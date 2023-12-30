УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12078 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 948 3

Обстріли Херсонщини: ворог поцілив у житлові квартали, гуманітарний штаб та об’єкт критичної інфраструктури, є поранені. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Херсонщини. За минулу добу противник здійснив 108 обстрілів, випустивши 536 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них - 8 "Shahed".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, по місту Херсон ворог випустив 24 снаряди.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; гуманітарний штаб у Бериславському районі; об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Армія РФ вдарила по Новотягинці на Херсонщині, поранено чоловіка

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

У ДСНС згодом  опублікували наслідки ворожих ударів по Херсонщині.

Обстріли Херсонщини: ворог поцілив у житлові квартали, гуманітарний штаб та об’єкт критичної інфраструктури, є поранені 01
Обстріли Херсонщини: ворог поцілив у житлові квартали, гуманітарний штаб та об’єкт критичної інфраструктури, є поранені 02
Обстріли Херсонщини: ворог поцілив у житлові квартали, гуманітарний штаб та об’єкт критичної інфраструктури, є поранені 03
Обстріли Херсонщини: ворог поцілив у житлові квартали, гуманітарний штаб та об’єкт критичної інфраструктури, є поранені 04
Обстріли Херсонщини: ворог поцілив у житлові квартали, гуманітарний штаб та об’єкт критичної інфраструктури, є поранені 05

Автор: 

обстріл (28392) Херсон (3349) Херсонська область (5735)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я як там
товариш бикканов???
читає сводки з Херсонщіни з насолодою??
Нічого...час прийде-повісять сволоту
показати весь коментар
30.12.2023 13:13 Відповісти
40 людей загинули і понад 160 отримали поранення внаслідок найбільшої руснявой атаки за останній час у ніч на п'ятницю та вранці
показати весь коментар
31.12.2023 09:12 Відповісти
 
 