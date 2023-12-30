Голова Паралімпійського комітету Сушкевич про ВЛК для осіб з інвалідністю: Дублювання МСЕК за кошти НСЗУ. Немає сенсу послаблювати армію людьми з втратою здоров’я

Ідея мобілізувати до війська чоловіків з інвалідністю за наявності військовозобов’язаних повносправних людей - абсолютний абсурд.

Про це пише у фейсбуці очільник Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич, інформує Цензор.НЕТ.

У дописі він наголошує, що багато років працює над вирішенням проблем соціального захисту і забезпечення прав людей з інвалідністю.

"Але ніколи не міг собі уявити, що мені прийдеться опрацьовувати питання правомірності, доцільності і, навіть, логічності того, що людину з інвалідністю потрібно мобілізувати, одягти в військову форму, дати зброю і включити до діючої армії під час війни. Закон України: особа з інвалідністю - повнолітня особа зі стійким обмеженням життєдіяльності, зі значимою мірою втрати здоров’я. Ця особа у суспільстві потребує соціального захисту і підтримки її прав у зв’язку з обмеженням її життєво важливих функцій", - наголошує він.

Сушкевич також акцентує увагу, що законопроєктом щодо мобілізації, який сьогодні обговорює вся країна, пропонується цій людині дати зброю і на належному рівні виконувати бойові завдання.

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За офіційною статистикою, в Україні людей з інвалідністю ІІІ групи - біля півтора мільйона. Близько половини з них - жінки. Віднімаємо від цієї цифри людей, які досягли 60-ти років – їх приблизно до 30%.

"Таким чином, виходимо на цифру 500 тисяч чоловіків з інвалідністю ІІІ групи призивного віку. А тепер, відповідно до зазначеного проєкту Закону, військово-лікарські комісії вимушені будуть обстежити півмільйона чоловіків з інвалідністю ІІІ групи, абсолютна більшість з яких реально не придатна до військової служби. Причому, ці обстеження будуть проводитись 476 закладами охорони здоров’я, яким треба заплатити з коштів Національної служби здоров’я України за кожну особу з інвалідністю, яка пройшла відповідний медичний огляд.

НСЗУ передбачила на це понад півмільярда гривень. Розумієте? Кошти підуть не на лікування людей, що є основною функцією Національної служби здоров’я України, а на дослідження ВЛК людей з інвалідністю, щоб відправити їх до Збройних Сил України!", - йдеться у дописі.

"Це я написав поки що про "логічність", "доцільність" і "фінансову обґрунтованість" мобілізації людини з інвалідністю ІІІ групи при очевидності того, що навіть ті, кого кинуть в мобілізацію - не зможуть на належному рівні, як здорові люди, виконувати бойові завдання", - додає очільник Паралімпійського комітету.

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Він також написав кілька слів про кваліфікованість і якість роботи ВЛК.

За його інформацією, працівники ВЛК - це лікарі цивільних закладів охорони здоров’я, які прослухали, в тому числі онлайн, тренінг, щоб стати працівниками ВЛК.

"Всі люди з інвалідністю пройшли медико-соціальну експертну комісію, щоб отримати статус інвалідності. МСЕК проходить від місяця до двох місяців. ВЛК, яка дублює МСЕК, мобілізуючи людину з інвалідністю, проходить, за моїми даними, від 40 хвилин до 4 днів.

І знову ж, за моїми даними: працівники ВЛК допускають порушення в своїй роботі в десятки разів більше, ніж працівники МСЕК! Більш точна статистика є в урядових інституціях, де свідомі до реалій ситуації", - наголошує чиновник.

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Підсумовуючи, Сушкевич робить такі висновки:

- абсурд мобілізувати людей з інвалідністю за наявності військовозобов’язаних повносправних людей без інвалідності;

- абсурд витрачати на мобілізацію людей з інвалідністю сотні мільйонів коштів МОЗ, дублюючи МСЕК, що визначила вже людину, яка має стійку втрату здоров’я;

- нема ніякого сенсу послаблювати потужну українську армію людьми зі стійкими обмеженнями життєдіяльності і значимою втратою здоров’я. Очевидно, що на війні користі, боєздатності від військовозобов’язаного без інвалідності значимо більше, аніж від людини з інвалідністю;

- очевидність, що людина з інвалідністю на війні має більш високі ризики отримати важкі поранення або загибель.

"А ще у мене є відчуття, що хтось хоче збурити суспільство, дискредитувати наші Збройні Сили України, підставити Верховного Головнокомандувача та Головнокомандувача Збройних Сил України…І наостанок, у мене питання: мобілізація чоловіків з інвалідністю ІІІ групи вирішить річну потребу українського війська в нових воїнах???!!!", - резюмує він.