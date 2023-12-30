УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12069 відвідувачів онлайн
Новини
2 472 9

Кислиця в Радбезі ООН: Російський повітряний терор становить загрозу не лише для України, а й для сусідніх країн

кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця докладно розповів на засіданні Ради Безпеки ООН про масовану російську атаку України з використанням ракет різних типів та БПЛА 29 грудня.

Кислиця зазначив, що минулої ночі Російська Федерація здійснила одну з найбільш інтенсивних та масованих атак з використанням ракет і безпілотників, націлених на житлові райони, об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти по всій території України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він повідомив членам РБ, що внаслідок атак загинуло щонайменше 30 цивільних осіб і понад 160 отримали поранення – у Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Смілі та Конотопі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США в ООН: Росія відволікала Радбез обговоренням Євромайдану, поки готувала наймасштабнішу ракетну атаку на Україну

"Лише погляньте на список цілей, які так "хоробро" знищила Росія минулої ночі: пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, 45 багатоповерхових житлових будинків, приватні будинки, дві церкви, комерційні та складські приміщення, автостоянка", – зазначив постпред.

Він додав, що з огляду на повідомлення про вторгнення ракети РФ у повітряний простір Польщі "російський повітряний терор становить небезпечну загрозу не лише для України, а й для сусідніх країн".

"Єдиний спосіб запобігти його наслідкам – продовжувати підтримувати Україну шляхом подальшого посилення нашої обороноздатності", – підкреслив Кислиця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія в Радбезі ООН: Російські атаки на Україну - марна спроба відновити воєнну динаміку

Він також зауважив, що "доки Росія здатна вбивати довіру та цілісність Радбезу ООН, вона почуватиметься вільно, вбиваючи невинних людей в Україні та за її межами".

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.

Генеральний штаб Війська Польського раніше заявив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю, 29 грудня, порушила російська ракета. Польські військові з'ясували, що ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулась в Україну.

Polsat News із посиланням на джерела раніше повідомив, що, найімовірніше, це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.

Автор: 

обстріл (28392) Радбез ООН (852) Кислиця Сергій (207)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от ще нам переживати за інших! якого біса? коли пшеки пропускають транзитом крилаті ракети, шо вбивають українців, хоча мають всі можливості збити, то це вже якесь йппмть!!!
показати весь коментар
30.12.2023 02:04 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2023 02:18 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2023 02:46 Відповісти
на що ****** з притаманною мокшандії "логікою" відповів - а не треба було ставити ппо в житлових кварталах та збивати мирно пролітаючі ракети, тоді б не було таких руйнуваннь!...
показати весь коментар
30.12.2023 07:08 Відповісти
Загрозою іншим це у інших є підготовлена Армія Зброя і командири, а не корнієнки,безумні і ветеринари з коміками
показати весь коментар
30.12.2023 07:25 Відповісти
Російська ракета двічі непомітно перетнула кордон Польщі.
показати весь коментар
30.12.2023 07:43 Відповісти
Так новина не повна, шо ****** відповіло, та шо оон вирішило?
показати весь коментар
30.12.2023 07:47 Відповісти
дивлячись на небензю, та уявляючи, його інтелектуальні здібності, взагалі неможливо зрозуміти, воно ще живе, чи забухане?
показати весь коментар
30.12.2023 08:29 Відповісти
всё верно заявил.
показати весь коментар
30.12.2023 11:53 Відповісти
 
 