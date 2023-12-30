Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено повітряні лінії й обладнання підстанцій на Київщині, Дніпропетровщині та Херсонщині, - Міненерго
У Київській, Дніпропетровській та Херсонській областях унаслідок російських обстрілів пошкоджено повітряні лінії та обладнання підстанцій.
Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
"На одній з повітряних ліній 330 кВ на Київщині після ворожого обстрілу було виявлено обірвані та пошкоджені проводи. Лінію вивели в аварійний ремонт.
На Дніпропетровщині через ворожий обстріл відключалась повітряна лінія 150 кВ, що приєднана до ТЕС, а також підстанція 150 кВ.
У Херсоні відключилась повітряна лінія 35 кВ. Внаслідок цього були порушення у роботі ТЕЦ.
Також на Херсонщині внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання підстанції 150 кВ", - йдеться в повідомленні.
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а скільки буде коштувати зникнення фейгіна з ефіру?
ну так чисто по бабках?
попадіть на ефір фейгана і можливо ви мене зрозумієте...
ця хамська-кацапнячя манера перебивати i наїзжати на співбесідника?
можливо тоді ми один одного і зрозуміємо, а скоріше за все ні...