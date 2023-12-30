Обвинувачені у справах Майдану ексміністр МВС Захарченко та "беркутівець" Собина виступили на ініційованому РФ неформальному засіданні Радбезу ООН

Ексміністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко та екскомандир Харківського беркуту Дмитро Собина 27 грудня виступили на неформальному засіданні Ради безпеки ООН, де виправдали свої злочини часів Майдану.

Захарченко та Собина у виступі на заході "10 років Євромайдану в Україні: крок у прірву" повторювали меседжі про "інспірування Євромайдану з боку країн заходу та США", "держпереворот", "балтійських та грузинських снайперів" та "неонацистів", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Як пояснили в ГУР, засідання проходило за так званою "формулою Аррія" — формат неформальних зустрічей, на якому представники країн можуть провести відвертий обмін думками.

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На подібних заходах не діють жорсткі процедурні правила. До участі в них залучаються не дотичні до дипломатичної роботи люди.

Радник Місії США при ООН Джейсон Парк у своєму виступі наголосив на тому, що ініційоване засідання - це чергова спроба Росії виправдати свою агресію проти України.

"Сьогоднішня зустріч – чергова спроба переписати історію крізь призму спотвореного світогляду Кремля. Це нагадування, що Росія надає перевагу використанню Ради для поширення дезінформації над підтримкою міжнародного миру та безпеки", - заявив Парк.

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"Адвокатська дорадча група" нагадує, що Віталій Захарченко та Дмитро Собина обвинувачені у справах по подіях Майдану. Вони втекли з України, тому провадження щодо них розглядаються за спеціальною "заочною" процедурою.