А раптом від латпєносних ракет це допоможе? Справді заблокують. Для перевірки.
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30.12.2023 00:57 Відповісти
Та вже таке відчуття, що навіть якщо в центр Варшави кацапська ракета прилетить, то вийде Туск і скаже що то була ракета українського ППО. "Що-що? Ракета від С-300 літає на 100 км а до Варшави 200 км? Ну... вони дві дротом зв'язали і от вам 200. Ми все пробачаємо щоб не було ескалації." Якась така буде відповідь.
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30.12.2023 01:12 Відповісти
Перекриє нам ЖД сполучення, бо *українці винуваті в тому, що пропустили ракету*. Я ж знаю, вам хочеться.
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30.12.2023 01:13 Відповісти
Коротко : засцяли поляки і нато теж .Нічого 0.
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30.12.2023 01:16 Відповісти
Можна пустити шептуна
Можна пердіти просто ,без механічного резонатора (бочки)
Можна пердіти гучно сидячи на механічному резонаторі (бочці)
Якщо бочка ну дуже велика то пердьож буде чути за кілометри
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30.12.2023 01:18 Відповісти
...і розлякає всіх ховрашків в окрузі
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30.12.2023 08:43 Відповісти
Вчера разговаривал с одним американцем, мужику 40 лет, самый волосатый белый человек которого я видел, т.е должно быть все в порядке с тестостероном. Активно со своим братом против какой либо помощи со стороны США Украине. Вы думаете им жалко денег или бояться эскалации? Ничуть. Они просто хотят что бы война закончилась и " люди перестали друг друга убивать", " какой смысл вообще в войне в наше время, где логика?", и " что такого плохого что бы быть русским? Если бы они сюда пришли, я бы не сопротивлялсч. Я бы просто стал русским. А что тут такого? Я по прежнему бы ходил играть в баскетбол, в сауну, рестораны и тд"

Я говорю а если они тебя отправят Канаду или Мексику завоёвывать? Он говорит а, ну да, тогда я просто заранее убегу на Фиджи, и буду там жить. Это чуваку 40 лет с высшим образованием, сейчас на учителя истории переучиваться.
Это вот те люди которые как европейцы думают приедут поумирать вместо них.
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30.12.2023 01:37 Відповісти
ви йому не показали що росіяни робили з людьми в бучі і інших катівнях? які фіджи?? вони б його згвалтували 10 разів неприродньо, а потім всю його сімю. Про яку сауну воно торочить?? ну даун
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30.12.2023 02:05 Відповісти
Але треба визнати, що така реакція заступника міністра ЗС все ж таки більш адекватна, у порівнянні з минулим рішучим невиявленням ознак порушення кордонів НАТО російськими ракетами...
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30.12.2023 01:54 Відповісти
хардкор від польші: "пролетить ще трохи далі (соромлюся спитати, на скільки далі від 40 км? на 100? 200?) на польську територію, вона буде збита".
Оце жорстяк! оце міць, оце сила!
вони хоч уявляють якими жалюгідними кретинами виглядають і як ржуть каци над ними?? Мені дивно, що каци досі не встругнули щось посерйозніше. Ясно що щоб вони не зробили, поляки обісрут*ься. Це ж не кордон Україні блокувати.
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30.12.2023 02:09 Відповісти
текст ноти надрукують не восьмим, а дванадцятим розміром шрифта! та ще важливі місця виділять жирним! ото знай враже шо пшек скаже!
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30.12.2023 02:14 Відповісти
Найкращою реакцією було б виділення,70-80 мільярдів доларів від ЄС у виді озброєння, відправка до України під виглядом "зелених чоловічків" професійних пілотів, снайперських груп.
Запровадження реальних санкцій, а не цієї показухи...
А так🤦🤦🤦
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30.12.2023 02:20 Відповісти
będzie się nasilać
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30.12.2023 06:48 Відповісти
Їб@ть які вони опущені та кончені!
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30.12.2023 03:03 Відповісти
Знаєте, оте москальське верещання "ми ваюєм с ната" чистої води триндьож. Там немає з ким воювати...
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30.12.2023 03:13 Відповісти
Знову почався триндьош (ната засяло,ната таке сяке)Це вже було у 2022році з подачі опг преза.Знову давай по новому.Поясніть мені чому фіни втупили у нато-теж засяли,Естонія,Латвія,Літва.Теж мабуть засяли.Таке враження що коментарі або ідіоти,або проплачені тролі.
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30.12.2023 04:00 Відповісти
Поясніть, як могла кацапська ракета безкарно залетіти на 40 км на територію нати? Не 400 метрів, не 4 км, а 40! Це плювок наті в морду, як верблюд плює.
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30.12.2023 05:09 Відповісти
Он як "українців" цікавить - а шож там у поляків - у них все добре, вони у НАТО. І якщо українськи ППО не змогли збити соєю зброєю ракету, то це позначає тіки одне - треба ставити більше ППО-ПРО Польщі на своєму кордоні з Україною. А Україні нехай зеленский будує ППО-ПРО та захищає своє небо. Українці виявились взагалі невдячні за будь яку безкоштовну допомогу. Їм всі винні - причому самі не виробляють.
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30.12.2023 04:28 Відповісти
У вас викривлене розуміння реальності. Не виривайте окремі події з контексту. Дивіться на події з 1991 року.
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30.12.2023 05:12 Відповісти
Мені достатьньо подивитись ось це - як кровавий режим зеленского готувався до повного вторгненя - https://www.youtube.com/watch?v=mnGSz1moE_0 https://www.youtube.com/watch?v=mnGSz1moE_0

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30.12.2023 07:51 Відповісти
Дивись. До умопомрачєнія. Я не буду. Все, що зв'язано з цією владою, чекає шибениця.
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30.12.2023 12:25 Відповісти
Та пам'ятати як наркозалежне за допомогою дбр труби та сбу баканова розброював власне ППО на початку своєї "служби" наказавши зняти клістрони з ППО шести областей і таким чином розкривши небо України для рашистьских ракет.
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30.12.2023 07:55 Відповісти
Дитячий садок...
«Якщо ще раз,буде збита...»
А якби вчорашня попала в якесь місто?Та ще була з яб?
Вчорашня ракета 100% була не випадковою,а спланованою.Можливо,без боєголовки.Для виявлення реакції поляків.
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30.12.2023 04:51 Відповісти
Панове поляки та ракета вже повинна була збита. А те ваше бла бла бла оркам до дупи.Тепер дійсно чекайте ракетку десь ближче до Варшави.
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30.12.2023 05:41 Відповісти
Якась дибільна заява. Проспали ракету чи всі вояки перекривали кордон для наших фур?
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30.12.2023 05:46 Відповісти
Не повернуть кацапам, а рішуче зібʼють, якщо влучать…
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30.12.2023 06:01 Відповісти
Неужели выскажут озабоченность?
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30.12.2023 06:05 Відповісти
Ще й яку...
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30.12.2023 08:15 Відповісти
Поляки випустять зграю злих голубів, котрі налякають кацапську ракету.
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30.12.2023 06:09 Відповісти
ГУЧНО ПРОМИЧАЛИ засранці з хронічною діареєю та дзюравою системою ППО від НАТО бо загубили коней та ще розшукували підсаки у свомо мотлосі непотребу для упіймання ракети....!!!

Ці польські-пофігісти з отриманою діареєю в ППО в один голос заверещали, та то був БУМЕРАНГ, який полетів назад в Україну, а не підороська ракета...!!! АГА-АГА "БУМЕРАНГ"...!!!

ТРЕТІЙ РАЗ ПРИЛЕТИТЬ ПО ПОВНОМУ...!!! бо кацапоморді підороси дуже тонко і прогнозовано спровокували цей політ ракети для провірки гнилої системи ППО Польщі...!!!
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30.12.2023 06:57 Відповісти
4800 вантажівок стоять на пропускних пунктах...
в декотрих старим поїсти, в декотрих дітям іграшки, в декотрих оборонцям постріляти...
не знімаючи вини з нашої зеленої сволоти - думав за поляків кращє...
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30.12.2023 07:11 Відповісти
подай реньке Україні! - ну і де та реньке?
чи всі думали - раз подамо, а там українці вже якось самі?
"а з нашої подачі ви там, хлоці, Боже збав, по кацапії пуляти...."
***** думало інакше...
з зеленої ботви - ні снаряда ні дрона не буде... - крадії.
скомуниздять все що бачять і штори з опи винесуть...
то шо, подамо реньке Україні?
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30.12.2023 08:07 Відповісти
В "следующий раз"???? В следующий раз ракеты будут в Варшаве. Клоуны, ***....
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30.12.2023 07:31 Відповісти
Ну ППО поставить это ж не сложно епт.
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30.12.2023 07:38 Відповісти
Це як? Другу митницю вантажівками заблокують? Сміливі люди
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30.12.2023 07:40 Відповісти
І вся дописувачі знову звинувчують НАТО, пишуть, що то бульбашка і сцикуни... Я тк розумію сьогодні і завтра допомогу будете просити у Засрашки? Навіщо звертатися до сцикуна?
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30.12.2023 07:44 Відповісти
Ще жорсткіше? Страшно уявити.
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30.12.2023 07:47 Відповісти
Поляки тєрпіли,воювати вони не будуть,і ніхто не буде.З таким розкладом в нас вибір не великий.Нам вигідніше злигатись з руськими,взяти до гурту лукашенка,обрана і йти ділити Європу по новому.
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30.12.2023 08:21 Відповісти
Це поляків намагаються вчити 73% зебілів, які в перші дні вторгнення втекли до Польщі, привівши до влади в Україні антимайданівців у 2019 році? Давайте на фронт захищати ідеї свого Херпіду "какая разница".
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30.12.2023 08:39 Відповісти
Ви потенційне кацапське м'ясо?
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30.12.2023 11:18 Відповісти
Последнее предпоследнее предупреждение
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30.12.2023 08:35 Відповісти
Интересно будет когда ракета поразит цель на территории Польши.
Будет ли это поводом для НАТО?
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30.12.2023 08:59 Відповісти
ні
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30.12.2023 17:16 Відповісти
А "трохи далі" - це куди? До канадського кордону?
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30.12.2023 09:01 Відповісти
Багато порожнього тексту. Рівень готовності армії визначається адекватним, своєчасним та ефективним реагуванням на загрози. В даному конкретному випадку не було ані першого, ані другого, ані третього.
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30.12.2023 09:24 Відповісти
Ракета не мала такоі програми, а сама залетіла, подивилась, що це польща і повернулась в Украіну...)
Сцикуни ви, панове сусіди....можете кордони блокувати, а за себе не постоіте!!! Лиш на четвертий раз відреагують...кацап зрозумів...- проба вдала!
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30.12.2023 09:29 Відповісти
Ги-ги
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30.12.2023 09:32 Відповісти
Полякам варто було без зайвих слів збити ту ракету. Це ж пряма небезпека для них, якщо ракета на 40км влетіла у повітряний простір. І власний імідж у разі збиття був би на висоті, і до кацапів хоч трохи би чогось дійшло.
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30.12.2023 09:52 Відповісти
второй раз мокшанские ракеты нарушили вп Польши. и толстопузые гиниралы НАТ ы не могут активировать 4,5,6 статью....стыд и срам.....
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30.12.2023 09:53 Відповісти
жостка нєгадавать?
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30.12.2023 10:17 Відповісти
Невже світ продажний? Європа, читайте коменти і почуйте про себе, хто ви!
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30.12.2023 10:27 Відповісти
Позорная Польша.
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30.12.2023 11:10 Відповісти
Румунія вже жорстко відреагувала, Польща наступна. ПС будуть місяць консультуватись, потім скажуть що "кпцапьска ракета ненавмисно полетіла"
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30.12.2023 11:12 Відповісти
вже 500 подляків її шукає))) скажіть хтось цим бовдурам, що вона повернулася в Україну
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30.12.2023 17:17 Відповісти
Наступного разу будуть ще гучніше пердіти.
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30.12.2023 11:16 Відповісти
Куда уж жоще..
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30.12.2023 11:41 Відповісти
нужно запустить ракету с Балтики на Питер
и чтобы над Кронштадтом развернулась и упала незнамо где
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30.12.2023 18:17 Відповісти
 
 