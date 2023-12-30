У соцмережах поширюють фейк про відключення електроенергії в новорічні свята, - Міненерго

У соціальних мережах почала ширитись інформація про нібито відключення енергопостачання в новорічні свята. Це фейк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Міненерго.

"Ось так виглядає справжня російська ІПСО. У соціальних мережах почалась ширитись інформація про нібито відключення енергопостачання в новорічні свята. Для посилення ефекту автори провокації використовують відеокадри ефіру телемарафону "Єдині новини" з накладанням іншого звукового ряду. Міністерство енергетики України офіційно повідомляє: це ФЕЙК!", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що жодних планових відключень немає і не передбачається. Електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. У системі є резервні потужності та можливість залучення імпорту.

Також читайте: В Україні внаслідок обстрілів та негоди знеструмлені понад 500 населених пунктів

"Закликаємо громадян бути пильними і використовувати інформацію тільки з офіційних джерел. Не дамо ворогу посіяти в нас паніку та зневіру! Військові та енергетики 24/7 роблять усе можливе, аби українці мали світло та тепло", - додають у Міненерго.