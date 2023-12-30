У соцмережах поширюють фейк про відключення електроенергії в новорічні свята, - Міненерго
У соціальних мережах почала ширитись інформація про нібито відключення енергопостачання в новорічні свята. Це фейк.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Міненерго.
"Ось так виглядає справжня російська ІПСО. У соціальних мережах почалась ширитись інформація про нібито відключення енергопостачання в новорічні свята. Для посилення ефекту автори провокації використовують відеокадри ефіру телемарафону "Єдині новини" з накладанням іншого звукового ряду. Міністерство енергетики України офіційно повідомляє: це ФЕЙК!", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що жодних планових відключень немає і не передбачається. Електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. У системі є резервні потужності та можливість залучення імпорту.
"Закликаємо громадян бути пильними і використовувати інформацію тільки з офіційних джерел. Не дамо ворогу посіяти в нас паніку та зневіру! Військові та енергетики 24/7 роблять усе можливе, аби українці мали світло та тепло", - додають у Міненерго.
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хотя у нас уже за "лайки" садят, а ржали с кацапов - я у Шапошникова видел - чела посадили за "лайк" Савченко, хотя может там и чет более было? Но постанова - скрин есть
в ліфтах, кататися не можна?
Достатньо вимкнути живлення і буде втрачено 2÷3 гундосіка! Аудиторія просяде!
Я впевнений, преЗЕдент особисто не допустить подібної катастрофи!
Інші-завжди прошу, а подібну-НІТ!