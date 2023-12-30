На Київщині повністю та частково відновлено понад 16,5 тис. пошкоджених унаслідок бойових дій об’єктів

На Київщині вже відновили повністю та частково понад 16,5 тис. об’єктів. Загалом було зруйновано та пошкоджено внаслідок бойових дій понад 28 тис. об’єктів.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, основна частина відновленого – багатоквартирні та приватні будинки. Це понад 15 тис. об'єктів.

Наразі також вже відновили:

198 садків та шкіл;

109 об'єктів закладів охорони здоров’я;

76 адмінбудівель та ЦНАПів.

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Для відновлення залучилися всі можливі фінансові ресурси. Значну допомогу надавали міжнародні партнери та фонди.



"Для прозорості та підзвітності всіх процесів започаткували такі нововведення:

створили спостережну раду з питань відбудови;

створили робочу "Прозорість та підзвітність" за участю представників правоохоронних органів та антикорупційних інституцій;

запровадили виїзні перевірки на об'єкти, що відбудовуємо;

запустили інтерактивну мапу з відбудови", - додав Кравченко.

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