Кабмін схвалив новий підхід до будівництва фортифікаційних споруд, - Міноборони
Кабінет Міністрів ухвалив розроблену Міністерством оборони Постанову, яка розширила перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи і послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Досі цю функцію виконували обласні військові адміністрації. Окрім них тепер замовниками виступатимуть Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Тобто будівництво оборонних споруд забезпечуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
Постанова удосконалює процес фінансування будівництва шляхом виплати авансу обсягом до 70% вартості робіт за договором. Це допоможе будівельникам зводити фортифікації швидко і там, де це потрібно, зокрема в небезпечних зонах.
Крім того, Постановою встановлено єдиний підхід у проєктних рішеннях щодо будівництва, адже досі фортифікаційні споруди зводилися несистемно. Новий підхід забезпечить створення потужної мережі фортифікацій за єдиною стратегією. Для всіх об'єктів застосовуватимуться одні й ті ж:
• технічні специфікації
• архітектурні та інженерні рішення
• безпекові вимоги
Генеральний штаб ЗСУ ухвалюватиме рішення про кількість та місця будівництва об’єктів з урахуванням пропозицій військового командування на місцях. Це забезпечить врахування особливостей ситуації на всіх ключових напрямках фронту", - йдеться у повідомленні.
"Ми вдосконалюємо систему фінансування, щоб будівництво фортифікацій йшло швидше та ефективніше. Ті умови та механізми фінансування, які діяли раніше, не забезпечили необхідних масштабів та швидкості нарощення фортифікаційних рубежів, тож ми це виправляємо. Розроблений нами акт – перший крок для комплексного вирішення питання, зокрема залучення до будівництва додаткових, не задіяних на сьогодні, ресурсів", – зазначила державний секретар Міністерства оборони Людмила Дараган.
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Два года большой войны
И только сейчас раздуплились?
Правильно их бойцы называют
******!
зимою тільки підхід шукають
Оце так заява…
Після підхід буде концепція. А після пілотний проект. А після, можливо, МО перші опитні зразки…
сжожи не буде у нас ні лінії Мажіно, Маннергейма чи навіть кідора суровікікіна, а ні "лінії ЗЄлєнікіна", а як Бог на душу положет та скільки де грошей наскребуть, точніше отстєгнуть із награбленого:
"Тобто будівництво оборонних споруд забезпечуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. "
Круто, пісєць !!!
на кіздафон та серіали - гарантоване фінансування , а на фортифікацію,
на бліндажі для Українських Воїнів - за остаточним принципом
ЗЄльоні курви !!!!!!!!!
Так "іс фсєх іскуств важнєйшим для нас євляєцца кіно"! А в кіні "пра вайну" окопи, бліндажі та все інше звідкісь саме береться.
хтось із ЗЄботів ще причитає за мобілізацію:
бєспредєл, м'ясні штурми, гарантована смерть і т.д.
так, із ЗЄлєнським саме так і буде !!!!!!!!!!
Відстовбурчив великого пальця та ще й по плечу поплескав!
ще не перемогли, а шуляк курва вже цемент під себе гребе
.
Усе робили, під особисту відповідальність голів ОДА… Голова Запорізької ОДА- БРИЛЬ, може розповісти разом з головою держкомЗему та генералом з Міноборони, якого потім і зняли з посади та потім відправили у розпорядження до відповідного Департаменту АПУ !!
Усе це дійство контролював у РНБОУ, генерал Коваль М.!
І тут КУЯК, зазцяне мордобидло прийшло зі зброєю диктанти диктувати нам, як жити... А ми й не очікували, бо більшість вже настільки рослабон спіймало, що до влади привело шмарклю. Навіть армію нах послали, велике крадівництво влаштували...
І ніхто нікому не дохтор, у них лідербоневтік...
Та наразі вже не про те. Пиз_юлін виписали, і будемо. А зі своїми більшостями вже якось розберемось.
Надіюсь це дасть достатній поштовх для наших державних структур і виробництва, щоб потім з ініціативи держави мати чим та могти будувати все що державі треба. Від безкоштовного житла на мільйони населення (яке зможе видавати держава за заслуги чи зобов'язання громадян) до нових міст, мостів та будь-яких мегаспоруд.
Виглядає дуже цікаво! Подивимось, як на практиці працюватиме.