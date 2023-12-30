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Новини Агресія Росії проти України
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Сили ППО знешкодили ракету, якою окупанти атакували Запоріжжя, уламки впали на околицях міста

ппо

Ворог сьогодні, 30 грудня атакував Запоріжжя однією ракетою, попередньо - Іскандер-М. Ракету знешкоджено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм керівника Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Близько 11:34 ворог атакував Запоріжжя однією ракетою, попередньо - Іскандер-М.

Силами ППО ракету знешкоджено. Рештки впали на відкритій території на околицях міста Запоріжжя.

Інформація про постраждалих та руйнування не надходила", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Запоріжжі пролунав вибух, - телеграм-канал

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Запоріжжя (2263) ППО (3180) ракети (4021)


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респект!
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30.12.2023 12:42 Відповісти
Дякую!!!
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30.12.2023 12:53 Відповісти
 
 