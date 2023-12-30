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Новини Війна
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Росія не здатна регулярно атакувати Україну ракетами в масштабах 29 грудня, - ISW

ракета

Російські запаси ракет та безпілотників, а також темпи виробництва, ймовірно, не дають змоги РФ завдавати регулярних широкомасштабних ракетних ударів, але, ймовірно, дають змогу завдавати більш послідовних ударів за допомогою дронів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

ISW навів статистику з виготовлення Росією нових ракет, яку оприлюднив 6 листопада представник ГУР Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький. За його даними, у жовтні 2023 року росіяни виготовили 115 високоточних ракет великої дальності. Зокрема, було виготовлено 30 крилатих ракет "Іскандер-М", 12 крилатих ракет "Іскандер-К", 20 крилатих ракет "Калібр", 40 крилатих ракет Х-101, 9 крилатих ракет Х-32 та 4 аеробалістичні ракети "Кинджал". За його словами, в листопаді російські війська мали в резерві загалом 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет, а в період із серпня до листопада ця кількість збільшилася на 285 ракет.

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"Хоча українські офіційні особи нещодавно заявили, що російські війська частково відновили свої запаси крилатих ракет, заяви Скібіцького про недавні загальні обсяги російських ракетних резервів і щомісячні темпи виробництва говорять про те, що російські сили не в змозі витримати повторні великомасштабні ракетні удари, які можна порівняти із серією ударів 29 грудня", - йдеться у звіті ISW.

Водночас аналітики наголошують, що Росія може виробляти значно вищими темпами власні безпілотники "Shahed-136/131", однак лише у разі створення та розширення виробництва цих апаратів в Алабузькій особливій економічній зоні у Республіці Татарстан.

Інститут науки та міжнародної безпеки 13 листопада повідомив, що навіть після одномісячної затримки у виробництві, в період з лютого по жовтень 2023 року, підприємство в Алабузі планує виготовити 1400 безпілотників "Shahed-136". А до вересня 2025 року загалом планується виготовити 6000 дронів цього типу.

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"Таким чином, російські війська, ймовірно, зможуть завдавати більш послідовні удари "Шахедами", ніж ракетами, про що раніше зазначали українські офіційні особи", - йдеться у звіті.

Однак, наголошує ISW, Росія не зупиниться і продовжить завдавати широкомасштабних ударів по Україні. На думку аналітиків, серія ударів 29 грудня є результатом кількох місяців російських експериментів з різними комбінаціями безпілотників і ракет, а також спроб випробувати українську протиповітряну оборону.

Аналітики вважають, що Росія навмисно накопичувала ракети різних розмірів протягом осені і початку зими 2023 року, аби вдарити по Україні більш різноманітним набором озброєння і застосувати уроки, отримані під час попередніх атак.

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"Росія продовжуватиме завдавати широкомасштабних ударів по Україні, намагаючись підірвати український моральний дух і здатність України підтримувати свої військові зусилля проти Росії", - вважають в ISW.

Тому експерти Інституту наголосили, що західна допомога залишається життєво важливою для здатності України захищатися від російських ударів, а її припинення, ймовірно, створить умови для розширення російської повітряної кампанії в Україні.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України 39 осіб загинули, постраждало 120 міст і сіл.

Автор: 

крилаті ракети (1072) росія (65098) ISW (653)


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Топ коментарі
+24
Мені такі статті нагадують людей, які спостерігають зі сторони за маньяком пишуть, що він тепер не може часто вбивати та насилувати.
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30.12.2023 17:36
+9
Ура, блд...
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30.12.2023 17:32
+9
Влаштуйте мене до ISW! Я їм таких гіпотез нависувАю! чи нависОвуваю?
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30.12.2023 17:47
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Ура, блд...
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30.12.2023 17:32 Відповісти
Нездатна?!

Ще як здатна. Прострілюе усю теріторію України.

Прикрит тільки Киев…

Навіщо дивитися на проблему у рожевих окулярах? Кого ми дуремо?
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30.12.2023 18:21 Відповісти
Київ прикритий? Тобто Ви не в курсі про обстріли. І не треба під прапором Штатів розповідати, хто прикритий, а хто ні.
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30.12.2023 18:30 Відповісти
Та очевидно шо то рашаботік. Подивіться на кількість помилок, як граматичних, так і стилістичних. Українець так не напише в принципі.
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30.12.2023 20:02 Відповісти
Мені такі статті нагадують людей, які спостерігають зі сторони за маньяком пишуть, що він тепер не може часто вбивати та насилувати.
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30.12.2023 17:36 Відповісти
мусять хоть шось писати
бо за це отримують велику зарплатню
в основі - це "псевдо-сенсації" висмоктані з пальця
але пипл на заходи хаває
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30.12.2023 18:35 Відповісти
нам від цього не легше- чому не піднімаеться питання надання необхідної ЗСУ зброї для повного знищення кацапні на територіях окупованих мордором ...чому про це щоденно не пишуть їхні аналітики та специ...
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30.12.2023 17:39 Відповісти
Не знаю как на счет ракет... Но атаки беспилотниками регулярные, каждую ночью летят.
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30.12.2023 17:41 Відповісти
"запад ей поможет!" (ISW)
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30.12.2023 17:42 Відповісти
Ще на 7 разів
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30.12.2023 17:44 Відповісти
Хтось знає, для чого цей інститут існує в принципі? Там люди за оці високоінтелектуальні думки гроші отримують, так?
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30.12.2023 17:47 Відповісти
Відмивають
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30.12.2023 17:51 Відповісти
Влаштуйте мене до ISW! Я їм таких гіпотез нависувАю! чи нависОвуваю?
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30.12.2023 17:47 Відповісти
Там вже Буданів влаштувався, очевидно
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30.12.2023 22:58 Відповісти
Швидконогий Ахіллес ніколи не наздожене неквапливу черепаху, якщо на початку руху черепаха знаходиться попереду Ахіллеса.
Припустимо, Ахіллес біжить у десять разів швидше, ніж черепаха, і знаходиться позаду неї на відстані тисячу кроків.
За той час, за який Ахіллес пробіжить цю відстань, черепаха в той самий бік проповзе сто кроків.
Коли Ахіллес пробіжить сто кроків, черепаха проповзе ще десять кроків, і так далі.
Процес продовжуватиметься до нескінченності.
Ахіллес так ніколи і не наздожене черепаху.
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30.12.2023 17:50 Відповісти
Це помилкова логіка.
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30.12.2023 17:59 Відповісти
"Одне з можливих пояснень цієї апорії (зовні парадоксального міркування на тему про рух):
хибність уявлення про нескінченну подільність відстані та часу."
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30.12.2023 18:17 Відповісти
Поэтому Ньютон и открыл дифференцирование.
А Украина открывает ЕС.
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31.12.2023 06:23 Відповісти
Це для чого ця тупа інфа?((розслабтесь і отримуйте задоволення?(((
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30.12.2023 17:53 Відповісти
"Росія не здатна регулярно".
Регулярно?
Це має когось заспокоїти? Навіщо? Та й навіщо їй (рашці) те "регулярно"?
Для мене, якщо завтра на моє місто будуть летіти ракети - то це буде "регулярно", бо 31.12.2022 - прилетіли та вбили людей...
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30.12.2023 17:53 Відповісти
ISW це такий британський люся арєстовічь
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30.12.2023 17:58 Відповісти
Нах@й потрібні ці вкиди від "аналітиків" тим паче які знаходяться за три-дев'ять земель? Я теж можу відкрити гугл-карти, сісти та аналізувати. Ви уявляєте..Авдіївку кацапи штурмують. І Кринки теж. Жах😱
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30.12.2023 18:05 Відповісти
зе гарантує
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30.12.2023 18:09 Відповісти
то да.. но рашка в сотоянии производить новое...
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30.12.2023 18:11 Відповісти
Я теж можу стверджувати, що Шуфріч отримує п@зди не регулярно
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30.12.2023 18:11 Відповісти
Вот как раз в этом вопросе можно было бы достичь
Большей системности
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30.12.2023 18:22 Відповісти
Регулярно не регулярно але срати (хоча б і потроху) фашисти будуть кожної доби, це ж всі українці вже з дворівневого досвіду знають. Якщо у січні буде нормальна допомога треба до чергового вибору плешивого гітлера на царство у березні 2024зробити щось таке щоб плешивий обісрався та очі в нього повилазили….а пересічні фашисти хоча б задумалися а чи потрібен він нам?
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30.12.2023 18:17 Відповісти
А що з нашим неплешивим (але не точно) Боневтіком Бонопартієм робити?
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30.12.2023 18:22 Відповісти
факінґ інстітут-простітут! заспокоїв тим шо кацап вхляне нас щодня бомбити..
а якшо оттак нерегулярно бомбитимуть, то і нещитово
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30.12.2023 18:21 Відповісти
Не здатна, але все ж таки інколи здатна. Як виліпити перемогу з нічого.
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30.12.2023 18:38 Відповісти
Регулярно! А не регулярно? Периодичность!?
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30.12.2023 18:43 Відповісти
Маньяк постарел. Убивать за одну неделю больше десяти человек он не сможет. Не стоит беспокоиться.
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30.12.2023 19:16 Відповісти
Ракет залишилося на три, максимум п'ять тижнів?©
ISW, ви випадково не підрозділ оон? По рівню користі для людства стрімко наздоганяєте.
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30.12.2023 20:04 Відповісти
Росія випустила майже всі види зброї зі свого арсеналу, включаючи шеститонні протикорабельні ракети Х-22, під час того, що Україна назвала найбільшим авіаударом по країні з початку війни.

Протикорабельні ракети Х-22 були створені інженерами Радянського Союзу під час холодної війни, повідомляє Military Today, і повинні були бути здатні знищити американські системи протиповітряної оборони Aegis і Patriot, які з'явилися на початку 1980-х років.

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30.12.2023 20:29 Відповісти
А думал куда пропал Арестович, теперь понятно где он "трудится".
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30.12.2023 20:31 Відповісти
Арестович у нас, пашет не прикладая рук.
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31.12.2023 06:26 Відповісти
 
 