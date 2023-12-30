Ворог випустив ракету у напрямку Дніпра. Телеграм-канали повідомили про вибух у місті

Повітряні сили повідомили про пуск ворожої ракети у напрямку Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета, імовірно Х-59 в напрямку Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, телеграм-канали повідомили про вибухи у Дніпрі.

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