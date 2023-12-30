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Новини Війна
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Атака на Київ 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв. 1 січня в столиці буде день жалоби, - Кличко

київ

Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців столиці.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"На цей час 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.
Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали.1 січня в Києві буде оголошене днем жалоби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України, за даними на вечір 29 грудня, загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі оголошено день жалоби, внаслідок обстрілу загинуло 9 людей

Також повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок обстрілу Києва зросла до 16 осіб.

Автор: 

Київ (19448) жалоба (163) жертви (1792) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+11
А день жалоби 31-го грудня якось завадить "еліті" щось святкувати? Чи день жалоби автоматом зупиняє занос конвертів, хабарі тощо? Що вже не так?
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30.12.2023 13:14
+10
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30.12.2023 13:16
+7
Вічна Памʼять нашим загиблим громадянам та щирі співчуття їх родинам !
Кияни сумують 😪😪😪
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30.12.2023 13:22
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А чому не 31 грудня - це щоб не заважати "еліті" святкувати новий рік у бохо, верандах та інших "елітних" місцях?
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30.12.2023 13:10 Відповісти
А день жалоби 31-го грудня якось завадить "еліті" щось святкувати? Чи день жалоби автоматом зупиняє занос конвертів, хабарі тощо? Що вже не так?
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30.12.2023 13:14 Відповісти
День жалоби автоматом зупиняє роботу розважальних закладів, або як мінімум їх робота буде сприйнята суспільством "в штики" - ось у чому річ.
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30.12.2023 13:34 Відповісти
Так, а втомлений від війни нарід хоче свят і шашликів. Тому я проти будь-яких днів жалоби. Нам, ;порохоботам;, і так прокльонів вистачає.
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30.12.2023 14:29 Відповісти
а чому не згадують торгову компанію "Дніпро-М" що примусила людей посеред ночі під час повітряної тривоги перемарковувати китайський товар на нібито український
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30.12.2023 14:39 Відповісти
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30.12.2023 13:16 Відповісти
ридати будемо після перемоги! довго і по кожному!
чи ті що загиблі 29, кращі, за тих що загиблі раніше, чи за тих котрі загинуть, ще?
чи війна вже закінчилась і більше прильотів не буде?
ну, от що за грьобаний популізм?
я кожного дня проїжджаю біля лук'янівського кладовища. це старе кладовище, там майже не ховають, але українських прапорів, дуже багато! то, що там про день жалоби, саме 1 січня?
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30.12.2023 13:20 Відповісти
Совко-ватний менталітет крокує країною
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30.12.2023 15:52 Відповісти
Вічна Памʼять нашим загиблим громадянам та щирі співчуття їх родинам !
Кияни сумують 😪😪😪
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30.12.2023 13:22 Відповісти
А де "армія дронів" яка падає наприклад в Рязані? Або Смолєнску? Знову наї#али?
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30.12.2023 13:25 Відповісти
Догадливий.....
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30.12.2023 14:08 Відповісти
светлая память всем погибшим
и на фронте и в тылу
смерть кацапским оккупантам!
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30.12.2023 13:32 Відповісти
и проклятому *****
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30.12.2023 13:39 Відповісти
Спочатку впродовж трьох десятків років платите жалюгідні копійчини науковцям, інженерам та рядовим працівникам, розйобуєте систему освіти. А потім кричите "де наші ракети і дрони?!"
Чи ще залишились у нас ті, хто може спроєктувати і виготовити оті самі ракети і дрони, і який середній вік тих небагатьох, що залишились - ви таке питання собі задавали?
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30.12.2023 13:50 Відповісти
До 2019 ще були. Гугли- нептуни і вільха
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30.12.2023 14:30 Відповісти
Який середній вік творчого колективу, що розробив їх?
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30.12.2023 14:33 Відповісти
Ти хочеш розказати мені про ; найкращу в світі радянську освіту;, в той час як ті придурки заряджали воду перед телевізором під час сеансів Кашпіровського?
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30.12.2023 14:37 Відповісти
воду заряжал Чумак, те кто ставили банки на Кашпировского, зря потратили время
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30.12.2023 14:44 Відповісти
А зараз в Україні краща?
Скажу одразу, на росії зараз майже така сама дупа, рятує їх тільки те, що вони за совка натягнули до мАцкви і підєра всіх найкращих кадрів з колоній, і не всі вони (на жаль) ще повиздихали. І через їх присутність там є дуже тонкий шар учнів - нових спеців.
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30.12.2023 14:44 Відповісти
освіта в україні, дійсно гарна! навіть висококласна. я маю на увазі, природні науки.
але!
далі всьо! піздець!
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30.12.2023 16:06 Відповісти
Гром еще
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30.12.2023 14:41 Відповісти
ЗРК "Кільчень". Все ж цікаво, скільки молодих (до 40 років) спеціалістів розробляли цю зброю?
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30.12.2023 14:48 Відповісти
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30.12.2023 13:58 Відповісти
Світла пам'ять невинно загинувшим. Пекло всім лаптеногім від малого до старого!
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30.12.2023 13:59 Відповісти
Не может быть дня жалобы в День народження С.Бандери!!!
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30.12.2023 15:12 Відповісти
 
 