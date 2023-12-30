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Новини
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Обвинувачені у справах Майдану ексміністр МВС Захарченко та "беркутівець" Собина виступили на ініційованому РФ неформальному засіданні Радбезу ООН

захарченко,собина

Ексміністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко та екскомандир Харківського беркуту Дмитро Собина 27 грудня виступили на неформальному засіданні Ради безпеки ООН, де виправдали свої злочини часів Майдану.

Захарченко та Собина у виступі на заході "10 років Євромайдану в Україні: крок у прірву" повторювали меседжі про "інспірування Євромайдану з боку країн заходу та США", "держпереворот", "балтійських та грузинських снайперів" та "неонацистів", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Як пояснили в ГУР, засідання проходило за так званою "формулою Аррія" — формат неформальних зустрічей, на якому представники країн можуть провести відвертий обмін думками.

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На подібних заходах не діють жорсткі процедурні правила. До участі в них залучаються не дотичні до дипломатичної роботи люди.

Радник Місії США при ООН Джейсон Парк у своєму виступі наголосив на тому, що ініційоване засідання - це чергова спроба Росії виправдати свою агресію проти України.

"Сьогоднішня зустріч – чергова спроба переписати історію крізь призму спотвореного світогляду Кремля. Це нагадування, що Росія надає перевагу використанню Ради для поширення дезінформації над підтримкою міжнародного миру та безпеки", - заявив Парк.

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"Адвокатська дорадча група" нагадує, що Віталій Захарченко та Дмитро Собина обвинувачені у справах по подіях Майдану. Вони втекли з України, тому провадження щодо них розглядаються за спеціальною "заочною" процедурою.

Автор: 

ООН (3346) Захарченко Віталій (314) Євромайдан (957)


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Топ коментарі
+18
ви ще у першому пункті забули згадати зеленського, рябошапку, вєнєдіктову і костіна. Це у вас випадково вийшло?
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30.12.2023 03:33
+14
1. Так захарченко та кірівник харьковскького Береута, ще не засудженні в Україні?!
10 років минуло а вони без статусу «винен»?
Молодець Малюска.
Молодець Порошенко, ген прокурор Луценко та інші.

2. Чому Україна в ООН не «дуже активна»?
Кожен день Україна потрібна забрасувати їх скаргами на РФ.

Виставляти разунок по репарації на компенсацію руйнувань після кожної ракетної атаки. Такі руйнування йдуть кожен день. ООН та «межнародні суди» потрібни получати « скарги» кожен день!

Тоді у параші не буде багато часу на висування своіі маячні.

Не можна віддавати ініціативу москалям
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30.12.2023 02:28
+12
"Мені по барабану імья чиновника якій це не зробив!", але чомусь не написав просто прокурори, а написав чомусь Порошенко і Луценко. Та вже пишіть просто татаров, його поставив Зеленський розвалювати справи проти майданівців.
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30.12.2023 08:28
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це саме тий радбез оон на який Україна
виносить питання шодо обстрілу кацапнею всіх найбільших міст вчора,
чи то якийсь інший?
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30.12.2023 00:44 Відповісти
гуттеріш прийшов послухати?
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30.12.2023 00:44 Відповісти
1. Так захарченко та кірівник харьковскького Береута, ще не засудженні в Україні?!
10 років минуло а вони без статусу «винен»?
Молодець Малюска.
Молодець Порошенко, ген прокурор Луценко та інші.

2. Чому Україна в ООН не «дуже активна»?
Кожен день Україна потрібна забрасувати їх скаргами на РФ.

Виставляти разунок по репарації на компенсацію руйнувань після кожної ракетної атаки. Такі руйнування йдуть кожен день. ООН та «межнародні суди» потрібни получати « скарги» кожен день!

Тоді у параші не буде багато часу на висування своіі маячні.

Не можна віддавати ініціативу москалям
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30.12.2023 02:28 Відповісти
ви ще у першому пункті забули згадати зеленського, рябошапку, вєнєдіктову і костіна. Це у вас випадково вийшло?
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30.12.2023 03:33 Відповісти
Ні, не випадково.

Мені по барабану імья чиновника якій це не зробив! Хто б це не був- це неповага до Народу, або саботаж.
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30.12.2023 05:30 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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30.12.2023 06:12 Відповісти
"Мені по барабану імья чиновника якій це не зробив!", але чомусь не написав просто прокурори, а написав чомусь Порошенко і Луценко. Та вже пишіть просто татаров, його поставив Зеленський розвалювати справи проти майданівців.
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30.12.2023 08:28 Відповісти
Читай уважніше. Бо міністр юстиції Малюска це і е Зеленський.
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30.12.2023 11:09 Відповісти
Читав уважно і бачу, що такі як Ви до цього часу не можете забути про Порошенко і Луценко, хоча у 2019 році їх облили брудом і вибрали парнєй від данєцкага і луганська-криворізького наріду. Нагадаю, що вже 5 років має одноосібну владу пан Зеленський. У нього монобільшість у Верховній Раді, його уряд і всі силовики, то хто ж цому заважав озброїти ЗСУ найновішою зброєю? А Луценко з перших днів був на фронті на нулі, Порошенко органнізував і забеспечив підрозділи ТРО, виділив разом з волонтерами більше 4-х мільярдів на армію. Не чули? Він малоросам став поперек горла, бо не дав захопити Україну кацапами?
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30.12.2023 12:50 Відповісти
Толя, я можу додати до цего списки ще багато- хто, коли, як причетний до саботажу справ Майдану.

Але тема тут друга- не деталі, а головне- бачення. Що е на сьогодні.

Що до Порашенео ви можете віддавати йому перевагу. Це ваша справа. Ми її поважаемо.

Але не треба давити на усіх, що ваша точка зору е « самою справедливою». Читачі самі оцінять хто який херой
Поважайте точку зору іншіх.
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30.12.2023 15:22 Відповісти
А кому воно потрібно?
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30.12.2023 09:11 Відповісти
Просто на згадку людям з атрафованою пам'яттю.
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30.12.2023 11:13 Відповісти
00н це імпотентна кончена кантора.
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30.12.2023 00:45 Відповісти
Натомість наші прокурори чудово працюють.
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30.12.2023 09:02 Відповісти
ООН, це контора в якій ООНаністи займаються псевдополітичним ООНанізмом.
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30.12.2023 12:11 Відповісти
Рашопєтушиниє вечєра в ООН.
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30.12.2023 00:50 Відповісти
давно пора ввести електронне "рішуче засудження" оонью 2 рази на день і вже не морочити нікому фаберже - недійова контора.
"Рога і копита" була дійовіша.
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30.12.2023 00:58 Відповісти
Не втекли а їх випустили.Питання тільки хто.
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30.12.2023 01:03 Відповісти
В мене інше питання - вони що, не міжнародному розшуку???
Як вони вільно приїздять в США (навіть лаврова не пустили) і ніхто і не думає їх затримувати?
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30.12.2023 01:11 Відповісти
де ви побачили що вони в США?
відоонились неформально, дістанційно по руснявскі і забули.
новина не уточнює як само вони там були присутні,
але це бачно навіть по фото.
питання навіть не до них, а у якісті оон яка їх слухає...
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30.12.2023 01:22 Відповісти
Та не дивлюсь я на них взагалі.
Прочитав, що виступали... та й подумав. Останнім часом я би вже нічому не здивувася.
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30.12.2023 01:24 Відповісти
а хто ж на них дивиться крім оон?
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30.12.2023 01:26 Відповісти
"дмирий" навіть ім'я своє не може мо людськи написати на скріні,
то за що ми говоримо?
а скоріш за все він і правда дмирий...
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30.12.2023 01:38 Відповісти
Гмм... - хіба лікар вас не вислуховує та не обслідує перш, ніж поставити діагноз? Що стосується випадків шизофренії, то там лікарі ще більш дотошні, бо їх вражає симптоматика фантастичних подій пацієнтів... АРХ М
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30.12.2023 04:54 Відповісти
навіть не сумнівався, шо ви за кацапію і її лікарів знаєте більше за мене.
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30.12.2023 04:58 Відповісти
Звичайно знаю, навіть ваших, відкрийте Біблію в часі і матимете всі призвіща, а як не можете, - чекайте на висновки, вони обов.язково будуть. АРХ М
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30.12.2023 05:03 Відповісти
і на зуя було це підтверджування?
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30.12.2023 05:05 Відповісти
Так, якщо вже залізли в Штати, то відкрийте в часі на американо-англійській існуючу там Біблію, - праця оздоровлює мізки, й більш того, буде знати багато відповідей на "на зуя". АРХ М
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30.12.2023 05:15 Відповісти
тебе Біблією хтось зобідив?
відкрий Кодекс - там все...
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30.12.2023 05:21 Відповісти
XMR PRS M
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30.12.2023 05:13 Відповісти
Ну, на БАМ БАРБІ Я" ще Нікулін відповів. АРХ М
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30.12.2023 05:20 Відповісти
ну якшо "АРХ М" це бармабія кергуду?
то питань нема....
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30.12.2023 05:24 Відповісти
"АНГЕЛ РОДОВЫХ ХРАНИЛИЩ" таки є БАМОМ для Барбі В ЧАСІ що рівний ерам "К", бо й до сьогодні ЖЕРТВЕННИК БОГА стоїть в Египті. Але між Евою минулого, та ********** є кардинальна відмінність від пастуха Адама, ЩО СТАДО ВИГНАВ, сів пожрав, подрімав, прокинувся ********, знову поспав, а ввечері зібрав стадо та пішов до Еви, що цілий день господарювала в хаті. Тож, хто працює, тому й до РАЮ, бо інший проспав, а хто таке визначає - призвіще, імя та по батькові вказано у ОСТАННІЙ В ЧАСІ(бо Московія пізніше з,явилась в часі, аніж КИЇВСЬКА РУСЬ) РОСІЙСЬКОМОВНІЙ БІБЛІЇ, ЩО Є ОДНІЄЮ З ДВОХ ЛОЖОК ******** УКРАЇНИ, БО ЗГІДНО З КООРДИНАТАМИ ВКАЗАНИМИ БОГОМ в РОСІЙСЬКОМОВНІЙ ТА УКРАЇНОМОВНІЙ ЛОЖКАМИ ЗНАНЬ МОВАМИ ВОНИ ТЕРІТОРІАЛЬНО СПІВПАДАЮТЬ. І ще про одне - я Біблії світу не писав, не коригував, не друкував в РІЗНИХ, ЯК В ЧАСІ, ТАК І ЛОЖКАМИ-МОВАМИ СВІТУ видавництвах, але на мові АНГЕЛІВ В ЧАСІ ЧИТАЮ ВСІ. Призвіще, імя, та по батькові АРХ, чи то АРХАНГЕЛА(посада така) ЗАТВЕРДЖЕНО ДЛЯ СВІТУ БОГОМ, ЗАКОНОМ, ТА ПІДПИСАМИ СВІДКІВ. ПРИЄМНОГО АПЕТИТУ. АРХ М
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30.12.2023 05:48 Відповісти
Ти того, повертайся в діспансер під мегадози нейролептиків , персонал вже обшукався тебе
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30.12.2023 08:35 Відповісти
Дякую за пораду, але крапки розставить час, тож: - вам відповідь буде опісля перемоги України в цій нелегкій війні, наслідками якої для рашки буде Гаага, репарації, развал, а пізніше її друзі нинішні роздеруть її на клапті, й це ще не все, якщо цього не виповниться, можете вважати, що БОГА та помічників у нього немає, про все інше розкажу вам вже не я, бо свита, що супроводжує ЦАРЯ БОГА, дуже велика і кожен має час на ту працю, що повинен виконати. Ну і ще про одне, світ в сім мільярдів має рівно стільки ж точок зору, але він ДУАЛЬНИЙ. АРХ М
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30.12.2023 17:19 Відповісти
микола-николай
закінчуй з зеленим змієм - він тебе вже переміг...
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30.12.2023 05:30 Відповісти
Перше - ВЙОБУЄШ, ДРУГЕ - ******, бо якщо цього не засвоїш, то коли здаси шкуру одежу колір фейса зміниться, відповідно до того, як це трактує ЗАКОН, чи може в світі у нас всі "білолиці" та мають однаковий ЗАКОННО ХЛІБ НА СТОЛІ? А ще вчи пророків, бо про те, чим ти є вони мене давно попередили. Приємного воскресіння у вчителя, що народився в печері та воскрес в ній=(від печерного царства - ні кроку), тож мандруй куди зібрався, - Я НЕ ПРОТИ, НАВПАКИ - ЗА! АРХ М
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30.12.2023 05:57 Відповісти
Двом злочинцям в розшуку в ООН дають трибуну.
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30.12.2023 01:09 Відповісти
А хто ії шукає ? Україна їх не шукає! Тут Татаров править бал.
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30.12.2023 09:04 Відповісти
А Захарченко, користуючись випадком, не передавав привіт своєму підопічному Татарову з ОП?
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30.12.2023 01:20 Відповісти
Портнов з татаровим задоволенні, бездіяльністю генпрокурорів після Майдан: Махніцким Яремою Луценком, «напрокурорили» собі майнових статків, тай пішли чесні, й далі з доброчесними обличчями перед Набесною Сотнею!
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30.12.2023 01:31 Відповісти
Їх би пристрілити як Ківу а не слово в ООН давати.
Це ж військові злочинці, яки вбивали мирних людей в центрі Києва.
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30.12.2023 01:54 Відповісти
...ООН так приємно обманюватися за московські гроші..раші, під..раси разом з ООН
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30.12.2023 01:58 Відповісти
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30.12.2023 05:00 Відповісти
Чому ці два гандона, Захарченко та Собина, досих пір не ЛІКВІДОВАНІ спецслужбами УКРАЇНИ та усі їх поплічники мусорські кати-злочинці, котрим сплив судовий термін і котрі втікли в підоросію, а також інші покидьки пропоганди такі, як Корнілов, Колісніченко, Бандарєнко, Симоненко, Мураєв, Медведчук, Рабінович, Портнов, Пшонка, Кідалов, Сівкович, Азаров, Козак, Лукаш, Лавринович, Табачник та уся інша наволоч з опзж та ригів котрі створювали усі умови та провокації для здачі та війни в Україні...???!!!

А за ліквідацію тупорилого недоноска, киви, сбу розбзділося на усю Україну, як за дуже "круто тупу спецоперацію" по ліквідації тупорилого безмізглого телепня...!!!

Що ви там спілка бомжів україни, взагалі приху**ли разом зі своїм тупим керівництвом "А-кувалд" і годуєте усю ГРОМАДУ УКРАЇНИ, котра вас утримує, як платник податків в державний бюджет, усякими малозначущими ФЕЙКАМИ та КАЗКАМИ про шпійонів і тримаєте усю ГРОМАДУ УКРАЇНИ за дурнів...???!!!
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30.12.2023 06:38 Відповісти
чому злочінці до сих пір . минуло вже десять років, не оголошено в міжнародниий розшук ?
ось в чому питання.
чи може боялися при розкритті злочінів вийти самих на себе?
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30.12.2023 06:55 Відповісти
кива цих двох виродков уже зачекався разом з кобздоном
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30.12.2023 07:24 Відповісти
На жаль за допомогою рашиських чортів ООН перетворіли на клуб іпотентних дирбілів ,цьому дуже сприяє беззуба зовнішня політика України які не вміє чи не хоче захищати українські інтереси ,тому всякі небедзі привозят злочинців захарченків ,які мали давно бути ліквідованими.
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30.12.2023 07:33 Відповісти
А чому не включили виступ від України пана татарова, він би підтвердив правильність слів свого шгефа захерченко і злочинця із Харкова собини, які замість того, щоб захищати людей - вбивали їх, а захищали овоща.
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30.12.2023 07:41 Відповісти
А где же наши дипломаты? Полиция? Интерпол? Как всегда полное бессилие и отчаяние. Страна - терпило
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30.12.2023 13:02 Відповісти
Чому вони не ліквідовані!
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30.12.2023 13:30 Відповісти
 
 