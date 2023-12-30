Атака на Київ 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв. 1 січня в столиці буде день жалоби, - Кличко

Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців столиці.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"На цей час 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.

Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали.1 січня в Києві буде оголошене днем жалоби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України, за даними на вечір 29 грудня, загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.

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Також повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок обстрілу Києва зросла до 16 осіб.