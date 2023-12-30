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Змін у правилах перетину кордону немає, - речник Держприкордонслужби Демченко про повідомлення у соцмережах щодо посилення контролю

андрій,демченко

Правила перетину кордонів для людей із інвалідністю 3-ї групи не змінювалися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник ДПСУ Андрій Демченко заявив у коментарі "Українській правді".

"Змін у правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства. Тільки з початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадянам України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів", - зазначив він.

Речник Прикордонної служби наголосив, що пропуск осіб через кордон, як і раніше, здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема і Правил перетину кордону для громадян України, що затверджені постановою уряду 57.

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Правила визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану, зокрема для громадян України чоловічої статі, яким загалом обмежено виїзд за межі України, і чітко визначають категорії й умови, за якими громадяни можуть перетинати кордон.

"Звісно, прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Таку норму нам визначає законодавство. До того ж ми часто бачимо, як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону слідуючи до прикладу з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи", - додає він.

У соцмережах поширилися чутки про посилення контролю за виїздом багатодітних чоловіків та чоловіків з інвалідністю за кордон.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5970) кордон (4762) чоловіки (157)


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Топ коментарі
+32
Почали клеїти дурнів
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30.12.2023 12:30
+21
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30.12.2023 12:37
+17
Ага! "Змін нема, але..." 😊 Найбільше чим злить зелена влада - робить все через жопу. Команду на пункти пропуску дали. Але розуміють, що раз немає нового закону, то команда незаконна. І швидше за все - усна, бо ніякий розумний начальник не увічнить на папері незаконні дії.
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30.12.2023 12:46
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Где берут таких "умных" Или вы думаете, что "планета" заканчивается за вашим восприятием?!
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30.12.2023 18:42 Відповісти
Брехун.
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30.12.2023 19:07 Відповісти
Ганебна брехня!
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30.12.2023 22:38 Відповісти
такий же пи@добол як і усе шапіто інвалідів з 3 групою точно не пропускали перед новим роком
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01.01.2024 14:01 Відповісти
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