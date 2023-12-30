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У соцмережах поширюють фейк про відключення електроенергії в новорічні свята, - Міненерго

електроенергія

У соціальних мережах почала ширитись інформація про нібито відключення енергопостачання в новорічні свята. Це фейк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Міненерго. 

"Ось так виглядає справжня російська ІПСО. У соціальних мережах почалась ширитись інформація про нібито відключення енергопостачання в новорічні свята. Для посилення ефекту автори провокації використовують відеокадри ефіру телемарафону "Єдині новини" з накладанням іншого звукового ряду. Міністерство енергетики України офіційно повідомляє: це ФЕЙК!", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що жодних планових відключень немає і не передбачається. Електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. У системі є резервні потужності та можливість залучення імпорту.

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"Закликаємо громадян бути пильними і використовувати інформацію тільки з офіційних джерел. Не дамо ворогу посіяти в нас паніку та зневіру! Військові та енергетики 24/7 роблять усе можливе, аби українці мали світло та тепло", - додають у Міненерго.

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щось давно Соскіна не слухав, він певно аж насолоджується своїм ниттям - "всьо тяжело" "ночьбилатяжелой". який же ублюдок. явна гебня. так як і власне Люся Обдристович, може майбутній президент(у нас нарід - може павтаріть)
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30.12.2023 11:31 Відповісти
та дед на хайпе зарабатывает)то все погано ****** ****** то норм более менее,но нытья 80 процентов)
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30.12.2023 11:35 Відповісти
я помню его видео с этим..... 5\10, Боширов, ну, похожая кликуха - лет 7 назад - жрут виски и ржут шо - Вот-вот гривна будет по 50, нет, по сто за доллар. Дедок как и все такие же "эксперды", смело "забыл" свои предсказания. по хорошему дедка надо было навестить СБУ. явный же гебнявый чорт. хотя, грамотный, по высказываниям не подкопаться.
хотя у нас уже за "лайки" садят, а ржали с кацапов - я у Шапошникова видел - чела посадили за "лайк" Савченко, хотя может там и чет более было? Но постанова - скрин есть
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30.12.2023 11:40 Відповісти
Не кажи "гоп!", поки не скочив.
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30.12.2023 11:49 Відповісти
Ну і відключати, і що? Свічок чи повербанків немає, чи президента не послухаємо? Налякали....
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30.12.2023 12:15 Відповісти
тобто?
в ліфтах, кататися не можна?
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30.12.2023 12:18 Відповісти
Кацапи думають, що тут усі такі імбецили, як і вони.
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30.12.2023 12:42 Відповісти
Ай-ду айду ай-ду, я шампусь все одно знайду ,дитиш-пищ...
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30.12.2023 13:24 Відповісти
Явний фейк!
Достатньо вимкнути живлення і буде втрачено 2÷3 гундосіка! Аудиторія просяде!
Я впевнений, преЗЕдент особисто не допустить подібної катастрофи!
Інші-завжди прошу, а подібну-НІТ!
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30.12.2023 13:47 Відповісти
 
 