Росія не здатна регулярно атакувати Україну ракетами в масштабах 29 грудня, - ISW

Російські запаси ракет та безпілотників, а також темпи виробництва, ймовірно, не дають змоги РФ завдавати регулярних широкомасштабних ракетних ударів, але, ймовірно, дають змогу завдавати більш послідовних ударів за допомогою дронів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

ISW навів статистику з виготовлення Росією нових ракет, яку оприлюднив 6 листопада представник ГУР Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький. За його даними, у жовтні 2023 року росіяни виготовили 115 високоточних ракет великої дальності. Зокрема, було виготовлено 30 крилатих ракет "Іскандер-М", 12 крилатих ракет "Іскандер-К", 20 крилатих ракет "Калібр", 40 крилатих ракет Х-101, 9 крилатих ракет Х-32 та 4 аеробалістичні ракети "Кинджал". За його словами, в листопаді російські війська мали в резерві загалом 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет, а в період із серпня до листопада ця кількість збільшилася на 285 ракет.

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"Хоча українські офіційні особи нещодавно заявили, що російські війська частково відновили свої запаси крилатих ракет, заяви Скібіцького про недавні загальні обсяги російських ракетних резервів і щомісячні темпи виробництва говорять про те, що російські сили не в змозі витримати повторні великомасштабні ракетні удари, які можна порівняти із серією ударів 29 грудня", - йдеться у звіті ISW.

Водночас аналітики наголошують, що Росія може виробляти значно вищими темпами власні безпілотники "Shahed-136/131", однак лише у разі створення та розширення виробництва цих апаратів в Алабузькій особливій економічній зоні у Республіці Татарстан.

Інститут науки та міжнародної безпеки 13 листопада повідомив, що навіть після одномісячної затримки у виробництві, в період з лютого по жовтень 2023 року, підприємство в Алабузі планує виготовити 1400 безпілотників "Shahed-136". А до вересня 2025 року загалом планується виготовити 6000 дронів цього типу.

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"Таким чином, російські війська, ймовірно, зможуть завдавати більш послідовні удари "Шахедами", ніж ракетами, про що раніше зазначали українські офіційні особи", - йдеться у звіті.

Однак, наголошує ISW, Росія не зупиниться і продовжить завдавати широкомасштабних ударів по Україні. На думку аналітиків, серія ударів 29 грудня є результатом кількох місяців російських експериментів з різними комбінаціями безпілотників і ракет, а також спроб випробувати українську протиповітряну оборону.

Аналітики вважають, що Росія навмисно накопичувала ракети різних розмірів протягом осені і початку зими 2023 року, аби вдарити по Україні більш різноманітним набором озброєння і застосувати уроки, отримані під час попередніх атак.

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"Росія продовжуватиме завдавати широкомасштабних ударів по Україні, намагаючись підірвати український моральний дух і здатність України підтримувати свої військові зусилля проти Росії", - вважають в ISW.

Тому експерти Інституту наголосили, що західна допомога залишається життєво важливою для здатності України захищатися від російських ударів, а її припинення, ймовірно, створить умови для розширення російської повітряної кампанії в Україні.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України 39 осіб загинули, постраждало 120 міст і сіл.