Членство України в Євросоюзі питання років, а не десятиліть, - віцепрезидентка Єврокомісії Юрова
Віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова вважає, що процес вступу України в ЄС є питанням років, а не десятиліть.
"Я б воліла говорити про роки", – сказала Юрова, відповідаючи на питання, чи процес вступу України в ЄС є питанням років чи десятиліть, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Вона нагадала, що Чорногорія, Сербія, Північна Македонія та Албанія, з якими вже розпочалися переговори про вступ, є найближчими до Європейського Союзу з точки зору процесу. "Цього року, однак, Союз, безумовно, не буде розширюватися за рахунок нових країн, тому переговори не будуть йти швидко", – сказала віцепрезидентка ЄК.
"Я рада, що ідея "повного членства або не членства" більше не застосовується. Ми визначили кілька сфер, в яких держави-кандидати можуть наблизитися до Союзу, не будучи його членами. Держави можуть зв'язуватися з ЄС цифровим, енергетичним, транспортним зв'язком, ми можемо визнавати кваліфікацію один одного, країна-кандидат може отримати доступ до європейського ринку, хоч і з обмеженнями. Україна може отримати все це ще до того, як стане членом ЄС", – зазначила Юрова.
Вона також вважає, що з моральної точки зору було б дуже проблематично сказати Україні спочатку врегулювати територіальні проблеми, а потім говорити про вступ.
"Правильно, що зусилля українців йдуть у двох напрямках. З одного боку, це надзвичайні зусилля, спрямовані на перемогу у війні, навіть незважаючи на те, що ресурси на російській стороні набагато більші, особливо людські. Водночас, Україна робить неймовірну роботу з впровадження реформ, яких вона потребує і яких прагне в умовах війни.
Досі ми вимагали прийняття двох антикорупційних законів, закону проти лобізму та закону про меншини. Однак після відкриття переговорів про вступ почнеться набагато більше роботи, всі українські закони мають бути адаптовані до європейського законодавства. Це початок дійсно складного процесу, і українці повідомляють, що вони до нього готові", – пояснила Юрова.
Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.
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(сякається розчулено)
Закон про меншини - це щоб ********* мали квоту в кожному будинку і кожній школі ?
Нащо воно нам здалось - Туреччина живе без ЄС і клала на ваша вибрики,
на ваших Орбанів і Сіяртових.
І Польща близька до цього.
Україні потрібне НАТО, а не корумповане загиджене квотами ЄС.
Можуть і десятиліття минути
Хтось каже що при цій владі Україна не вступить до ЄС
Так не вступить
Але і при новій владі не вступить
Чому ?
В причина проста
Україна шукає сильних економічних партнерів які б допомагали
Але в ЄС не дурні і все це розуміють і вони будуть враховувати ще й руйнацію країни завдану війною.
Тому будуть чекати коли Україна здебільшого сама потроху буде відбудовуватись
Бо ЄС хоче такі країни які будуть розвивати їхню економіку
А не годувати інші країни