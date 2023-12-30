Ворог випустив ракету у напрямку Дніпра. Телеграм-канали повідомили про вибух у місті
Повітряні сили повідомили про пуск ворожої ракети у напрямку Дніпра.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракета, імовірно Х-59 в напрямку Дніпра", - йдеться у повідомленні.
Тим часом, телеграм-канали повідомили про вибухи у Дніпрі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Anatoly #540864
показати весь коментар30.12.2023 12:26 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль