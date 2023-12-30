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Шестеро дітей зазнали поранень унаслідок масованого обстрілу РФ українських міст 29 грудня

львів

29 грудня внаслідок масованої атаки Російської Федерації по Україні поранень зазнали шестеро дітей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"У м. Одеса поранення отримав 6-річний хлопчик та 8-річна дівчинка. У м. Львів було поранено 14-річного хлопця. У м. Дніпро травмовано 15-річну дитину, також поранення отримав півторарічний хлопчик. У м. Сміла Черкаської області постраждала 15-річна дівчинка", - йдеться в опвідомленні.

Як повідомляється, загалом станом на ранок 30 грудня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, в Україні загинули 513 дітей та понад 1167 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 497, Харківській - 304, Херсонській - 141, Київській - 129, Дніпропетровській - 105, Запорізькій - 100, Миколаївській - 97, Чернігівській - 72, Луганській – 67", - додали в Офісі Генпрокурора.

Також дивіться: Внаслідок сьогоднішніх обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення, - Клименко. ФОТО

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діти (5063) обстріл (28392) офіс (160)


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Нежить кацапська.
Швидкого одужання діточкам.
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30.12.2023 12:25 Відповісти
 
 