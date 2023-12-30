У соцмережах повідомляють про посилення контролю за виїздом багатодітних та чоловіків з інвалідністю за кордон. ВIДЕО

У соцмережах повідомляють, що від 20.00 29 грудня змінилися правила перетину кордону для чоловіків, які мають підстави для виїзду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали.

Зокрема, стверджується, що посилено контроль документів для тих, хто виїжджає системою "Шлях".

Також пишуть, що з вечора 29 грудня прикордонники перестали випускати чоловіків з інвалідністю 3 групи та тих, хто супроводжує людей з інвалідністю.

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Також у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як представниця Держприкордонслужби розповідає багатодітному батьку, що тепер він не зможе виїхати з України без спеціального дозволу. Однак вона не змогла чітко пояснити, на підставі чого відбувається посилення контролю.

У ДПСУ інформацію поки що не коментують.