Міноборони РФ стверджує, що вночі російська ППО нібито знищила 32 українські дрони
Міноборони РФ запевняє, що у ніч на 30 грудня на території Росії нібито було знищено понад 30 українських дронів.
Повідомлення Міноборони РФ цитує російська пропагандистська агенція новин РИА-Новости, інформує Цензор.НЕТ.
Стверджується, що російська ППО знищила і перехопила в повітрі "32 українські безпілотні літальні апарати над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей".
Про наслідки наразі не зазначається.
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков також заявляв про нібито масований обстріл Бєлгорода.
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+4 Gary Grant
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Так що, тут "бабця надвоє ворожила".