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Новини Війна
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Ми повинні підтримати Україну. Конгрес має перейти до дій, - Блінкен про масований обстріл нашої країни

одеса

США віддані ідеалам свободи і завжди виступатимуть проти тиранії у світі та продовжують стояти на боці народу України, який ціною власних життів протистоїть агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Держдепартаменту США у мережі Х після масованого ракетно-повітряного удару РФ по українських містах.

"Америка стоятиме на боці свободи сьогодні, завтра й завжди. Америка виступає проти тиранії та гноблення. Америка стоїть на боці народу України", - наголошується в заяві.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у цьому контексті окремо додав, що Сполучені Штати рішуче засуджують жахливі удари росіян по українських містах.

Також читайте: Гутерріш "найрішучіше засудив" масований ракетний удар Росії по Україні

"У той час, як Путін продовжує свою жорстоку загарбницьку війну, ми повинні підтримати Україну в її зусиллях із захисту. Конгрес має перейти до дій у новому році",- зазначив глава американської дипломатії.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.

Автор: 

Держдепартамент США (1625) обстріл (28392) США (22737) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+7
Ці слова про підтримку Блінкен вже повторив 835 разів але наші хлопці і далі гинуть за ту демократію.
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30.12.2023 08:08
+6
Конгрес має перейти до дій у новому році",- зазначив глава американської дипломатії.
==========

Ну i яким чином?

Напишу кацапской, потому что фильм на кацапской смотрел "Карты, деньги, два ствола". Там приблизний дiалог був

- Но есть, нюанс, они могу быть вооружены...
- Как вооружены, чем вооружены?!
- Ну... Матерными словами, плохим запахом изо рта, метелками от пыли... Стволами б*ядь они вооружены, а ты чем думал?!

Та висилайте ППО, *б вашу американську матір. Хоча б раз на три тижні новий петріот. Наскільки ганси були повільні в цих питаннях, але він зараз гепардами та іншими на першому місці стоять з постачання. За що їм велика повага
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30.12.2023 08:13
+5
красивий лозунг...кордони мають бути непорушними...викрикнули десь в ООН,написали папірці і пішли пити каву.
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30.12.2023 08:40
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Конгрес розбещено трампом.
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30.12.2023 08:00 Відповісти
Ці слова про підтримку Блінкен вже повторив 835 разів але наші хлопці і далі гинуть за ту демократію.
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30.12.2023 08:08 Відповісти
Конгрес має перейти до дій у новому році",- зазначив глава американської дипломатії.
==========

Ну i яким чином?

Напишу кацапской, потому что фильм на кацапской смотрел "Карты, деньги, два ствола". Там приблизний дiалог був

- Но есть, нюанс, они могу быть вооружены...
- Как вооружены, чем вооружены?!
- Ну... Матерными словами, плохим запахом изо рта, метелками от пыли... Стволами б*ядь они вооружены, а ты чем думал?!

Та висилайте ППО, *б вашу американську матір. Хоча б раз на три тижні новий петріот. Наскільки ганси були повільні в цих питаннях, але він зараз гепардами та іншими на першому місці стоять з постачання. За що їм велика повага
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30.12.2023 08:13 Відповісти
А ось для цього потрібна радикальна зміна у процедурі прийняття рішень. Інакше кажучи, така система, за якої якщо батько сказав, то всі беззаперечно виконують. А хто не виконує, тому киздець. Жодна структура, спрямована на вирішення завдань, не будується на принципах ліберальної демократії. На цих засадах будується лише розподіл зібраних податків у мирний час.
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30.12.2023 08:26 Відповісти
***, коментар дуже цікавий, але не хрена не зрозумів)) Простішими словами напишіть
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30.12.2023 08:28 Відповісти
Ніхто на Заході на диктатуру не піде. Не смішіть.
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30.12.2023 08:39 Відповісти
Касаб, ти прапорець знімки.
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30.12.2023 11:50 Відповісти
Не тільки Конгрес, президент також. Міжнародно визнані кордони мають бути непорушними на будь якому континенті.
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30.12.2023 08:19 Відповісти
Боже збав, не хочу чути вашого виття після 2го разу рудого...
якщо ми говоримо за Україну...
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30.12.2023 08:34 Відповісти
У вас якась нездорова фіксація на рудому. У мене - нема, я останній раз за Клінтон голосував. Підозрюю що вити і далі будете ви, і незалежно від результатів.
А по темі є що сказати?
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30.12.2023 10:01 Відповісти
красивий лозунг...кордони мають бути непорушними...викрикнули десь в ООН,написали папірці і пішли пити каву.
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30.12.2023 08:40 Відповісти
можна скільки завгодно засовувати голову в пісок і повторяти собі "це не наша війна, це не наша війна"
і все одно все закінчюється амеріканцями в Европi.
так було в першу світову, так було в другу світову, так буде і зараз - рано чи пізно..
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30.12.2023 08:46 Відповісти
От я і пропоную керівникам Байдена нарешті роздуплитися і перейти від слів до діла. Бо квохтати Блінкен уміє добре, а от коли треба заради спільної справи поступитися хоч інчем своїх, досить дивних місцями, принципів - тут починається явний саботаж.
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30.12.2023 10:06 Відповісти
добре як знаєш своє пропонулово, от як в слідуючий раз до санузла? - от туди його запхай...
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30.12.2023 10:10 Відповісти
За мене їх уже запхали конгресмени нашого штату, бо так майстерно нарізали під себе виборчі округи що виходить як у совковій приказці - голосуй не голосуй все одне получиш йух. Поцікавтеся хто такий Michael Madigan і чим він знаменитий.
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30.12.2023 10:19 Відповісти
коли допис починається з
"за мене їх уже запхали конгресмени нашого штату" ?
тyт же стає все зрозуміло - ви не цікавий ...
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30.12.2023 10:27 Відповісти
Тобто ви вважаєте що спеціально нарізати виборчі округи для маргіналізації певного прошарку населення - це нормально?
Це вам не цікаво?
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30.12.2023 10:32 Відповісти
а і правда, як тим "тупоголовим" амеріканцям пояснити,
а в куди ж вливаються амеріканські, їхні гроші?
коли там зелене ********* веселим розголосом?
то мені болить - їм нє...
не кожний з них на мапі Україну не знайде, бо їм не потрібно...
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30.12.2023 08:28 Відповісти
їх це особисто не чіпає--тому і не турбує.
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30.12.2023 08:42 Відповісти
декотрих чіпає...
зняв прапор український на ремонт, об дах бьєтся тріпається як вітер,
жінка ремонтує..
дзвінок, сусідка - у вас все в поряді?
навіть не зрозумів спочятку за шо мова, кажу да Даяна все норм, чому?
ви прапор зняли, ми захвилювалися...
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30.12.2023 09:03 Відповісти
...оце сильно... Дай боже здоров'я.!
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30.12.2023 09:29 Відповісти
дай Боже нам всім Перемоги і якнаймога скоріше!
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30.12.2023 09:34 Відповісти
навзаєм, шановний Пан...
вже все на місці і всі сусіди в спокої, крім нас...
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30.12.2023 09:39 Відповісти
Прапорів у нас вистачає, як і футболок з тризубом. Останнім часом прямо якась навала молодиків з прапором на машині, з барсєткою (що в Америці дивина) і в трєніках POHUY.
Бабла хоч тисяч з десять дали? Я можу підказати надійних людей, перевірених ще з 2014го.
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30.12.2023 10:23 Відповісти
Верю Блинкену. Всетаки он призвал конгресс підтримати Україну в її зусиллях із захисту. А это уже хороший знак.
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30.12.2023 08:48 Відповісти
Это блабла бла. На практике хорошо доказали: главные ценности Запада это "свобода" слова и бизнесс ас южуал
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30.12.2023 09:19 Відповісти
В мене враження що байден просто чекає коли Україну почнуть вирізати, щоб потім, на фоні залитих кров'ю руїн, звинуватити трампа що це все із-за нього, та отримати пару процентів до рейтингу.
Інакше оце мяимляння не пояснить...
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30.12.2023 09:42 Відповісти
Досить стояти поруч!Треба нарешті виконати свої зобов'язання!
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30.12.2023 11:00 Відповісти
Ага, підтримувачі трусів, від Вас ми вже чекаємо тільки одного: аби не заважали, лицеміри тридваразівські і сцикота.
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30.12.2023 12:44 Відповісти
 
 