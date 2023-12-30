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Ворог випустив ракету у напрямку Дніпра. Телеграм-канали повідомили про вибух у місті

ракета

Повітряні сили повідомили про пуск ворожої ракети у напрямку Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета, імовірно Х-59 в напрямку Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, телеграм-канали повідомили про вибухи у Дніпрі. 

Також читайте: У Запоріжжі пролунав вибух, - телеграм-канал

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вибух (4446) Дніпро (3271) ракети (4021)


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Як же дібільне стадо досі не зрозуміє що ций відосік рано чи пізно зиграє проти них .От у мене питання до ціх дебілів-цьо вони бажаю показати.Цим вони захищені від смерті-монітором чи екраном смартфона,ноутбука.
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30.12.2023 12:26 Відповісти
 
 