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У соцмережах повідомляють про посилення контролю за виїздом багатодітних та чоловіків з інвалідністю за кордон. ВIДЕО

У соцмережах повідомляють, що від 20.00 29 грудня змінилися правила перетину кордону для чоловіків, які мають підстави для виїзду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали.

Зокрема, стверджується, що посилено контроль документів для тих, хто виїжджає системою "Шлях".

Також пишуть, що з вечора 29 грудня прикордонники перестали випускати чоловіків з інвалідністю 3 групи та тих, хто супроводжує людей з інвалідністю.

Читайте також: У с.Шегині на кордоні з Польщею тимчасово перекрито рух. Проїзд неможливий, - патрульна поліція. ФОТО

У соцмережах повідомляють про посилення контролю за виїздом багатодітних та чоловіків з інвалідністю за кордон 01
У соцмережах повідомляють про посилення контролю за виїздом багатодітних та чоловіків з інвалідністю за кордон 02
У соцмережах повідомляють про посилення контролю за виїздом багатодітних та чоловіків з інвалідністю за кордон 03
У соцмережах повідомляють про посилення контролю за виїздом багатодітних та чоловіків з інвалідністю за кордон 04
У соцмережах повідомляють про посилення контролю за виїздом багатодітних та чоловіків з інвалідністю за кордон 05
У соцмережах повідомляють про посилення контролю за виїздом багатодітних та чоловіків з інвалідністю за кордон 06
У соцмережах повідомляють про посилення контролю за виїздом багатодітних та чоловіків з інвалідністю за кордон 07
У соцмережах повідомляють про посилення контролю за виїздом багатодітних та чоловіків з інвалідністю за кордон 08
У соцмережах повідомляють про посилення контролю за виїздом багатодітних та чоловіків з інвалідністю за кордон 09

Також у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як представниця Держприкордонслужби розповідає багатодітному батьку, що тепер він не зможе виїхати з України без спеціального дозволу. Однак вона не змогла чітко пояснити, на підставі чого відбувається посилення контролю.

У ДПСУ інформацію поки що не коментують. 

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5970) кордон (4762) контроль (214) чоловіки (157)


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Топ коментарі
+56
А що такоє? Такса на виїзд зросла?! А де ви були, коли синки портнова, стефанчука, шуляк, веніславського виїжджали по фейковим підставам?
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30.12.2023 10:37
+50
інваліди 55+ - то є армія перемоги,
сказали 4 рази щочкорозові ухилянти...
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30.12.2023 10:40
+35
Трохи історії для тупорилих імбіцилів, які "уставшиє ат вайни" наголосували у 2019 державі і "шашличкі" в 2022 і оце ганьбище про яке пишуть люди:

2014 початок москальсько-української війни
2017 Україна отримала безвіз - статус, що дозволяє громадянам України вільно перетинати міждержавні кордони країн Євросоюзу без попереднього звернення до посольства для отримання дозволу, починаючи з 11 червня 2017 року.

За те, як ви живете сьогодні, ви самі проголосували вчора ...
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30.12.2023 11:11
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А в чому проблема? Візьміть довідку в ТЦК та їзжайте
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30.12.2023 12:51 Відповісти
А што, так можно било? Нє-нє, прийдеш у ТЦК, а там одні здорові жлоби, на куплених посадах (нарід точно знає що куплених - він саме так би і вчинив), як спіймають, як визнають годним - і увечері одразу на нуль завезуть (за мотивами коментарів на Цензорі та дописів у ФБ).
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30.12.2023 14:30 Відповісти
https://youtu.be/ob6cq7HUbSY?si=kAwYsS-SYIDD6pEu ...

Известный Шут из Ютуба Алексей Обдристович удрал в США,но работает по прежнему Штирлицом Зеленского ..😁
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30.12.2023 13:07 Відповісти
Видио-выступление Умерова, где он рассказывал о долге(не денежном))) военнообязанных перед родиной, было насыщено патриотической риторикой - "это честь для каждого,защищать.."и т. д и т.п. правда непонятно куда делась честь его сыновей, как впрочем и сыновей Данилова...как и Тимошенко,которая вещала ,что не подпишет новый закон по мобилизации - не пояснив -а кто же заменит смертельно уставших пацанов на фронте: неужели с Дубай, с тёплых пляжей на ротацию пришлёт мужа с зятьком....А.Корниенко,который вещает,что депутатов на фронт "неззя" кто же будет штамповать законы,(вроде для этого нет Искусст.Инт. который спокойно может их заменить: всё равно "слуги народа" работают по программе с ОП)...почему же инвалиды 3группы, должны идти на фронт вместо инвалидов головного мозга, которые находятся в парламенте.
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30.12.2023 13:09 Відповісти
Видио-выступление Умерова... куда делась честь его сыновей...
**********
В Умерова один син, - 10-річний школяр.
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30.12.2023 13:33 Відповісти
Цікаво, скількох із тих, хто обурений раптовим посиленням контролю на кордоні, це стосується напряму?
Ви ж хотіли справедливості?
Хіба це не справедливість-перевірити чинність документів про інвалідність та багатодітність?
Якщо ні, тоді треба прийняти за норму і не перевіряти «лівість» підстав для виїзду всіх інших, в тому числі держслужбовців і депутатів…
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30.12.2023 13:13 Відповісти
Я тобі поясню: люди собі їздили закордон і не знали проблем. А тепер треба пройти через ТЦК, в якому не факт, шо тебе випустять. І не ***** розказувати мені про «російське іпсо». Трохдітному батьку мало улибається попасти на фронт, бо держава не буде піклуватися про його дітей
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31.12.2023 16:01 Відповісти
Сидячи закордоном, Пояснюй своїй жінці, якщо маєш.
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31.12.2023 18:52 Відповісти
Саме цікаво, що ДПСУ в своїй діяльності послуговується не законами України, а телефонними командами ну й звісно грошовими купюрами.
Воно й не дивно: багаторічному керманичу ДПСУ Дейнеко важливо всидіти в кріслі при любій владі.
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30.12.2023 13:32 Відповісти
В нас вся держава так керується. Але возбухати «неначасі». Досить зручно доя влади
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31.12.2023 16:02 Відповісти
Сначала прогаласовали за Зеленского а теперь когда он ваш Президент-тикаете *****?
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30.12.2023 13:46 Відповісти
Нехай українцям пояснять чому в Україні існує два військових обліки один загальний і другий "спеціальний" і чому з спеціального військового обліку немобілізують?
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30.12.2023 15:03 Відповісти
Инвалидов снимайте из дорогих джипов, у них всех значёк на переднем
и заднем стекле.
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30.12.2023 16:43 Відповісти
А інвалідність залежить від ціни джипа?
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31.12.2023 16:04 Відповісти
В Украине-да. К сожалению. Еще до 14 года всякие высокие главы имели инвалидность 1 группы и статус Чернобыльца. Помните мордоворота Калашникова из ПР который побил журналиста?. Так вот он инвалид 1 группы! 1 группа это еле-еле живущий человек не способный не только к драке но и вобще к любой физ работе. Если это настоящий инвалид
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01.01.2024 11:10 Відповісти
включіть собі квартал, розслабтеся, поржіть трохи.
чьо кажеш? нє смєшно? а чьо так?
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30.12.2023 17:15 Відповісти
Здравствуйте внуки СССР! Я вернулся!
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30.12.2023 18:41 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://mbiz.censor.net/columns/3463790/**********************************************************&ved=2ahUKEwjImrKn_7KDAxXEgf0HHRd9CuEQFnoECDQQAQ&usg=AOvVaw3lH5gNoGuMDKZttOrR9IJp
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30.12.2023 18:49 Відповісти
Ми ж не раби, ми кретини...
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30.12.2023 18:50 Відповісти
Будут обилечивать через ТЦК. Появятся новые миллионеры. А ведь эти деньги могли бы пойти на всу. А пойдут на шикарную жизнь представителей тцк.
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30.12.2023 19:40 Відповісти
Пізно всрались!
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30.12.2023 21:51 Відповісти
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30.12.2023 22:07 Відповісти
В Ізраїлі, та інших цивілізованих країні такі закони діють, і всі громадяни розуміють доцільність таких правил.
А в Україні, ще залишки того совкового менталітету, що ім держава винна, а вони гегемон і жруть тіко шашлики, дозволяють щось патякати.
А ці зелені вилупки, які в шулерський спосіб прийшли до влади, замість бути прикладом, тільки розярюють страхи отих 73% хитрозроблених, вічно голодних.
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31.12.2023 12:29 Відповісти
Калавур та й годі. І ще...соцмережі - то зло невпинне.
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31.12.2023 12:56 Відповісти
Україна перетворилася на концтабір.
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31.12.2023 15:39 Відповісти
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