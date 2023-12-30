За останні два тижні на війні в Україні ліквідовані п’ять вищих офіцерів РФ, - ЗМІ

В Україні за два тижні були ліквідовані щонайменше п’ять вищих офіцерів Збройних сил РФ, згідно з даними журналістів-розслідовачів країни-агресора.

За оновленим списком російської служби ВВС та Медіазони, підтвердженим і верифікованим даним про втрати російських військ на українському фронті за період з 15 грудня до теперішнього часу додано 1175 осіб, включно з п’ятьма офіцерами — 1 полковником і 4 підполковниками, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що йдеться про тих, чиї імена встановили журналісти Медіазони та Бі-бі-сі на основі відкритих джерел, і це не остаточна цифра втрат, яка, ймовірно, набагато вища.

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За оцінками російських розслідувачів, 2023 рік став для російської армії "більш кровопролитним" порівняно з попереднім роком, коли вони зафіксували імена щонайменше 15,5 тисяч загиблих окупантів.

"До кінця 2023 року в нашому списку понад 40,5 тисяч імен, і ми припускаємо, що дані за 2023 рік також збільшаться щонайменше на третину, особливо з огляду на останні кровопролитні події", — зазначають журналісти.

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Вони також додали, що з упевненістю можуть сказати, що цього року сили Збройних сил Росії зазнали ще більших втрат, ніж у перший рік широкомасштабної війни проти України.