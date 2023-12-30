Ми повинні підтримати Україну. Конгрес має перейти до дій, - Блінкен про масований обстріл нашої країни
США віддані ідеалам свободи і завжди виступатимуть проти тиранії у світі та продовжують стояти на боці народу України, який ціною власних життів протистоїть агресії РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Держдепартаменту США у мережі Х після масованого ракетно-повітряного удару РФ по українських містах.
"Америка стоятиме на боці свободи сьогодні, завтра й завжди. Америка виступає проти тиранії та гноблення. Америка стоїть на боці народу України", - наголошується в заяві.
Державний секретар США Ентоні Блінкен у цьому контексті окремо додав, що Сполучені Штати рішуче засуджують жахливі удари росіян по українських містах.
"У той час, як Путін продовжує свою жорстоку загарбницьку війну, ми повинні підтримати Україну в її зусиллях із захисту. Конгрес має перейти до дій у новому році",- зазначив глава американської дипломатії.
Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.
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Ну i яким чином?
Напишу кацапской, потому что фильм на кацапской смотрел "Карты, деньги, два ствола". Там приблизний дiалог був
- Но есть, нюанс, они могу быть вооружены...
- Как вооружены, чем вооружены?!
- Ну... Матерными словами, плохим запахом изо рта, метелками от пыли... Стволами б*ядь они вооружены, а ты чем думал?!
Та висилайте ППО, *б вашу американську матір. Хоча б раз на три тижні новий петріот. Наскільки ганси були повільні в цих питаннях, але він зараз гепардами та іншими на першому місці стоять з постачання. За що їм велика повага
якщо ми говоримо за Україну...
А по темі є що сказати?
і все одно все закінчюється амеріканцями в Европi.
так було в першу світову, так було в другу світову, так буде і зараз - рано чи пізно..
"за мене їх уже запхали конгресмени нашого штату" ?
тyт же стає все зрозуміло - ви не цікавий ...
Це вам не цікаво?
а в куди ж вливаються амеріканські, їхні гроші?
коли там зелене ********* веселим розголосом?
то мені болить - їм нє...
не кожний з них на мапі Україну не знайде, бо їм не потрібно...
зняв прапор український на ремонт, об дах бьєтся тріпається як вітер,
жінка ремонтує..
дзвінок, сусідка - у вас все в поряді?
навіть не зрозумів спочятку за шо мова, кажу да Даяна все норм, чому?
ви прапор зняли, ми захвилювалися...
вже все на місці і всі сусіди в спокої, крім нас...
Бабла хоч тисяч з десять дали? Я можу підказати надійних людей, перевірених ще з 2014го.
Інакше оце мяимляння не пояснить...