Влучань уникнути не вдалось, - ОК "Південь" про нічну атаку дронами на Херсонщину

Внаслідок ворожої нічної атаки дронами зафіксовано влучання на Херсонщині. У Херсоні постраждала адмінбудівля одного з підприємств та декілька автівок.

Про це начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Гуменюк, під час ударів росіяни застосували БпЛА. Атака була сконцентрована більше на прифронтовій території - Херсонській області й влучань уникнути не вдалось.

"Там не вдалося уникнути влучань, бо дуже рясно ворог сипав цими баражуючими снарядами. Але влучання відбулися переважно по тих населених пунктах, де майже все зруйновано. Ворог просто продовжує терор. Також є влучання у самому Херсоні - це адмінбудівля одного з підприємств та декілька автівок. Але, на щастя, про постраждалих інформація не надходила", - відзначила Гуменюк.

Близько о 04:30 росіяни обстрілювали регіон з артилерії. Наслідки ударів наразі уточнюються. Зокрема наші воїни збили БпЛА "Шахед" над Миколаївською областю й ще дві одиниці над Херсонською.

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Атака тривала майже 4 години. Тривалість пояснюється тим, що росіяни намагались обійти системи захисту й протиповітряної оборони на півдні.