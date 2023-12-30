Кабмін схвалив новий підхід до будівництва фортифікаційних споруд, - Міноборони

Кабінет Міністрів ухвалив розроблену Міністерством оборони Постанову, яка розширила перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи і послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Досі цю функцію виконували обласні військові адміністрації. Окрім них тепер замовниками виступатимуть Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Тобто будівництво оборонних споруд забезпечуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

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Постанова удосконалює процес фінансування будівництва шляхом виплати авансу обсягом до 70% вартості робіт за договором. Це допоможе будівельникам зводити фортифікації швидко і там, де це потрібно, зокрема в небезпечних зонах.

Крім того, Постановою встановлено єдиний підхід у проєктних рішеннях щодо будівництва, адже досі фортифікаційні споруди зводилися несистемно. Новий підхід забезпечить створення потужної мережі фортифікацій за єдиною стратегією. Для всіх об'єктів застосовуватимуться одні й ті ж:

• технічні специфікації

• архітектурні та інженерні рішення

• безпекові вимоги

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Генеральний штаб ЗСУ ухвалюватиме рішення про кількість та місця будівництва об’єктів з урахуванням пропозицій військового командування на місцях. Це забезпечить врахування особливостей ситуації на всіх ключових напрямках фронту", - йдеться у повідомленні.

"Ми вдосконалюємо систему фінансування, щоб будівництво фортифікацій йшло швидше та ефективніше. Ті умови та механізми фінансування, які діяли раніше, не забезпечили необхідних масштабів та швидкості нарощення фортифікаційних рубежів, тож ми це виправляємо. Розроблений нами акт – перший крок для комплексного вирішення питання, зокрема залучення до будівництва додаткових, не задіяних на сьогодні, ресурсів", – зазначила державний секретар Міністерства оборони Людмила Дараган.