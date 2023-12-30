Міноборони РФ стверджує, що вночі російська ППО нібито знищила 32 українські дрони

Міноборони РФ запевняє, що у ніч на 30 грудня на території Росії нібито було знищено понад 30 українських дронів.

Повідомлення Міноборони РФ цитує російська пропагандистська агенція новин РИА-Новости, інформує Цензор.НЕТ.

Стверджується, що російська ППО знищила і перехопила в повітрі "32 українські безпілотні літальні апарати над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей".

Про наслідки наразі не зазначається.

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Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков також заявляв про нібито масований обстріл Бєлгорода.