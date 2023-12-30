Голова Паралімпійського комітету Сушкевич про ВЛК для осіб з інвалідністю: Дублювання МСЕК за кошти НСЗУ. Немає сенсу послаблювати армію людьми з втратою здоров’я
Ідея мобілізувати до війська чоловіків з інвалідністю за наявності військовозобов’язаних повносправних людей - абсолютний абсурд.
Про це пише у фейсбуці очільник Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич, інформує Цензор.НЕТ.
У дописі він наголошує, що багато років працює над вирішенням проблем соціального захисту і забезпечення прав людей з інвалідністю.
"Але ніколи не міг собі уявити, що мені прийдеться опрацьовувати питання правомірності, доцільності і, навіть, логічності того, що людину з інвалідністю потрібно мобілізувати, одягти в військову форму, дати зброю і включити до діючої армії під час війни. Закон України: особа з інвалідністю - повнолітня особа зі стійким обмеженням життєдіяльності, зі значимою мірою втрати здоров’я. Ця особа у суспільстві потребує соціального захисту і підтримки її прав у зв’язку з обмеженням її життєво важливих функцій", - наголошує він.
Сушкевич також акцентує увагу, що законопроєктом щодо мобілізації, який сьогодні обговорює вся країна, пропонується цій людині дати зброю і на належному рівні виконувати бойові завдання.
За офіційною статистикою, в Україні людей з інвалідністю ІІІ групи - біля півтора мільйона. Близько половини з них - жінки. Віднімаємо від цієї цифри людей, які досягли 60-ти років – їх приблизно до 30%.
"Таким чином, виходимо на цифру 500 тисяч чоловіків з інвалідністю ІІІ групи призивного віку. А тепер, відповідно до зазначеного проєкту Закону, військово-лікарські комісії вимушені будуть обстежити півмільйона чоловіків з інвалідністю ІІІ групи, абсолютна більшість з яких реально не придатна до військової служби. Причому, ці обстеження будуть проводитись 476 закладами охорони здоров’я, яким треба заплатити з коштів Національної служби здоров’я України за кожну особу з інвалідністю, яка пройшла відповідний медичний огляд.
НСЗУ передбачила на це понад півмільярда гривень. Розумієте? Кошти підуть не на лікування людей, що є основною функцією Національної служби здоров’я України, а на дослідження ВЛК людей з інвалідністю, щоб відправити їх до Збройних Сил України!", - йдеться у дописі.
"Це я написав поки що про "логічність", "доцільність" і "фінансову обґрунтованість" мобілізації людини з інвалідністю ІІІ групи при очевидності того, що навіть ті, кого кинуть в мобілізацію - не зможуть на належному рівні, як здорові люди, виконувати бойові завдання", - додає очільник Паралімпійського комітету.
Він також написав кілька слів про кваліфікованість і якість роботи ВЛК.
За його інформацією, працівники ВЛК - це лікарі цивільних закладів охорони здоров’я, які прослухали, в тому числі онлайн, тренінг, щоб стати працівниками ВЛК.
"Всі люди з інвалідністю пройшли медико-соціальну експертну комісію, щоб отримати статус інвалідності. МСЕК проходить від місяця до двох місяців. ВЛК, яка дублює МСЕК, мобілізуючи людину з інвалідністю, проходить, за моїми даними, від 40 хвилин до 4 днів.
І знову ж, за моїми даними: працівники ВЛК допускають порушення в своїй роботі в десятки разів більше, ніж працівники МСЕК! Більш точна статистика є в урядових інституціях, де свідомі до реалій ситуації", - наголошує чиновник.
Підсумовуючи, Сушкевич робить такі висновки:
- абсурд мобілізувати людей з інвалідністю за наявності військовозобов’язаних повносправних людей без інвалідності;
- абсурд витрачати на мобілізацію людей з інвалідністю сотні мільйонів коштів МОЗ, дублюючи МСЕК, що визначила вже людину, яка має стійку втрату здоров’я;
- нема ніякого сенсу послаблювати потужну українську армію людьми зі стійкими обмеженнями життєдіяльності і значимою втратою здоров’я. Очевидно, що на війні користі, боєздатності від військовозобов’язаного без інвалідності значимо більше, аніж від людини з інвалідністю;
- очевидність, що людина з інвалідністю на війні має більш високі ризики отримати важкі поранення або загибель.
"А ще у мене є відчуття, що хтось хоче збурити суспільство, дискредитувати наші Збройні Сили України, підставити Верховного Головнокомандувача та Головнокомандувача Збройних Сил України…І наостанок, у мене питання: мобілізація чоловіків з інвалідністю ІІІ групи вирішить річну потребу українського війська в нових воїнах???!!!", - резюмує він.
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На вигляд наче з руками- ногами.
Зараз в "Епіцентрах", "Лавинах" та всіляких "моллах" ходять товпи молодих бичків у віці від 30 до 40 років. Тисячі. З руками і ногами. Відгодовані. Носять пакети з пакунками за своїми дружинами.
А влада ловить інвалідів на мобілізацію.
Дебіли, ***...
Судячи з останнього коментаря.
Чи краще жити на податки таких як я, в той час такі як я захищають твою дружину від згвалтування росіянами?
Особисто в мене пять хронічних хвороб, кожна з яких гарантовано дає другу групу пожиттєво, але "врачі" вимагають півтори тищі єврів за оформлення.
Таким чином я з 2015 року по-факту будучи інвалідом, отримав непевносправність значного ступеня (аналог нашої інвалідністі першої групи) лише в цьому році від Польші, де не вимагають ніякої мзди, а просто провели об'єктивне баданнє і призначили статус. Да, видали свідоцтво європейського зразку. Довічно.
Найбільше липових інвалідів серед держслужбовців, бюджетників і іх подєльніків пиляльщиків. З моїх родичів, (царство їм небесне), один був без ноги, інший лежачий, інвалідності ніхто не зробив - марудно, довго і неприємно, бо взятки треба давати.
Допоки держава не скоротить видатки на все, крім армії, поки не познімають бронь з всіх отримувачів бюджетних коштів діла не буде. В нас кількість поліцейських, прокурорів і суддів на одиницю населення на 300% вище ніж середня в світі, вище тіки в параші і білорусів. Сумарно силовиків десь 500т., їх порахувати толком не можуть, а був би відкритий реєстр в ТЦК вони б втішилися. Окрім того тилові штати армії, починаючи з другої лінії, пороздувані, ККД їх роботи, нижчі плінтуса.
ВЛК люди які мають живу воду яка і мертвого зробить живим, і сліпого-зрячим, спинальника - марафонцем. Навіть не дивлячись на призовника.
Цікаво, що в цей новітній закон «не від цегли на голову» НЕМАЄ жодних змін щодо застосування стандартів НАТО по відбору придатних для служби в армії, в яких немає надздібностей дерматолігів які «перевірять» і за окуліста, і за хірурга, і за проктолога з психіатром, і аналізи зі стелі отримувати. На сьогодні тих хто переніс короновірус перевіряють настільки прискипливо, що це і здоровому чоловіку важко витримати. Бо як виявляється , наслідки короновірусу доволі серьозні, в тому числі психосомотичні.
То коли впровпдять стандарти нато при перевірці на придатність для військової служби?
Ти готова до того що твою неповнолітню доньку гвалтуватимуть по черзі буряти?
А коханий твій все одно піде воювати.Проти НАТО.
Саме вони забезпечують справжню боєздатність армії і не тільки. Як виявляється здорові військові це ще і фінансова сторона питання в зв'язку з зменшенням ризику загибелі військовослужбовця якого хвороба не обтяжуватиме під час служби, особливо в бою.
Вбиватимуть всіх. Вони капець озлоблені.
Мобілізація це дуже серьозна справа, тут перш за все мають бути втілені стандарти НАТО.
Сподіваюсь ви Петру Олексійовичу задали те саме питання аби від бурятів і його сини захищали.