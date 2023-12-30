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Новини Війна
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Понад 40 окупантів зі 150 мотострілецької дивізії під конвоєм відправили з Луганщини в РФ. Вони відмовилися від участі в боях, - Генштаб

окупанти

В окупаційних військах РФ фіксуються непоодинокі випадки відмов військовослужбовців від виконання злочинних наказів та участі у бойових діях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Так, за даними Генштабу, 19 грудня цього року з тимчасово окупованої території Луганської області на територію РФ під конвоєм співробітників військової поліції відправлено 43 військовослужбовця зі складу 150 мотострілецької дивізії збройних сил РФ, які відмовились від участі у бойових діях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Народна міліція" окупованої Луганщини впродовж останніх двох місяців оголосила у розшук 800 дезертирів, - ОВА

Автор: 

армія рф (17317) Генштаб ЗС (6553) дезертирство (295) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+10
Зрозуміло. Краще два роки на зоні загального режиму, ніж у труні або без ніг і рук повернутися януковочем додому.
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30.12.2023 08:19
+8
с голубого ручейка, начинается река ну а ......
а нам своє робити.
істот з болот до пекла переселяти
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30.12.2023 08:49
+6
їх же, голих, в яму запихували, що б вони там трахалися.
ям не вистачає?
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30.12.2023 08:53
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Зрозуміло. Краще два роки на зоні загального режиму, ніж у труні або без ніг і рук повернутися януковочем додому.
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30.12.2023 08:19 Відповісти
Ви написали 19 слів.

Занадто складна логічна конструкція для пересічного кацапа.
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30.12.2023 08:58 Відповісти
43 військовослужбовця,це капля в морі чмобіків.
є ймовірність , що за них, їх жони виступали на рашкостані з протестами.там щось жу-жу-жу, їх родичі незадоволені. одних правда залякують ,інших підкуповують, але деякі таки щось прориваються і трохи буянять,і місцева рашистська їх влада поки не може зробити з ними нічого.
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30.12.2023 08:32 Відповісти
с голубого ручейка, начинается река ну а ......
а нам своє робити.
істот з болот до пекла переселяти
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30.12.2023 08:49 Відповісти
їх же, голих, в яму запихували, що б вони там трахалися.
ям не вистачає?
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30.12.2023 08:53 Відповісти
На жаль, поки не надто схоже на "бунт безтямний і безпощадний".
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30.12.2023 09:34 Відповісти
і сто вісімадцять - Ф-22,
а вже скока Ф16? - на кацапії вже ніхто і не рахує...
победілово на кацапні зашкалює....
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30.12.2023 10:05 Відповісти
Лучше бы они своих лапотных командиров перестреляли и подняли мятеж.
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30.12.2023 10:07 Відповісти
Це не так просто.комендатури,військова поліція,росгвардія,тіктокери,фсін та ФСБ це все вже є на окупованих територіях у значній кількості.
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30.12.2023 11:13 Відповісти
победілонометер є таких прибор!
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30.12.2023 10:07 Відповісти
Я "худєю" з наших пропогондонів!
Самі брешуть, що кацапи "отказників" у ямах тримають, забивають на смерть, катують та розстрілюють,-самі ж цей фейк і спростовують
Хоча, тут треба брати до уваги, що це частина другої лінії-чмоні і розстріл півсотні громадян РФ, на кожного з яких у середньому припадає лише одна судимість (на відміну від прешої лінії-щуриZ), міг зіпсувати новорічне звернення ліліпутіна.
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30.12.2023 10:42 Відповісти
Хай би вони всі там бунтували
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30.12.2023 11:29 Відповісти
У рабов есть военная полиция, а у нас до сих пор нет.
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30.12.2023 13:03 Відповісти
 
 