Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку, - Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів підсумкове у 2023 році засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Підсумкова ставка цьогоріч. Підбили воєнні підсумки року.Проаналізували результати ведення бойових дій та наші рішення. Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще.

З урахуванням цих висновків, прогнозів і наших можливостей визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік.

Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо. Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На засіданні Ставки, яке тривало три години, обговорили різні аспекти оборони, - Зеленський. ВIДЕО