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Новини Війна
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За останні два тижні на війні в Україні ліквідовані п’ять вищих офіцерів РФ, - ЗМІ

рф

В Україні за два тижні були ліквідовані щонайменше п’ять вищих офіцерів Збройних сил РФ, згідно з даними журналістів-розслідовачів країни-агресора.

За оновленим списком російської служби ВВС та Медіазони, підтвердженим і верифікованим даним про втрати російських військ на українському фронті за період з 15 грудня до теперішнього часу додано 1175 осіб, включно з п’ятьма офіцерами — 1 полковником і 4 підполковниками, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що йдеться про тих, чиї імена встановили журналісти Медіазони та Бі-бі-сі на основі відкритих джерел, і це не остаточна цифра втрат, яка, ймовірно, набагато вища.

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За останні два тижні на війні в Україні ліквідовані п’ять вищих офіцерів РФ, - ЗМІ 01
За останні два тижні на війні в Україні ліквідовані п’ять вищих офіцерів РФ, - ЗМІ 02

За оцінками російських розслідувачів, 2023 рік став для російської армії "більш кровопролитним" порівняно з попереднім роком, коли вони зафіксували імена щонайменше 15,5 тисяч загиблих окупантів.

"До кінця 2023 року в нашому списку понад 40,5 тисяч імен, і ми припускаємо, що дані за 2023 рік також збільшаться щонайменше на третину, особливо з огляду на останні кровопролитні події", — зазначають журналісти.

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Вони також додали, що з упевненістю можуть сказати, що цього року сили Збройних сил Росії зазнали ще більших втрат, ніж у перший рік широкомасштабної війни проти України.

Автор: 

армія рф (17317) ліквідація (3909)


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Топ коментарі
+17
Вищі офіцери - це генерали. А полковники з підполковниками ' це старші офіцери. Але, для шоу...
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30.12.2023 02:28
+12
Да пора вже ліквідувати хремль - сердце країни андрофагів ‼️
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30.12.2023 02:03
+5
літунів ліквідуйте
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30.12.2023 02:14
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Да пора вже ліквідувати хремль - сердце країни андрофагів ‼️
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30.12.2023 02:03 Відповісти
літунів ліквідуйте
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30.12.2023 02:14 Відповісти
Вищі офіцери - це генерали. А полковники з підполковниками ' це старші офіцери. Але, для шоу...
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30.12.2023 02:28 Відповісти
а з майора вниз до зека то нижня орковня...

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30.12.2023 02:40 Відповісти
А чому полковники в папахах ходять?😉
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30.12.2023 04:19 Відповісти
це армійська совкова ієрархія яка нікуди не поділася,
по зеленому це натівські стандарти!
виконано.
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30.12.2023 04:27 Відповісти
Зодного барана шкіру зняли, на другого наділи,- так сказано в старій армійській приказці, це щоб здалеку було видно хто йде, до того ж сірий каракуль здалеку наче на мізки схожий
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30.12.2023 08:26 Відповісти
Тому що вони- таки вищі офіцери, а майори з підполковниками -старші офіцери
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30.12.2023 08:56 Відповісти
Зате, судячи по фото, як лихвацько вони картузи носили...
І зрозуміло чому зе-гниди неголеними ходять...
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30.12.2023 09:47 Відповісти
цікава арифметика - 4 оркочневі ліві ноги,
одна в лампасах, дві папахи і одна права рука знайдені.
питання - скількі потерь на капнячій штурмовій групі і скільки вищіх, страших, нижчіх на штурм йшло, вважаючі на те шо інших не знайдено?

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30.12.2023 03:14 Відповісти
Тут, мабуть, важливо уточнити ще й таку деталь: скільки півлітрових баночок було використано для збирання іншого... орканічного матеріалу.
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30.12.2023 11:32 Відповісти
дуже був би радий якби вбитої кацапні було в 3 рази більше,
але вірити російської служби ВВС та Медіазонi?
до речі як і марафону? - не тей істочник...
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30.12.2023 03:30 Відповісти
В Брянске два беспилотника атаковали завод «Кремний» 30 декабря
Источник: Брянская улица
https://bryansku.ru/2023/12/30/v-bryanske-dva-bespilotnika-atakovali-zavod-kremniy-30-dekabrya
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30.12.2023 04:00 Відповісти
чим більше , тим краще. (С)
мордорівцям в Пеклі всім місця хвате.
а не обіцяного їм *уйлом Раю
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30.12.2023 06:43 Відповісти
Земля стекловатой.

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30.12.2023 06:57 Відповісти
Пичалька(((
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30.12.2023 07:36 Відповісти
Па-а-алковніку нікто нє пішет , тумбурурур...
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30.12.2023 09:43 Відповісти
Хто автор публікації?!
Доводжу до відома анонімного автора, що офіцерський склад буває молодшим (від молодшого лейтенанта до капітана), старшим (від майора до полковника) і вищим (від бригадного генерала, у випадку кацапів - від генерал-майора, до генерала армії).
Очевидно, що підполковники та полковник - це старші офіцери. Але не вищі.
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30.12.2023 11:26 Відповісти
ЛИКБЕЗ для ЦЕНЗОРА:

Высшие офицеры - генеральский состав.
Старшие офицеры майор-полковник
Младшие офицеры - лейтенант - капитан
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30.12.2023 14:20 Відповісти
 
 