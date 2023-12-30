У соцмережах повідомляють про посилення контролю за виїздом багатодітних та чоловіків з інвалідністю за кордон. ВIДЕО
У соцмережах повідомляють, що від 20.00 29 грудня змінилися правила перетину кордону для чоловіків, які мають підстави для виїзду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали.
Зокрема, стверджується, що посилено контроль документів для тих, хто виїжджає системою "Шлях".
Також пишуть, що з вечора 29 грудня прикордонники перестали випускати чоловіків з інвалідністю 3 групи та тих, хто супроводжує людей з інвалідністю.
Також у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як представниця Держприкордонслужби розповідає багатодітному батьку, що тепер він не зможе виїхати з України без спеціального дозволу. Однак вона не змогла чітко пояснити, на підставі чого відбувається посилення контролю.
У ДПСУ інформацію поки що не коментують.
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Известный Шут из Ютуба Алексей Обдристович удрал в США,но работает по прежнему Штирлицом Зеленского ..😁
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В Умерова один син, - 10-річний школяр.
Ви ж хотіли справедливості?
Хіба це не справедливість-перевірити чинність документів про інвалідність та багатодітність?
Якщо ні, тоді треба прийняти за норму і не перевіряти «лівість» підстав для виїзду всіх інших, в тому числі держслужбовців і депутатів…
Воно й не дивно: багаторічному керманичу ДПСУ Дейнеко важливо всидіти в кріслі при любій владі.
и заднем стекле.
чьо кажеш? нє смєшно? а чьо так?
А в Україні, ще залишки того совкового менталітету, що ім держава винна, а вони гегемон і жруть тіко шашлики, дозволяють щось патякати.
А ці зелені вилупки, які в шулерський спосіб прийшли до влади, замість бути прикладом, тільки розярюють страхи отих 73% хитрозроблених, вічно голодних.