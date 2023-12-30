Велика Британія в Радбезі ООН: Російські атаки на Україну - марна спроба відновити воєнну динаміку

Ракетний удар Росії по Україні минулої ночі був відчайдушною і марною спробою Росії відновити воєнну динаміку.

Про це заявила у п’ятницю постпред Великої Британії при ООН Барбара Вудворд на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У них нічого не вийде, – зазначила Вудворд. – Україна вже змусила Чорноморський флот Росії відступити зі своєї бази в Криму…, відтісняє Росію в Чорному морі".

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За її словами, Україна боронить свою землю і вже відвоювала більше половини земель, захоплених Росією з лютого 2022 року.

Вона наголосила, що Велика Британія і далі підтримуватиме ЗСУ та український народ.

"Ми надсилаємо ще сотні ракет для поповнення запасів систем протиповітряної оборони, які допомагають захистити цивільне населення України та її інфраструктуру від жорстокого нападу Росії. Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно", – наголосила постійна представниця.

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Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.