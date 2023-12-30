Обстріли Херсонщини: ворог поцілив у житлові квартали, гуманітарний штаб та об’єкт критичної інфраструктури, є поранені. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Херсонщини. За минулу добу противник здійснив 108 обстрілів, випустивши 536 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них - 8 "Shahed".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, по місту Херсон ворог випустив 24 снаряди.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; гуманітарний штаб у Бериславському районі; об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні", - йдеться у повідомленні.

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Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

У ДСНС згодом опублікували наслідки ворожих ударів по Херсонщині.









