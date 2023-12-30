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Новини Війна
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Міноборони РФ стверджує, що вночі російська ППО нібито знищила 32 українські дрони

бєлгород,уламок

Міноборони РФ запевняє, що у ніч на 30 грудня на території Росії нібито було знищено понад 30 українських дронів.

Повідомлення Міноборони РФ цитує російська пропагандистська агенція новин РИА-Новости, інформує Цензор.НЕТ.

Стверджується, що російська ППО знищила і перехопила в повітрі "32 українські безпілотні літальні апарати над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей".

Про наслідки наразі не зазначається.

Читайте також: Міноборони РФ заявило про нібито збиття двох дронів над окупованим Кримом

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков також заявляв про нібито масований обстріл Бєлгорода.

Автор: 

росія (65098) Міноборони рф (703) дрони (4678)


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Топ коментарі
+4
Пи₴дуна заряджають як завжди.
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30.12.2023 07:49
+2
На фото маленький шматочок новочеркаська.
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30.12.2023 07:59
+1
Хоть бы цифры меняли а то уперлись в тридцатник.
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30.12.2023 07:58
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Пи₴дуна заряджають як завжди.
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30.12.2023 07:49 Відповісти
Не обов'язково. Дійсно , могли позбивати. Інше питання - чим? Бо могли і складами, і заводами, і казармами...
Так що, тут "бабця надвоє ворожила".
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30.12.2023 11:15 Відповісти
Частина кацапні незадоволена атакою рашистів на Українські міста.Треба ж якось виправдатись.
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30.12.2023 07:55 Відповісти
Хоть бы цифры меняли а то уперлись в тридцатник.
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30.12.2023 07:58 Відповісти
На фото маленький шматочок новочеркаська.
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30.12.2023 07:59 Відповісти
Про те збили чи ні знають війскові. Вони мовчать. Шо тут можна гадати. Нічого.
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30.12.2023 07:59 Відповісти
Це дурдом. Дурдом не тому що кацап'є обстріляли, а тому що зараз будемо тупо один одного обстрілювати до посиніння
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30.12.2023 08:01 Відповісти
Це і є війна. Їхня ціль - убити той мільон вояк, які пішли захищати Україну (бо вони чомусь впевнені, що більше мобілізація нічого ЗСУ не дасть). Наша ціль - протриматися до тих пір, поки путін здохне або вляпається у ще якусь війну
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30.12.2023 09:10 Відповісти
Прошу пана, я не погоджуся з твердженням, що здихання ***** вирішить наші проблеми. Бо замість ***** І постане ***** ІІ (скажімо, на прізвище Патрушев). І що це принципово міняє? Аж нічого.
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30.12.2023 11:19 Відповісти
***** може ще років 20 жити. Навряд чи ми стільки "протримаємося". Стратегія чекати коли там хтось здохне - програшна для усіх, крім нинішньої влади.
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30.12.2023 12:44 Відповісти
Вже Цаплієнка запостили нехілий такий пропущений у Москалів.
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30.12.2023 08:38 Відповісти
 
 