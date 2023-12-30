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Членство України в Євросоюзі питання років, а не десятиліть, - віцепрезидентка Єврокомісії Юрова

юрова

Віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова вважає, що процес вступу України в ЄС є питанням років, а не десятиліть.

"Я б воліла говорити про роки", – сказала Юрова, відповідаючи на питання, чи процес вступу України в ЄС є питанням років чи десятиліть, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Вона нагадала, що Чорногорія, Сербія, Північна Македонія та Албанія, з якими вже розпочалися переговори про вступ, є найближчими до Європейського Союзу з точки зору процесу. "Цього року, однак, Союз, безумовно, не буде розширюватися за рахунок нових країн, тому переговори не будуть йти швидко", – сказала віцепрезидентка ЄК.

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"Я рада, що ідея "повного членства або не членства" більше не застосовується. Ми визначили кілька сфер, в яких держави-кандидати можуть наблизитися до Союзу, не будучи його членами. Держави можуть зв'язуватися з ЄС цифровим, енергетичним, транспортним зв'язком, ми можемо визнавати кваліфікацію один одного, країна-кандидат може отримати доступ до європейського ринку, хоч і з обмеженнями. Україна може отримати все це ще до того, як стане членом ЄС", – зазначила Юрова.

Вона також вважає, що з моральної точки зору було б дуже проблематично сказати Україні спочатку врегулювати територіальні проблеми, а потім говорити про вступ.

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"Правильно, що зусилля українців йдуть у двох напрямках. З одного боку, це надзвичайні зусилля, спрямовані на перемогу у війні, навіть незважаючи на те, що ресурси на російській стороні набагато більші, особливо людські. Водночас, Україна робить неймовірну роботу з впровадження реформ, яких вона потребує і яких прагне в умовах війни.

Досі ми вимагали прийняття двох антикорупційних законів, закону проти лобізму та закону про меншини. Однак після відкриття переговорів про вступ почнеться набагато більше роботи, всі українські закони мають бути адаптовані до європейського законодавства. Це початок дійсно складного процесу, і українці повідомляють, що вони до нього готові", – пояснила Юрова.

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Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Автор: 

Єврокомісія (2155) членство в ЄС (1246) Юрова Вера (20)


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Топ коментарі
+4
процес вступу України в ЄС є питанням років, а не десятиліть

Святу віру в це ми передамо нашим дітям, онукам і правнукам!
(сякається розчулено)
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30.12.2023 17:21
+1
а я если судить по всему происходящему дохожу до мысли ,что кому надо тот уже в этом самом ЕС(об ублюдках от власти) а вот Украине это не светит в ближайшие 20 а то и 30 лет))
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30.12.2023 17:37
+1
А що з меншинами не так? Вже їм такі поступки що багато хто з отих меншин не володіє державною мовою! Де таке ще є в Європі?
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30.12.2023 17:48
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Це так ! Може в 2034 році. !
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30.12.2023 17:06 Відповісти
А що скаже орбан?
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30.12.2023 17:17 Відповісти
процес вступу України в ЄС є питанням років, а не десятиліть

Святу віру в це ми передамо нашим дітям, онукам і правнукам!
(сякається розчулено)
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30.12.2023 17:21 Відповісти
При этой власти мы в Европе не будем НИКОГДА и тем более в НАТО, потому как и ЕС и НАТО --- это конец безумной власти, которая собирается быть ВЕЧНО.
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30.12.2023 17:47 Відповісти
міняємо вступ в 2024 році до ЄС на 120 лярдів євро військової допомоги і ящик віскаря
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30.12.2023 17:24 Відповісти
прально ,Теска
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30.12.2023 17:31 Відповісти
а я если судить по всему происходящему дохожу до мысли ,что кому надо тот уже в этом самом ЕС(об ублюдках от власти) а вот Украине это не светит в ближайшие 20 а то и 30 лет))
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30.12.2023 17:37 Відповісти
А що з меншинами не так? Вже їм такі поступки що багато хто з отих меншин не володіє державною мовою! Де таке ще є в Європі?
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30.12.2023 17:48 Відповісти
"Я б воліла горити про роки..", - так это вообще ни о чём - она бы хотела !
Закон про меншини - це щоб ********* мали квоту в кожному будинку і кожній школі ?
Нащо воно нам здалось - Туреччина живе без ЄС і клала на ваша вибрики,
на ваших Орбанів і Сіяртових.
І Польща близька до цього.

Україні потрібне НАТО, а не корумповане загиджене квотами ЄС.
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30.12.2023 17:53 Відповісти
нас не візьмуть в ЕС ні з війною, ні з зеленським. А те і те років на 10, мінімум.
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30.12.2023 19:15 Відповісти
В ЄС Україна мабуть вступить дуже не скоро якщо так висловлюються
Можуть і десятиліття минути
Хтось каже що при цій владі Україна не вступить до ЄС
Так не вступить
Але і при новій владі не вступить
Чому ?
В причина проста
Україна шукає сильних економічних партнерів які б допомагали
Але в ЄС не дурні і все це розуміють і вони будуть враховувати ще й руйнацію країни завдану війною.
Тому будуть чекати коли Україна здебільшого сама потроху буде відбудовуватись
Бо ЄС хоче такі країни які будуть розвивати їхню економіку
А не годувати інші країни
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30.12.2023 20:18 Відповісти
 
 