Кислиця в Радбезі ООН: Російський повітряний терор становить загрозу не лише для України, а й для сусідніх країн

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця докладно розповів на засіданні Ради Безпеки ООН про масовану російську атаку України з використанням ракет різних типів та БПЛА 29 грудня.

Кислиця зазначив, що минулої ночі Російська Федерація здійснила одну з найбільш інтенсивних та масованих атак з використанням ракет і безпілотників, націлених на житлові райони, об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти по всій території України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він повідомив членам РБ, що внаслідок атак загинуло щонайменше 30 цивільних осіб і понад 160 отримали поранення – у Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Смілі та Конотопі.

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"Лише погляньте на список цілей, які так "хоробро" знищила Росія минулої ночі: пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, 45 багатоповерхових житлових будинків, приватні будинки, дві церкви, комерційні та складські приміщення, автостоянка", – зазначив постпред.

Він додав, що з огляду на повідомлення про вторгнення ракети РФ у повітряний простір Польщі "російський повітряний терор становить небезпечну загрозу не лише для України, а й для сусідніх країн".

"Єдиний спосіб запобігти його наслідкам – продовжувати підтримувати Україну шляхом подальшого посилення нашої обороноздатності", – підкреслив Кислиця.

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Він також зауважив, що "доки Росія здатна вбивати довіру та цілісність Радбезу ООН, вона почуватиметься вільно, вбиваючи невинних людей в Україні та за її межами".

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.

Генеральний штаб Війська Польського раніше заявив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю, 29 грудня, порушила російська ракета. Польські військові з'ясували, що ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулась в Україну.

Polsat News із посиланням на джерела раніше повідомив, що, найімовірніше, це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.