Ми повинні підтримати Україну. Конгрес має перейти до дій, - Блінкен про масований обстріл нашої країни

США віддані ідеалам свободи і завжди виступатимуть проти тиранії у світі та продовжують стояти на боці народу України, який ціною власних життів протистоїть агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Держдепартаменту США у мережі Х після масованого ракетно-повітряного удару РФ по українських містах.

"Америка стоятиме на боці свободи сьогодні, завтра й завжди. Америка виступає проти тиранії та гноблення. Америка стоїть на боці народу України", - наголошується в заяві.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у цьому контексті окремо додав, що Сполучені Штати рішуче засуджують жахливі удари росіян по українських містах.

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"У той час, як Путін продовжує свою жорстоку загарбницьку війну, ми повинні підтримати Україну в її зусиллях із захисту. Конгрес має перейти до дій у новому році",- зазначив глава американської дипломатії.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.