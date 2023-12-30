На відновлення професійної армії РФ може знадобитися до 10 років, - британська розвідка

Щоб відновити професійну армію, Росії може знадобитися 5-10 років. У 2023 році щоденні втрати росіян зросли, порівняно з минулим роком.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Британії у Twitter.

Як зазначає розвідка Британії, у 2023 році середні щоденні втрати росіян як убитими, так і пораненими, зросли до майже 300 на день. Це більше, ніж у 2022 році.

Британська розвідка з посиланням на українську сторону зазначає, що втрати РФ свідчать про деградацію російських сил і їхнє перетворення на "масову армію" гіршої якості після "часткової мобілізації" у вересні минулого року.

"Росії, ймовірно, знадобиться 5-10 років на відновлення когорти високопрофесійних та досвідчених підрозділів", - вважають у британській розвідці.

У Британії припускають, що поточний темп втрат РФ зберігатиметься і в 2024 році, а до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад пів мільйона. Британська розвідка наголошує, що за 9 років війни в Афганістані СРСР втратив приблизно 70 тис. військових.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 358 270 осіб (+750 за добу), 5969 танків, 8434 артсистеми, 11053 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА