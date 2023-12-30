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Кабмін схвалив новий підхід до будівництва фортифікаційних споруд, - Міноборони

міноборони

Кабінет Міністрів ухвалив розроблену Міністерством оборони Постанову, яка розширила перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи і послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Досі цю функцію виконували обласні військові адміністрації. Окрім них тепер замовниками виступатимуть Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Тобто будівництво оборонних споруд забезпечуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

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Постанова удосконалює процес фінансування будівництва шляхом виплати авансу обсягом до 70% вартості робіт за договором. Це допоможе будівельникам зводити фортифікації швидко і там, де це потрібно, зокрема в небезпечних зонах.

Крім того, Постановою встановлено єдиний підхід у проєктних рішеннях щодо будівництва, адже досі фортифікаційні споруди зводилися несистемно. Новий підхід забезпечить створення потужної мережі фортифікацій за єдиною стратегією. Для всіх об'єктів застосовуватимуться одні й ті ж:

• технічні специфікації

• архітектурні та інженерні рішення

• безпекові вимоги

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Генеральний штаб ЗСУ ухвалюватиме рішення про кількість та місця будівництва об’єктів з урахуванням пропозицій військового командування на місцях. Це забезпечить врахування особливостей ситуації на всіх ключових напрямках фронту", - йдеться у повідомленні.

"Ми вдосконалюємо систему фінансування, щоб будівництво фортифікацій йшло швидше та ефективніше. Ті умови та механізми фінансування, які діяли раніше, не забезпечили необхідних масштабів та швидкості нарощення фортифікаційних рубежів, тож ми це виправляємо. Розроблений нами акт – перший крок для комплексного вирішення питання, зокрема залучення до будівництва додаткових, не задіяних на сьогодні, ресурсів", – зазначила державний секретар Міністерства оборони Людмила Дараган.

Автор: 

Міноборони (7349) будівництво (3017)


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Топ коментарі
+19
Нефигово они там работают
Два года большой войны
И только сейчас раздуплились?
Правильно их бойцы называют
******!
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30.12.2023 18:08
+16
Летом, когда просил Залужный, строить фортификации было нельзя. Зимой оно удобнее.
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30.12.2023 18:11
+12
Т.е. как обычно зелень переложила часть нагрузки с себя на местные бюджеты.
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30.12.2023 18:09
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Нефигово они там работают
Два года большой войны
И только сейчас раздуплились?
Правильно их бойцы называют
******!
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30.12.2023 18:08 Відповісти
Летом, когда просил Залужный, строить фортификации было нельзя. Зимой оно удобнее.
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30.12.2023 18:11 Відповісти
зимою ще ніхто не будує.

зимою тільки підхід шукають
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30.12.2023 18:21 Відповісти
Він схвалив « новий підхід»!?!

Оце так заява…

Після підхід буде концепція. А після пілотний проект. А після, можливо, МО перші опитні зразки…
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30.12.2023 18:25 Відповісти
та ... відхід ЗСУ з необладнаних позицій Лівобережжя

сжожи не буде у нас ні лінії Мажіно, Маннергейма чи навіть кідора суровікікіна, а ні "лінії ЗЄлєнікіна", а як Бог на душу положет та скільки де грошей наскребуть, точніше отстєгнуть із награбленого:

"Тобто будівництво оборонних споруд забезпечуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. "

Круто, пісєць !!!
на кіздафон та серіали - гарантоване фінансування , а на фортифікацію,
на бліндажі для Українських Воїнів - за остаточним принципом

ЗЄльоні курви !!!!!!!!!
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30.12.2023 18:39 Відповісти
"на кіздафон та серіали - гарантоване фінансування..."
Так "іс фсєх іскуств важнєйшим для нас євляєцца кіно"! А в кіні "пра вайну" окопи, бліндажі та все інше звідкісь саме береться.
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30.12.2023 18:47 Відповісти
Три лінії оборони довжиною 600 км будувала вся країна у 16 році - гнида їх здала сепарам та ті відразу їх зайняли - от і новий підхід кровавого режиму зеленского - https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html

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30.12.2023 19:07 Відповісти
що саме паскудне -здали від Маріка (Широкіного) до Мар'їнки тому що орки дякуючи ЗЄ зайшли з тилу
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30.12.2023 19:28 Відповісти
Саме так.
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30.12.2023 20:36 Відповісти
Т.е. как обычно зелень переложила часть нагрузки с себя на местные бюджеты.
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30.12.2023 18:09 Відповісти
а кіздафон та серіали - захищена стаття держ. бюджету.

хтось із ЗЄботів ще причитає за мобілізацію:
бєспредєл, м'ясні штурми, гарантована смерть і т.д.

так, із ЗЄлєнським саме так і буде !!!!!!!!!!
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30.12.2023 18:43 Відповісти
А відкати там які заплановані?
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30.12.2023 18:14 Відповісти
Кабмін схвалив новий підхід до будівництва фортифікаційних споруд

Відстовбурчив великого пальця та ще й по плечу поплескав!
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30.12.2023 18:15 Відповісти
Ти диви! Й двох років не пройшло.
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30.12.2023 18:17 Відповісти
Вони шукали зручні підходи
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30.12.2023 18:20 Відповісти
щоб НЕ фінансувати, от слова "совсєм НЕ фінансувати"
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30.12.2023 18:44 Відповісти
Знову грошей намиють..вдавляьься чи ні.
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30.12.2023 18:19 Відповісти
шмига свої 50% узголив нарешті
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30.12.2023 18:19 Відповісти
Забудьте про асфальт! Тепер Зельониє будуть мити гроші на бетоні. І ніякого Генштабу, чи військових! Що будувати, як будувати, і за які гроші, будуть вирішувати самі будівельні фірми. "Велике укріпництво! Зальйом в бетон ваші мєчти!"
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30.12.2023 18:20 Відповісти
Шо і ніхто красти вже не буде? Підозріло мені…. Може нову схему видумали
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30.12.2023 18:21 Відповісти
Ключове слово за рахунок -" та місцевих бюджетів" це притому, що зараз місцеві бюджети після відомого "обрізання" стали дефіцитними.
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30.12.2023 18:22 Відповісти
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30.12.2023 18:25 Відповісти
"Велике Відновництво"
ще не перемогли, а шуляк курва вже цемент під себе гребе

.
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30.12.2023 18:46 Відповісти
А шо так можливо, кабінет міністрів решает. Решали з 1991 року решают.
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30.12.2023 18:31 Відповісти
От же кончений Захід, другий рік війни а вони тягнуть, не дають укріплення облаштовувати. Заходу не вигідна наша перемога
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30.12.2023 19:06 Відповісти
"зелені зрадники" ,починають вибудовувати нові кордони України .прокотрі було проплачено в Омані
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30.12.2023 19:11 Відповісти
Інструктажі щодо методів засідань, усіляких робочих груп, виділення земельних ділянок, та іншої лабуду, може надати Яценюк з його віце-прем'єр міністром…
Усе робили, під особисту відповідальність голів ОДА… Голова Запорізької ОДА- БРИЛЬ, може розповісти разом з головою держкомЗему та генералом з Міноборони, якого потім і зняли з посади та потім відправили у розпорядження до відповідного Департаменту АПУ !!

Усе це дійство контролював у РНБОУ, генерал Коваль М.!
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30.12.2023 19:32 Відповісти
Мля. Жили сОбі, не тужили. Добра наживали, статки набували, на старість відкладали, веселились на свята, раділи на нове... розвивались собі. Будували, перебудовували - оновлювались...
І тут КУЯК, зазцяне мордобидло прийшло зі зброєю диктанти диктувати нам, як жити... А ми й не очікували, бо більшість вже настільки рослабон спіймало, що до влади привело шмарклю. Навіть армію нах послали, велике крадівництво влаштували...
І ніхто нікому не дохтор, у них лідербоневтік...
Та наразі вже не про те. Пиз_юлін виписали, і будемо. А зі своїми більшостями вже якось розберемось.
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30.12.2023 19:38 Відповісти
О, до речі. Тут Fill підтвердив мої слова.

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30.12.2023 19:41 Відповісти
Коротше, з написаного я зрозумів, що ніфіга не буде, бо гроші будуть з місцевих дірявих бюджетів по остаточному принципу. Безглуздіше не придумати. Ну й распіли звичайно ж. Куди ж без них?
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30.12.2023 19:52 Відповісти
Швидко ппц. Але краще пізно чим ніколи.

Надіюсь це дасть достатній поштовх для наших державних структур і виробництва, щоб потім з ініціативи держави мати чим та могти будувати все що державі треба. Від безкоштовного житла на мільйони населення (яке зможе видавати держава за заслуги чи зобов'язання громадян) до нових міст, мостів та будь-яких мегаспоруд.
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30.12.2023 20:03 Відповісти
Почекайте! При союзі були інженерні війська! А зараз немає? Вся громадянська важка техніка стояла на обліку в військоматах. Коли я відправляв на експорт треба було знімати з обліку. Я так розумію, зараз нічого цього немає?
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30.12.2023 21:33 Відповісти
Влада почула заклики і поради Юрія Бутусова про те, що потрібно зробити, щоб не втратити, а оборонити Авдіївку. Там і про оборонні укріплення Юрій Бутусов говорив і пояснював, що вони потрібні... І ось, десь за 1-1.5 тижні такий вчинок і такі пояснення від уряду! Чудово!

Виглядає дуже цікаво! Подивимось, як на практиці працюватиме.
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31.12.2023 05:25 Відповісти
 
 