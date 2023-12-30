Минулої доби окупанти завдали 196 ударів по 22 населених пунктах Запоріжжя

Минулої доби військовослужбовці РФ обстріляли 22 населені пункти Запорізької області, зафіксовано 196 ударів.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.



"Окупанти випустили 12 ракет по Запоріжжю, Відрадному та Матвіївці, атакували 34 безпілотниками Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне й Роботине, а також здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Кам'янського.



По території Гуляйпільського, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 145 артобстрілів", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, надійшло 116 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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