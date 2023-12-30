Атака на Київ 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв. 1 січня в столиці буде день жалоби, - Кличко
Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців столиці.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"На цей час 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.
Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали.1 січня в Києві буде оголошене днем жалоби", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України, за даними на вечір 29 грудня, загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.
Також повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок обстрілу Києва зросла до 16 осіб.
Топ коментарі
+11 Евгений Magirus
показати весь коментар30.12.2023 13:14
+10 Чайка Київ
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+7 Amber
показати весь коментар30.12.2023 13:22
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чи ті що загиблі 29, кращі, за тих що загиблі раніше, чи за тих котрі загинуть, ще?
чи війна вже закінчилась і більше прильотів не буде?
ну, от що за грьобаний популізм?
я кожного дня проїжджаю біля лук'янівського кладовища. це старе кладовище, там майже не ховають, але українських прапорів, дуже багато! то, що там про день жалоби, саме 1 січня?
Кияни сумують 😪😪😪
и на фронте и в тылу
смерть кацапским оккупантам!
Чи ще залишились у нас ті, хто може спроєктувати і виготовити оті самі ракети і дрони, і який середній вік тих небагатьох, що залишились - ви таке питання собі задавали?
Скажу одразу, на росії зараз майже така сама дупа, рятує їх тільки те, що вони за совка натягнули до мАцкви і підєра всіх найкращих кадрів з колоній, і не всі вони (на жаль) ще повиздихали. І через їх присутність там є дуже тонкий шар учнів - нових спеців.
але!
далі всьо! піздець!