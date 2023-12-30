Понад 40 окупантів зі 150 мотострілецької дивізії під конвоєм відправили з Луганщини в РФ. Вони відмовилися від участі в боях, - Генштаб

В окупаційних військах РФ фіксуються непоодинокі випадки відмов військовослужбовців від виконання злочинних наказів та участі у бойових діях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Так, за даними Генштабу, 19 грудня цього року з тимчасово окупованої території Луганської області на територію РФ під конвоєм співробітників військової поліції відправлено 43 військовослужбовця зі складу 150 мотострілецької дивізії збройних сил РФ, які відмовились від участі у бойових діях.

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