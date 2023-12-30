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Новини
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Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено повітряні лінії й обладнання підстанцій на Київщині, Дніпропетровщині та Херсонщині, - Міненерго

електрика

У Київській, Дніпропетровській та Херсонській областях унаслідок російських обстрілів пошкоджено повітряні лінії та обладнання підстанцій.

Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

"На одній з повітряних ліній 330 кВ на Київщині після ворожого обстрілу було виявлено обірвані та пошкоджені проводи. Лінію вивели в аварійний ремонт.

На Дніпропетровщині через ворожий обстріл відключалась повітряна лінія 150 кВ, що приєднана до ТЕС, а також підстанція 150 кВ.

У Херсоні відключилась повітряна лінія 35 кВ. Внаслідок цього були порушення у роботі ТЕЦ.

Також на Херсонщині внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання підстанції 150 кВ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У соцмережах поширюють фейк про відключення електроенергії в новорічні свята, - Міненерго

Автор: 

обстріл (28392) Міненерго (1404)


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в мене шкурне питання до Прямого...
а скільки буде коштувати зникнення фейгіна з ефіру?
ну так чисто по бабках?
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30.12.2023 13:29 Відповісти
цю ж тварь неможливо слухати...
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30.12.2023 13:31 Відповісти
А шо таке фейгін? І який він має стосунок до пошкодження підстанцій?
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30.12.2023 13:46 Відповісти
https://www.youtube.com/c/pryamiy/live
попадіть на ефір фейгана і можливо ви мене зрозумієте...
ця хамська-кацапнячя манера перебивати i наїзжати на співбесідника?
можливо тоді ми один одного і зрозуміємо, а скоріше за все ні...
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30.12.2023 13:55 Відповісти
він не тіки Люсю Арєстовіч обідєл, а ще й тебе?
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30.12.2023 14:54 Відповісти
люся арестович 2 в ніякому разі не може зобідити люсю арестович раз - це одна команда..
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30.12.2023 15:03 Відповісти
 
 