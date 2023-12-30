Зранку ворог обстріляв Козачу Лопань на Харківщині, у Вовчанську пошкоджено будинок

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Гур’їв Козачок Богодухівського району; Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп’янського району.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог завдав авіаційних ударів у районі населених пунктів Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка, Берестове Куп'янського району

"Сьогодні близько 08:00 ворог обстріляв с. Козача Лопань Харківського району. Постраждалих та руйнувань немає. Вчора о 08:23 окупанти завдали удару по с. Козача Лопань Харківського району. Без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

О 10:42 ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Даних про руйнування та постраждалих немає.

Близько 11:50 в с. Вільхуватка Ізюмського району 44-річний чоловік підірвався на міні "Пелюстка". Постраждалого з осколковим пораненням стопи госпіталізували.

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Близько 22:00 в результаті ворожого обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

"В результаті ворожого ракетного обстрілу по м. Харків, який стався 29 грудня, загинуло 3 людини. Впродовж дня до Обласної клінічної лікарні доставили 12 поранених. Станом на зараз у лікарні перебуває 8 пацієнтів, з них 2 – у важкому стані, 6 - стан легкий", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 10,9 га території, знищили 339 ВНП. Розмінування триває.