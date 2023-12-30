За останні два тижні на війні в Україні ліквідовані п’ять вищих офіцерів РФ, - ЗМІ
В Україні за два тижні були ліквідовані щонайменше п’ять вищих офіцерів Збройних сил РФ, згідно з даними журналістів-розслідовачів країни-агресора.
За оновленим списком російської служби ВВС та Медіазони, підтвердженим і верифікованим даним про втрати російських військ на українському фронті за період з 15 грудня до теперішнього часу додано 1175 осіб, включно з п’ятьма офіцерами — 1 полковником і 4 підполковниками, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що йдеться про тих, чиї імена встановили журналісти Медіазони та Бі-бі-сі на основі відкритих джерел, і це не остаточна цифра втрат, яка, ймовірно, набагато вища.
За оцінками російських розслідувачів, 2023 рік став для російської армії "більш кровопролитним" порівняно з попереднім роком, коли вони зафіксували імена щонайменше 15,5 тисяч загиблих окупантів.
"До кінця 2023 року в нашому списку понад 40,5 тисяч імен, і ми припускаємо, що дані за 2023 рік також збільшаться щонайменше на третину, особливо з огляду на останні кровопролитні події", — зазначають журналісти.
Вони також додали, що з упевненістю можуть сказати, що цього року сили Збройних сил Росії зазнали ще більших втрат, ніж у перший рік широкомасштабної війни проти України.
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по зеленому це натівські стандарти!
виконано.
І зрозуміло чому зе-гниди неголеними ходять...
одна в лампасах, дві папахи і одна права рука знайдені.
питання - скількі потерь на капнячій штурмовій групі і скільки вищіх, страших, нижчіх на штурм йшло, вважаючі на те шо інших не знайдено?
але вірити російської служби ВВС та Медіазонi?
до речі як і марафону? - не тей істочник...
Источник: Брянская улица
https://bryansku.ru/2023/12/30/v-bryanske-dva-bespilotnika-atakovali-zavod-kremniy-30-dekabrya
мордорівцям в Пеклі всім місця хвате.
а не обіцяного їм *уйлом Раю
Доводжу до відома анонімного автора, що офіцерський склад буває молодшим (від молодшого лейтенанта до капітана), старшим (від майора до полковника) і вищим (від бригадного генерала, у випадку кацапів - від генерал-майора, до генерала армії).
Очевидно, що підполковники та полковник - це старші офіцери. Але не вищі.
Высшие офицеры - генеральский состав.
Старшие офицеры майор-полковник
Младшие офицеры - лейтенант - капитан