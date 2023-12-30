Змін у правилах перетину кордону немає, - речник Держприкордонслужби Демченко про повідомлення у соцмережах щодо посилення контролю

Правила перетину кордонів для людей із інвалідністю 3-ї групи не змінювалися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник ДПСУ Андрій Демченко заявив у коментарі "Українській правді".

"Змін у правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства. Тільки з початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадянам України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів", - зазначив він.

Речник Прикордонної служби наголосив, що пропуск осіб через кордон, як і раніше, здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема і Правил перетину кордону для громадян України, що затверджені постановою уряду 57.

Читайте: У с.Шегині на кордоні з Польщею тимчасово перекрито рух. Проїзд неможливий, - патрульна поліція. ФОТО

Правила визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану, зокрема для громадян України чоловічої статі, яким загалом обмежено виїзд за межі України, і чітко визначають категорії й умови, за якими громадяни можуть перетинати кордон.

"Звісно, прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Таку норму нам визначає законодавство. До того ж ми часто бачимо, як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону слідуючи до прикладу з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи", - додає він.

У соцмережах поширилися чутки про посилення контролю за виїздом багатодітних чоловіків та чоловіків з інвалідністю за кордон.