Понад 40 окупантів зі 150 мотострілецької дивізії під конвоєм відправили з Луганщини в РФ. Вони відмовилися від участі в боях, - Генштаб
В окупаційних військах РФ фіксуються непоодинокі випадки відмов військовослужбовців від виконання злочинних наказів та участі у бойових діях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Так, за даними Генштабу, 19 грудня цього року з тимчасово окупованої території Луганської області на територію РФ під конвоєм співробітників військової поліції відправлено 43 військовослужбовця зі складу 150 мотострілецької дивізії збройних сил РФ, які відмовились від участі у бойових діях.
Топ коментарі
+10 Dmitry Klaus
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+8 Юрий Смадченко
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+6 Hrysha Hlyba #582024
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Занадто складна логічна конструкція для пересічного кацапа.
є ймовірність , що за них, їх жони виступали на рашкостані з протестами.там щось жу-жу-жу, їх родичі незадоволені. одних правда залякують ,інших підкуповують, але деякі таки щось прориваються і трохи буянять,і місцева рашистська їх влада поки не може зробити з ними нічого.
а нам своє робити.
істот з болот до пекла переселяти
ям не вистачає?
а вже скока Ф16? - на кацапії вже ніхто і не рахує...
победілово на кацапні зашкалює....
Самі брешуть, що кацапи "отказників" у ямах тримають, забивають на смерть, катують та розстрілюють,-самі ж цей фейк і спростовують
Хоча, тут треба брати до уваги, що це частина другої лінії-чмоні і розстріл півсотні громадян РФ, на кожного з яких у середньому припадає лише одна судимість (на відміну від прешої лінії-щуриZ), міг зіпсувати новорічне звернення ліліпутіна.