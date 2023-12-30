Обвинувачені у справах Майдану ексміністр МВС Захарченко та "беркутівець" Собина виступили на ініційованому РФ неформальному засіданні Радбезу ООН
Ексміністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко та екскомандир Харківського беркуту Дмитро Собина 27 грудня виступили на неформальному засіданні Ради безпеки ООН, де виправдали свої злочини часів Майдану.
Захарченко та Собина у виступі на заході "10 років Євромайдану в Україні: крок у прірву" повторювали меседжі про "інспірування Євромайдану з боку країн заходу та США", "держпереворот", "балтійських та грузинських снайперів" та "неонацистів", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Як пояснили в ГУР, засідання проходило за так званою "формулою Аррія" — формат неформальних зустрічей, на якому представники країн можуть провести відвертий обмін думками.
На подібних заходах не діють жорсткі процедурні правила. До участі в них залучаються не дотичні до дипломатичної роботи люди.
Радник Місії США при ООН Джейсон Парк у своєму виступі наголосив на тому, що ініційоване засідання - це чергова спроба Росії виправдати свою агресію проти України.
"Сьогоднішня зустріч – чергова спроба переписати історію крізь призму спотвореного світогляду Кремля. Це нагадування, що Росія надає перевагу використанню Ради для поширення дезінформації над підтримкою міжнародного миру та безпеки", - заявив Парк.
"Адвокатська дорадча група" нагадує, що Віталій Захарченко та Дмитро Собина обвинувачені у справах по подіях Майдану. Вони втекли з України, тому провадження щодо них розглядаються за спеціальною "заочною" процедурою.
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виносить питання шодо обстрілу кацапнею всіх найбільших міст вчора,
чи то якийсь інший?
10 років минуло а вони без статусу «винен»?
Молодець Малюска.
Молодець Порошенко, ген прокурор Луценко та інші.
2. Чому Україна в ООН не «дуже активна»?
Кожен день Україна потрібна забрасувати їх скаргами на РФ.
Виставляти разунок по репарації на компенсацію руйнувань після кожної ракетної атаки. Такі руйнування йдуть кожен день. ООН та «межнародні суди» потрібни получати « скарги» кожен день!
Тоді у параші не буде багато часу на висування своіі маячні.
Не можна віддавати ініціативу москалям
Мені по барабану імья чиновника якій це не зробив! Хто б це не був- це неповага до Народу, або саботаж.
Але тема тут друга- не деталі, а головне- бачення. Що е на сьогодні.
Що до Порашенео ви можете віддавати йому перевагу. Це ваша справа. Ми її поважаемо.
Але не треба давити на усіх, що ваша точка зору е « самою справедливою». Читачі самі оцінять хто який херой
Поважайте точку зору іншіх.
"Рога і копита" була дійовіша.
Як вони вільно приїздять в США (навіть лаврова не пустили) і ніхто і не думає їх затримувати?
відоонились неформально, дістанційно по руснявскі і забули.
новина не уточнює як само вони там були присутні,
але це бачно навіть по фото.
питання навіть не до них, а у якісті оон яка їх слухає...
Прочитав, що виступали... та й подумав. Останнім часом я би вже нічому не здивувася.
то за що ми говоримо?
а скоріш за все він і правда дмирий...
відкрий Кодекс - там все...
то питань нема....
закінчуй з зеленим змієм - він тебе вже переміг...
Це ж військові злочинці, яки вбивали мирних людей в центрі Києва.
А за ліквідацію тупорилого недоноска, киви, сбу розбзділося на усю Україну, як за дуже "круто тупу спецоперацію" по ліквідації тупорилого безмізглого телепня...!!!
Що ви там спілка бомжів україни, взагалі приху**ли разом зі своїм тупим керівництвом "А-кувалд" і годуєте усю ГРОМАДУ УКРАЇНИ, котра вас утримує, як платник податків в державний бюджет, усякими малозначущими ФЕЙКАМИ та КАЗКАМИ про шпійонів і тримаєте усю ГРОМАДУ УКРАЇНИ за дурнів...???!!!
ось в чому питання.
чи може боялися при розкритті злочінів вийти самих на себе?