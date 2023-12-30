Сили ППО знешкодили ракету, якою окупанти атакували Запоріжжя, уламки впали на околицях міста
Ворог сьогодні, 30 грудня атакував Запоріжжя однією ракетою, попередньо - Іскандер-М. Ракету знешкоджено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм керівника Запорізької ОВА Юрія Малашка.
"Близько 11:34 ворог атакував Запоріжжя однією ракетою, попередньо - Іскандер-М.
Силами ППО ракету знешкоджено. Рештки впали на відкритій території на околицях міста Запоріжжя.
Інформація про постраждалих та руйнування не надходила", - йдеться в повідомленні.
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Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар30.12.2023 12:42 Відповісти Мені подобається 6
Юрий Иванович #586728
показати весь коментар30.12.2023 12:53 Відповісти Мені подобається 7
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