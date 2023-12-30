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Новини Війна
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Влучань уникнути не вдалось, - ОК "Південь" про нічну атаку дронами на Херсонщину

шахед

Внаслідок ворожої нічної атаки дронами зафіксовано влучання на Херсонщині. У Херсоні постраждала адмінбудівля одного з підприємств та декілька автівок.

Про це начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Гуменюк, під час ударів росіяни застосували БпЛА. Атака була сконцентрована більше на прифронтовій території - Херсонській області й влучань уникнути не вдалось.

"Там не вдалося уникнути влучань, бо дуже рясно ворог сипав цими баражуючими снарядами. Але влучання відбулися переважно по тих населених пунктах, де майже все зруйновано. Ворог просто продовжує терор. Також є влучання у самому Херсоні - це адмінбудівля одного з підприємств та декілька автівок. Але, на щастя, про постраждалих інформація не надходила", - відзначила Гуменюк.

Близько о 04:30 росіяни обстрілювали регіон з артилерії. Наслідки ударів наразі уточнюються. Зокрема наші воїни збили БпЛА "Шахед" над Миколаївською областю й ще дві одиниці над Херсонською.

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Атака тривала майже 4 години. Тривалість пояснюється тим, що росіяни намагались обійти системи захисту й протиповітряної оборони на півдні.

Автор: 

армія рф (17317) дрони (4678)


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Прифронтові зони не цікаві, бо там усе зруйновано. Читаю вдруге і знову шок. Херсон рівняють з землею, деякі містечка зовсім стерті, а вони марафонять і говорять так бездумно про прифронтові зони, а там люди.
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30.12.2023 08:58 Відповісти
Війну можна і треба було закінчити ще в жовтні 2022 року коли на Правобережжі Дніпра було зконцентровано близько 18 тисяч російських військ , до речі найкращих підрозділів .З фронту потрібно було тиснути і притискати до Дніпра а потім коли б почався панічний відступ то треба було б підірвати частину греблі Каховської ГЕС , потік води змив би всі переправи і у ворога був би один шанс вижити , повна капітуляція .А так через черговий ЗЕдоговорняк з Хлом рашистам просто дозволили перебратися на лівий берег .Як доказ цього є майже відсутня знищенна техніка рашистів на березі .
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30.12.2023 09:35 Відповісти
Ну так. Для дерьмака головне завдання від грушника тата - зберегти якомога більше війська ворога і знищити якомога більше війська українського. Усе йде за планом.
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30.12.2023 10:58 Відповісти
 
 