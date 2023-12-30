Сили ППО знешкодили ракету, якою окупанти атакували Запоріжжя, уламки впали на околицях міста

Ворог сьогодні, 30 грудня атакував Запоріжжя однією ракетою, попередньо - Іскандер-М. Ракету знешкоджено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм керівника Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Близько 11:34 ворог атакував Запоріжжя однією ракетою, попередньо - Іскандер-М.



Силами ППО ракету знешкоджено. Рештки впали на відкритій території на околицях міста Запоріжжя.



Інформація про постраждалих та руйнування не надходила", - йдеться в повідомленні.

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