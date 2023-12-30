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На відновлення професійної армії РФ може знадобитися до 10 років, - британська розвідка

рф,армія,ліквідація,ліквідовані

Щоб відновити професійну армію, Росії може знадобитися 5-10 років. У 2023 році щоденні втрати росіян зросли, порівняно з минулим роком.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Британії у Twitter.

Як зазначає розвідка Британії, у 2023 році середні щоденні втрати росіян як убитими, так і пораненими, зросли до майже 300 на день. Це більше, ніж у 2022 році.

Британська розвідка з посиланням на українську сторону зазначає, що втрати РФ свідчать про деградацію російських сил і їхнє перетворення на "масову армію" гіршої якості після "часткової мобілізації" у вересні минулого року.

"Росії, ймовірно, знадобиться 5-10 років на відновлення когорти високопрофесійних та досвідчених підрозділів", - вважають у британській розвідці.

У Британії припускають, що поточний темп втрат РФ зберігатиметься і в 2024 році, а до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад пів мільйона. Британська розвідка наголошує, що за 9 років війни в Афганістані СРСР втратив приблизно 70 тис. військових.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 358 270 осіб (+750 за добу), 5969 танків, 8434 артсистеми, 11053 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17317) Велика Британія (5573) розвідка (3858)


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Топ коментарі
+15
Треба так зробити, щоб вони не армію, а расею, як єдину країну, років п'ятдесят відновлювали.
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30.12.2023 14:17
+14
Що буде через 10 років? Міністерство оборони Великобританії точно цього не знає,як би вони не роздували щоки. Вони навіть не знають що буде через рік. Реальний світ як виявилося і в 21 столітті -примітивне середньовічне лайно. Це не голівудські фільми про Бонда.🤷
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30.12.2023 14:21
+11
Дуже динамічно ,коли окопуються в 2023му так само як в 1914му.
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30.12.2023 14:27
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Треба так зробити, щоб вони не армію, а расею, як єдину країну, років п'ятдесят відновлювали.
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30.12.2023 14:17 Відповісти
Краще 500...
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30.12.2023 14:25 Відповісти
100500
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30.12.2023 14:31 Відповісти
1 000 000 000 - аж до другого пришестя Господа нашого Христа
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30.12.2023 15:44 Відповісти
для того чтобы кожен день було 1100 плюс потрибна оружие и БК а потом этот трындеж\
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30.12.2023 14:43 Відповісти
Отже заморожуемо конфлікт і 10 років готуємось, а головне будуемо фортифікації там де треба. І будуемо дрони массовоо.
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30.12.2023 14:18 Відповісти
Ви мабуть торгуєте мороженими субпродуктами?
Яка заморозка? Схаменіться!
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30.12.2023 14:20 Відповісти
какую херню пишут зе идиоти!!!
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30.12.2023 14:25 Відповісти
Ти можете не помітив, що ця війна втратила динаміку і переросла у повільну метушню на одному місці.
Щоб було так як хочуть такі як ви в нас повинні бути ресурси як у РФ. А їх нема. І не буде.
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02.01.2024 22:25 Відповісти
Розморожується елементарно: дві "джави" з нейтралки у танки на новому кордоні - готове обвинувачення у зриві домовленостей, виправдання відновлення "СВО" до повної демілітаризації з метою забезпечення безпеки громадян рф (тих, що в танках).
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30.12.2023 14:54 Відповісти
Солдати ООН на кордонах, щоб не було таких "несподіванок"? Ц
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30.12.2023 14:57 Відповісти
Часом не тієї ООН, з радбезу якої ніяк цапів вигнати не можуть?
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30.12.2023 15:00 Відповісти
Теж вірно. А НАТО? Хоча ні, ці обісруться від однієї думки стояти на лінії розмежування. Піпець, яйця, по ходу, тільки в українців залишилися.
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30.12.2023 15:04 Відповісти
Фінів, латвійців, литовців, естонців. І, схоже, євреїв. Вони, не зважаючи на фактичний програш в інфовійні, продовжують методично нищити ХАМАС.
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30.12.2023 15:11 Відповісти
Так уявіть в ООн їх(Ізраїль) звинувачують у тому, що хамасівці вбивають палестинців, такий самий бред несуть як на раша тв.
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30.12.2023 18:51 Відповісти
Вони ні, але це не їхня війна.
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02.01.2024 22:21 Відповісти
Скільки у світі заморожених конфліктів, поки жоден так не розморожували?
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02.01.2024 22:20 Відповісти
НКР, Сектор Гази (тривала низька інтенсивність закінчилась повномасштабним зіткненням).
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03.01.2024 09:00 Відповісти
Що буде через 10 років? Міністерство оборони Великобританії точно цього не знає,як би вони не роздували щоки. Вони навіть не знають що буде через рік. Реальний світ як виявилося і в 21 столітті -примітивне середньовічне лайно. Це не голівудські фільми про Бонда.🤷
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30.12.2023 14:21 Відповісти
Реальний світ динамічно розвивається!
За 10 років тих хто глибоко окопуються, можуть вибити випромінювати, яке образно кажучи буде по ціні електроенергії!
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30.12.2023 14:24 Відповісти
Дуже динамічно ,коли окопуються в 2023му так само як в 1914му.
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30.12.2023 14:27 Відповісти
а на відновлення української державності, після програшу у цій війні? НАТО введи війська, будь ласка!
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30.12.2023 14:23 Відповісти
Цікава в нас була державність, коли голосували за зека кілька разів, а кучма вважається найкращим президентом всіх часів, а у просравшого усе клоуна рейтинг злітав до 92 %
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30.12.2023 15:12 Відповісти
Судячи з якості армій ЄС, пітори можуть дійти до ла-маншу і на чмобіках. Бажаючих грабувати і гвалтувати у ЄС, знайдуться як мінімум 5 млн
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30.12.2023 14:24 Відповісти
Если у России забрать ядерное оружие
Она может сделать даже многомиллионную армию
Ей это не поможет
По этой армии Запад без раздумий нанесет удары
Из всего ,что можно
И русским снова придется делать армию
Я понимаю,что они идиоты
Но даже идиотам надоест заниматься бессмысленным...
Дело за малым - лишить россию ядерного оружия
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30.12.2023 14:25 Відповісти
А хто коту дзвіночок вішати буде?
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30.12.2023 17:22 Відповісти
Никакой армии!
Так называемая "россия" не доросла до владения мощной армией и должна пройти
очистку, как прошла денацификацию Германия.
Всех, кто планировал войну, командовал, воевал, снабжал, пропагандировал - надо судить.
Россия должна официально осудить свой агрессивный внешнеполитический курс.
Военная промышленность должна быть уничтожена под контролем мирового сообщества.
И лишь после этого россии разрешат снова создать минимальную армию.
Если дать передышку в 5 лет сейчас - мы получим монстра, который не считается ни с кем.
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30.12.2023 14:25 Відповісти
Пока россия слаба и не перестроила всю промышленноть на военные рельсы - НАДО ДОБИВАТЬ.
Рушить экономику и промышленность до уровня, когда на первом месте будет хлеб и папиросы.
И не жалеть, потому что они весь остальной мир точно не пожалеют.
Они уже себя показали.
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30.12.2023 14:31 Відповісти
Коли це вона стала "слаба" і хто і чим її може "добити"? Єдиний, хто закцікавлений в добиванні паРаші - Україна, у якої немає сил навіть вигнати окупантів. А більше ніхто "добивати" це лайно не збирається. Досить вже рожевих мрій.
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30.12.2023 14:59 Відповісти
Оце як рубль дійшов до 100, і не вистачає снарядів, і з консервації знімаються танки ІС ("Іосіф Сталін") початку 50-х, як виїхало понад мільйон високоосвічених фахівців, і вже пішли перебої з яйцями - росія так чи інакше демонструє слабкість. Її армії вже ніхто не боїться. Їі ядерний арсенал давно не поновлювався і не перевірявся випробуваннями. Все тримається на грошах від експорту нафти. Досить одного ма ованого удару по уренгойських нафтопромислах, і притік грошей надовго припиниться. А активи більш 300 мільярдів будуть як мінімум заморожені. Російська економіка більш як у 20 разів менша за європейську - оце і є момент слабкості.
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30.12.2023 15:43 Відповісти
арестович, перелогінься
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30.12.2023 17:10 Відповісти
Скажи-но щось розумне.
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30.12.2023 17:55 Відповісти
"Її армії вже ніхто не боїться." Прикинь , специ колись сказали що параші для знищення світу достатньо підірвати наявну у них яз у самих себе і вистачить для всіх . Згадай тепер слова ***** про світ без параші і зроби висновки із цього , а не з розміру економіки , до якої ти ніякого відношення не маєш , згадай краще про розмір нашої без західних дотацій ((
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30.12.2023 21:04 Відповісти
Типова російька пропаганда.
Ядерна зброя росії на половину згнила, але путін дуже полюблє брати лохів на понт.
"Забирайтесь на кордони 1997 року..." - ага, всі вже біжать ...
Друга армія світу витратила свіжу зброю у перші ж півроку.
***** так любить ледарювати, так ******** тілесні утіхи та розкіш,
що нчого ніколи він не підірве, та військові йому ццього не дозволять.
Вони будували собі мільйонні дач не для атомної війни.
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30.12.2023 22:02 Відповісти
угу , згнила ....... точно як х-22 , що до поляків учора в гості заліталала . А щодо пропаганди ..... ну так Чорнобиль ніби і не вибухав толком , просто реактор репнув ((
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30.12.2023 22:11 Відповісти
Я кажу про ядерну зброю, яка давно не випробовувалась.
Американців з інспекцією не пустили, бо там іржа і запустіння ...
Ядерна зброя створювалась ЩОБ ЛЯКАТИ слабодухих.
А тут самі злякались ...
Стан ядерних арсеналів такий самий, як і решти збройних сил московії.
Нічого вони ніколи не підірвуть, тим більше в себе, бо самі повиздихають.
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31.12.2023 02:42 Відповісти
Цих лозунгів за 2 роки вже наслухались. Але за ними нічого не стоїть.
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30.12.2023 14:47 Відповісти
У Бєлгороді хотіли збити невідомий дрон, а рох€рачили півміста та вбили двох дітей!

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30.12.2023 14:26 Відповісти
Бєлгородская народная республика у вогні
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30.12.2023 14:27 Відповісти
Байден введи войска!!!
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30.12.2023 14:29 Відповісти
по зрівнянню з тим, що вони наробили в нас, це взагалі ніачьом.
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30.12.2023 14:31 Відповісти
Вам бл тризуб над кримлем повісь ви скажете що криво
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30.12.2023 14:33 Відповісти
Порівняв хер з пальцем.
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30.12.2023 14:46 Відповісти
Мальчики в трусиках курят в белгородских подворотнях.
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30.12.2023 14:34 Відповісти
Якщо в трусіках - то мабуть ще й грілись
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30.12.2023 14:47 Відповісти
Ні, так димить тому, що папіроси без фільтру.
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30.12.2023 15:45 Відповісти
Яка "чудова" новина. А в нас, я так розумію, мабуть, все ах*єнно, якщо негайно хотять нагребсти півмільона, навіть з 3 групою інвалідності, й під це терміново змінюють закони.
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30.12.2023 14:30 Відповісти
Закон, ще не прийняли і некуй панікувати! А у пана , мабуть , третя група?
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30.12.2023 14:31 Відповісти
У пана просто здоровий глузд. Якщо кацапам треба 10 років, то для України це ніколи. А здорові люди взагалі вже закінчуються, і замінити їх новими через демографічну ситуацію неможливо.
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30.12.2023 14:44 Відповісти
Вийдіть ввечері на Хрещатик, там що одні хворі тусуються?
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30.12.2023 14:49 Відповісти
Через 10 років ці люди постаріють на 10 років, хтось вже точно перестане підпадати під категорію "молоді" чи "здорові". Хтось помре чи загине. Хтось емігрує.
В результаті добре якщо лишиться половина і вже точно не тої якості як зараз.

В маштабах країни цей натовп на Хрещатику - ніщо і в маштабах потреб армії теж. Це ніякий не показник. Бо натовп може зібратись і у країні з 2 млн. населення. Але це не відміняє того, що країни з 2 млн. населення - карлики і їх військовий потенціал нульовий.
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30.12.2023 14:57 Відповісти
Я образно сказав, можу перерахувати всі обласні центри, генделики в райцентрах і селах! Відповідальність за оборону країни на кожному , незалежно від його статку! Не хочеш воювати - плати іноземному найманцю, десь 1,5 млн. грн. на рік!
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30.12.2023 15:07 Відповісти
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30.12.2023 15:13 Відповісти
які генделики ,по селах вже всіх зачистили) якщо профі то треба і млн платити, але якщо ними будуть командувати м'ясники які за втрати не несуть жодної відповідальності то ..ну ви все зрозуміли який фініш.
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30.12.2023 18:59 Відповісти
"Доки товстий схудне, худий здохне"
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30.12.2023 14:36 Відповісти
Доки худий здохне, товстий умре від інфаркту.
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30.12.2023 15:46 Відповісти
при умові, що товстого вимотують, у рф величезна територія і прикрити всі об'єкти вони нездатні, потрібно війну переносити на їх територію, заводи,НПЗ,термінали, електростанції,вузлові газонафтопроводи все повинно палати,ось тоді буде у них колапс.
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30.12.2023 19:05 Відповісти
Саме так: по критичній інфраструктурі, починаючи з нафтопромислів.
Вони дали нам повне право на це.
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30.12.2023 19:24 Відповісти
наши сили провели тільки одну таку операцію в "Шесхаріс і чомусь найбільше занепокоєня це визвало за океаном на Заході, подзвонили у Київ і сказали так більше неробити)
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30.12.2023 19:30 Відповісти
Які оптимісти.
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30.12.2023 14:38 Відповісти
Маячня повна. Відновлювати там треба хіба що натреновану кадрову армію та танковий парк і БМП. Останнє відпадає, оскільки як показала практика танки і БМП вже не грають якоїсь значної ролі у нинішній війні і знищуються засобами у 10 чи 100 раз дешевше. Тому і сенсу відновлювати немає.

А снаряди, гелікоптери, авіацію, крилаті та балістичні ракети для великої війни можна відновити за декілька років.
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30.12.2023 14:40 Відповісти
І за ці декілька років продовжувати набирати по 500 тис./ рік піхоти. Як донабереться 1-2 млн. (до 1 млн. діючої) піхоти, то можна буде ще взяти 2-3 млн. придурків на оккупованих территоріях України, і запустити це все в Європу. У європейців *********** (снарядів і авіабомб) тільки на знищення 100-200 тис. піхоти, а остальна орда буде грабувати і захоплювати территорію
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30.12.2023 15:07 Відповісти
Цікаво хто там у них робить такі розрахунки ? І чому вони завжди помиляються ? З 2023 роком наприклад. Ракети закінчуються на московії, зброї Україні треба менше і т.п. От і маємо. Ніякого наступу не було впродовж року. Бо касапи мають купу мін, артилерія не сидить на голодному пайку, запустили массове вирбництво дронів-комікадзе. До чого я ? московія відновить свій потенціал від того скільки Захід закупить енергоносіїв у подальшому саме московітського походження.
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30.12.2023 14:42 Відповісти
Всі претензії до радників опис , тіпо арестовича і прогнозам Буланова.
Війна , це тяжка і брудна робота.
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30.12.2023 14:46 Відповісти
Треба планувати відновлення чогось із того, що має від кацапердії залишитись. А вони думають, що знову будуть ручкатися з людоїдами.
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30.12.2023 14:43 Відповісти
Залежить від того, чи будуть західняки знову вливати гроші та інвестиції в рашку. Якби рашка всі ці роки була голодною і бідною (в стані 1990го року), то ніякої війни б і не було. А так, від дармових грошей у росіянців зриває дах.
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30.12.2023 14:45 Відповісти
Ні не будуть.А навіщо вливати гроші,коли їхне стадо ніхоче працювати і ростити дітей щоб вони коли підрастуть займались оброзаванієм а не становились гопніками.За рахунок чого недобітки імперіі жили-за рахунок емігрантів з середньої азіі,верменіі,азербайжану.
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30.12.2023 14:51 Відповісти
А може й будуть, так як там є нафтогаз та інші ресурси, які рашка продає за валюту і акумулює в себе багато західних грошей, котрі західняки повертають відкриттям підприємств в рашці та продажем різних товарів. Чим скоріше на заході відбудеться зелений перехід - тим краще.
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30.12.2023 14:56 Відповісти
"...емігрантів з середньої азіі,верменіі,азербайжану."
Чому не дадали "України"?
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30.12.2023 17:28 Відповісти
Саме головне знешкоджити фсб(верхівку)і алігархів путінскіх(потаніна,абромовіча,і ще 3-4ьа ділі все посипеться як осінній лист).Єдине що лічінкі з викидешами заляпають все навколо.А усякі бандитські світові групіровки будуть валиться як гніле нутро амеби.Таке вже було у 1991 році.
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30.12.2023 14:45 Відповісти
Чиста теорія.
В кацапів вже зараз є непогано оснащена і підготовлена армія, їм не потрібно чекати десять років для її «відновлення».
Це нам треба думати, коли зможемо повністю забезпечити власну армію зброєю і ************.
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30.12.2023 15:04 Відповісти
Ні, підготовлена армія була знищена. Тому вони і воюють м"ясними штурмами, так як на щось інше не вистачає ні навичок, ні знання. Не можуть мобілізовані 40-річні мужички, що фарбували траву під час своєї строкової служби, воювати як морська піхота США чи будь яка інша підготовлена армія.
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30.12.2023 15:18 Відповісти
Знов недооцінюють бріти парашників.
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30.12.2023 15:20 Відповісти
Вони про них занадто високої думки!
Думають, що вони люди, а кацапи вже давно зомбовані мутанти-нелюді. Мабуть в "Новічок", щось добавили для генетичних мутацій
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30.12.2023 15:28 Відповісти
Я "британській_розвідці" відкрию одну таємницю: в кацапії ніколи не було професійної армії; якщо кацапія збиралася воювати проти Заходу, то лише ядерною зброєю.
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30.12.2023 15:36 Відповісти
Краще думати за свої збройні сили, чим міркувати за рашистів. Коли верховний гол ком з своїми посіпаками розкрадає все, та нема грошей для нових мобілізованих українців - то на хрін мені оті рашисти, шоб по них щось думати. Особливо після заяви отого міністра економіки - грошей нема - чекаю вирішення питання від війскових. Це взагалі якийсь пиз..дець - шо їх всіх безбройних кинути на фронт, чи як.
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30.12.2023 15:38 Відповісти
Дибилы блт©
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30.12.2023 15:39 Відповісти

До 17 року царські генерали сміялись над всіма - ми всякого противника шапками закидаємо. Їх спадкоємці сміялись - ми всіх танками закатаємо і небо парашутами завісимо..... Але знову бьють в бубен...... 800 років чекали, 5 років можемо почекати. Мислення бабуїнів описати просто.
Катастрофічні втрати БТТ. Ну то й що. Зато Уралмаш у 7 разів збільшив продуктивність праці, вчора по теліку казали.
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30.12.2023 16:44 Відповісти
Вся перевага росії у тому, що "Уралвагонзавод" далеко від кордону.
Але є ракети, яким це до стабілізатора.
І прилетіти можуть з будь-якого боку.
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30.12.2023 17:59 Відповісти
тільки проблема в тім, що воюємо ми а не США,і ракети такі невиробляємо я думаю на рнбо за 2 роки таке питання навіть не ставили.
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30.12.2023 19:11 Відповісти
Вперше чую, що в Афгані втратили 70.000. За офіційними даними, 14.000 з гаком...
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30.12.2023 16:48 Відповісти
Я думаю вони мали на увазі всіх загалом, й 200-х й 300-х
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30.12.2023 17:15 Відповісти
Типова омана "рожевих поні" - що воювати має високопрофесійна армія. У диктаторів воюють всі. Високопрофесійних (специфічних) достатньо мати у військах спеціального призначення, у загороджувальних/каральних загонах та каральних органах.
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30.12.2023 17:40 Відповісти
Касетним бомбам все одно - високопрофесйний вояк, чи ні.
Ніхто ніколи не піде у штикову проти московитських шеренг,
як недавно розповів герой окопів Арествич з америки.
Їх утилізуватимуть промисловим способом.
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30.12.2023 18:02 Відповісти
Опечатка: арестович з Америки.
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30.12.2023 18:04 Відповісти
Маячня відірвана від реальності.
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30.12.2023 18:35 Відповісти
А по суті, крім пустих слів "маячня" ???
Коли сказати нічого, краще мовчати.
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30.12.2023 19:29 Відповісти
По суті, касетні ********** то не якесь вундерваффе. Та це й мабуть дурню повинно бути зрозуміло, бо нічого вони не змінили.
Армії НАТО це необстріляні хлюпики. Якщо вони отримають 10 тисяч трупів, то на Заході почнуться протести із вимогами закінчувати війну і виводити війська з країн які опинились під нападом.
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30.12.2023 21:42 Відповісти
Оце типова логіка Арестовича - ніби він воював у складі військ НАТО.
Він видає свої проплачені в рублях забаганки за експертну думку.
Як вйськовий експерт він себе повністю обнулив.
Коли до США звернеться не Україна, а Німеччина, військова допомога
надійде у іншій кількості і за короткий час.
Якби Україна мала касетні ********** не на пробу, а скільки треба,
то був би і результат.
У Німеччині протести не почнуться, бо німці пам'ятають перегар
русскіх асвабадітєлєй і те, що вони творили.
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30.12.2023 21:52 Відповісти
Та яких нах Арестович, це здоровий глузд. Перед Німеччиною ще Балтія та Польша. Воювати вони скоріш за все будуть самі. НАТО це мильна бульбашка, недієздатна організація з обєспокоєнністю, як і ООН. Не більше. Армії країн НАТО окрім США це посміховисько, яке Раха з досвідом війни в Україні і сотнями тисяч безпілотників просто знищить, бо вся ця говната не вміє воювати сьогоднішню війну.
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30.12.2023 22:13 Відповісти
НАТО "мильна бульбашка" ???
То чому так боялись поставити на чолі Бориса Джонсона ?
Це Столтенберг - бульбашка, а не військовий стратег.
Поставили продажного барана і він тільки соплі жує.
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31.12.2023 02:31 Відповісти
Не боями закаленная, а грабежами, изнасилованиями и безнаказанными убийствами. Богатая Европа является лучшей мотивацией для такой армии
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30.12.2023 20:43 Відповісти
 
 