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Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку, - Зеленський провів засідання Ставки

ставка

Президент України Володимир Зеленський провів підсумкове у 2023 році засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Підсумкова ставка цьогоріч. Підбили воєнні підсумки року.Проаналізували результати ведення бойових дій та наші рішення. Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще.

З урахуванням цих висновків, прогнозів і наших можливостей визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік.

Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо. Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На засіданні Ставки, яке тривало три години, обговорили різні аспекти оборони, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Ставка (135)


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Топ коментарі
+47
А Бахмут з Соледаром хіба не у 2023 році орки захопили?
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30.12.2023 18:45
+38
Тс-с-с! Тихо! Про Бахмут, Соледар, і просування кацапів - ТАБУ! Поки у нас Найвідосніший лідор, нічого крім перемог на Єдиному Шмарафоні не розказують.
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30.12.2023 18:50
+33
И как тут не вспомнить...
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30.12.2023 18:52
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А Бахмут з Соледаром хіба не у 2023 році орки захопили?
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30.12.2023 18:45 Відповісти
Тс-с-с! Тихо! Про Бахмут, Соледар, і просування кацапів - ТАБУ! Поки у нас Найвідосніший лідор, нічого крім перемог на Єдиному Шмарафоні не розказують.
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30.12.2023 18:50 Відповісти
це було в першій половині року, ЗЄгуппі мають пам'ятати тільки те, що сьогодні, зранку
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30.12.2023 18:53 Відповісти
але тут така муйня, вова, - гуппі вже не треба пам'яті, вони курви мають інтернет з гуглом: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fglavcom.ua%2Fcountry%2Fpolitics%2Fzelenskij-u-bakhmuti-896602.html&psig=AOvVaw2vIiCwDp1hS1iqZFH26DgV&ust=1704041720432000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjhxqFwoTCICv_aHQt4MDFQAAAAAdAAAAABAD Зеленський у Бахмуті вручив нагороди військовим (відео)
отам в куточку ще написано, що це - твій мудафонний фрідом

https://glavcom.ua/country/politics/zelenskij-u-bakhmuti-896602.html

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fglavcom.ua%2Fcountry%2Fpolitics%2Fzelenskij-u-bakhmuti-896602.html&psig=AOvVaw2vIiCwDp1hS1iqZFH26DgV&ust=1704041720432000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjhxqFwoTCICv_aHQt4MDFQAAAAAdAAAAABAD


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30.12.2023 18:59 Відповісти
Можлиао Зєлєнскій про це не знає. І це не жарт. У своїй голові він війну можливо вже виграв, як колись закінчив.
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30.12.2023 19:17 Відповісти
Єто другоє.
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30.12.2023 18:50 Відповісти
маразм із запахом кави з освобождьонной Ялти
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30.12.2023 18:51 Відповісти
То все военные с "Валерой" виноваты... А лидер современности только за победы отвечает!
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30.12.2023 19:18 Відповісти
зеленому довбню поганих новин не доповідають, тому він соплі і надуває.
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30.12.2023 19:24 Відповісти
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30.12.2023 19:50 Відповісти
А він же у Нірвані. Там свої літочислення і констатація фактів.
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30.12.2023 23:14 Відповісти
А чи багато того Бахмута було?
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31.12.2023 02:11 Відповісти
Тобі мало того що вже встиг на початку нападу про***ти?
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30.12.2023 18:45 Відповісти
Минобороны РФ: Противник наносил удар по центру Белгорода из натовских РСЗО «Вампир» и с применением ракет «Ольха» с кассетной боевой частью

РСЗО «Вампир» не натовска, а цілком "соціалістіческая" на озброєнні з 1972 р і має дальність 20 км - до Бєлгорода не дістане аж ніяк !
а "Вільха" то наша, могьом прімєнять
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30.12.2023 19:43 Відповісти
+ 100 !
один серьойозний движ рашки в слабеньку країну НАТО і рашці фсьо

.

.
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30.12.2023 20:06 Відповісти
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30.12.2023 18:46 Відповісти
Взнали?
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30.12.2023 23:17 Відповісти
Пи₴добол. Пропади пропадом.
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30.12.2023 18:46 Відповісти
Купіть хтось йому карту .
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30.12.2023 18:46 Відповісти
Вальта бубнового
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30.12.2023 18:54 Відповісти
і даму пік, корабєльную
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30.12.2023 19:01 Відповісти
...рєзіновую
плять, цирк дю ЗЄлєй
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30.12.2023 19:05 Відповісти
йому, чи дермаковому дімі літвіну?
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30.12.2023 19:07 Відповісти
ні дня без найвеличнішого
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30.12.2023 18:47 Відповісти
Пилять, *****, какже я заждался этого гомнолога, виват, нах...
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30.12.2023 18:48 Відповісти
І для кого цей відвертий ******* від ЗЄ?

Казав би вже, що і у 2022 не здав 20% території України одним махом.
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30.12.2023 18:48 Відповісти
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30.12.2023 19:11 Відповісти
А я чув, були такі міста Бахмут та Соледар.
Як там сміялись з кацапів, було смішно колись. А зараз мабуть їх виписали з конституції України.
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30.12.2023 18:49 Відповісти
Щось курнув.
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30.12.2023 18:50 Відповісти
Як завжди...
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30.12.2023 19:10 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політичний діяч **********, і Єрмак - пророк його!
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30.12.2023 18:51 Відповісти
боГ !
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30.12.2023 19:04 Відповісти
СтратеХ над картой.
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30.12.2023 18:52 Відповісти
ЗЄля витирає з політичної карти Україні міста Соледар та Бахмут:
ми їх сдали, ми про них забули

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30.12.2023 19:08 Відповісти
И как тут не вспомнить...
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30.12.2023 18:52 Відповісти
Дійсно ліпше мовчати ніж щось сказати.
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30.12.2023 18:56 Відповісти
вова, попроси свого халдєя подати тобі напівсиру мівіну - буше довго жувати, мовчки
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30.12.2023 19:10 Відповісти
Выдающийся анализ от никогда не служившего с ВУС "делопроизводитель".
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30.12.2023 18:56 Відповісти
е ні, у ЗЄлі унікальний ВУС: "дєзєртір-дєлопроізводітель", чотири рази
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30.12.2023 19:12 Відповісти
Так ми ж в цьому році контрнаступали, що значить "не відступила"?
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30.12.2023 18:57 Відповісти
В мене одне бажання на Новий Рік. Щоб кацапня, разом із зеленими повиздихла.

Всіх з прийдешніми святами)
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30.12.2023 18:57 Відповісти
було б символічно, коли б дєрьмак з підопічним, википили собі таку фірму як "пітарелло" і продовжували б тоді взувати нарід на правах власності ))
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30.12.2023 18:57 Відповісти
"зелений долбодятел".котрий втовкмачує українському народові і світовій спільноті прорашистські мантри .починаючи з 2016 року.
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30.12.2023 18:58 Відповісти
Не смішно. Зе енд його друзяки просто здають нас, як можуть. Стараються.
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30.12.2023 18:58 Відповісти
він нам ссить в очі прямою струєю . Щоб не дай боже не псувати настрій незламникам .

Бахмут, Соледар, Мар'їнка - втрачено, Авдіївка на межі (це сказав Залужний) .

І головне запитання , щеневтік - брехун ? чи непроглядно тупорилий? Бо якщо друге, то напевно 2024 знову дасть нові фортеці
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30.12.2023 18:58 Відповісти
Він непроглядно тупорилий брехун
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30.12.2023 19:27 Відповісти
А ці дурні гої схавають, міг би сказати шо з початку війни нічого не втратив
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30.12.2023 18:59 Відповісти
Марїнка, Роботино, Бахмут...Це як?
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30.12.2023 19:01 Відповісти
Це вже не схоже на лікарняний канабієс - це вже LSD - полусинтетическое психоактивное наркотическое вещество из семейства лизергамидов.
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30.12.2023 19:02 Відповісти
Боневтік Фуйвтече
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30.12.2023 19:07 Відповісти
Великі зміни після «виборів» Путіна, «ісщадіє ада» з Росії, армія РФ у списку ганьби ООН - Кислиця
https://www.youtube.com/watch?v=a0Ev40PwaxI
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30.12.2023 19:09 Відповісти
У зелёного нарколыги от кокса мозг усох, превратился в изюм.
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30.12.2023 19:09 Відповісти
.. на перший погляд, ізюм, а по факту - сухенька какашка
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30.12.2023 19:18 Відповісти
Ну откуда,скажите на милость, взяться изюму,если там с рождения насрано?
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30.12.2023 20:39 Відповісти
Народ, чого ви це Бахмут, Соледар, Лисичанськ .... ? Головне ж інше. Скільки народу втратили. Чого вони за дурість "іншого" загинули ? Чого його оточення продовжує допомагати касапам й досі ? Не треба дивитись в очі *****. Подивись краще в очі Єрмака, Мар'янки та інших своїх АднАпартійців. Там ЗРАДА великими літерами світиться. Навколо скільки справжніх патріотів. Так, ні вони йому не потрібні !
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30.12.2023 19:13 Відповісти
Зеленский назвал русских "человеческими отбросами". Первый эмоциональный срыв от президента.
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30.12.2023 19:15 Відповісти
шо так і сказав мальчик із "простой совецкой єврєйской сем'ї" ?
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30.12.2023 19:19 Відповісти
Мабуть накипело.
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30.12.2023 19:22 Відповісти
- і русской прі том...
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30.12.2023 19:22 Відповісти
а как же "какая разница" ?

вова, ти коли брешеш, носа не три.
розумію, хочеться, але не три

.
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30.12.2023 19:52 Відповісти
Час міняти стратегію . Цінністю мають стати не прапорці на карті - картинки пабєд на брєдофоні для лохтората . А збереженні життя українських воїнів .
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30.12.2023 19:16 Відповісти
Можливо він і сам вірить в те, що говорить,а воно не співпадає з реальністю.Так буває,коли до президента підпускають тільки перевірених "журналістів" з олігархічного телемарафону.
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30.12.2023 19:20 Відповісти
В мене тільки три слова:
Боже, яке кончене.
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30.12.2023 19:24 Відповісти
Воно відірване від реальності, схоже що "мівіна" в бункері була не першої свіжості.
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30.12.2023 19:28 Відповісти
а те, що ми втратили в цьому році, то був від'ємний наступ?
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30.12.2023 19:29 Відповісти
******" заява(А якщо в січні впаде Авдіївка,то це поразка але в 2024 році?(((
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30.12.2023 19:31 Відповісти
"Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо"-зе.
Тобто,Бахмут і Соледар не здали,повернули Чорне і Азовське море,а вчорашня масштабна ракетна атака-фікція?
І це він-генералам на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.
І ніхто не заперечив найвеличнішому п.
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30.12.2023 19:32 Відповісти
Їбать, яке воно кончене ...
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30.12.2023 19:34 Відповісти
Афуеть
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30.12.2023 19:36 Відповісти
Работино кацап отбил назад?
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30.12.2023 19:37 Відповісти
Якесь марення кожного разу!
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30.12.2023 19:40 Відповісти
Ми нічого не втратили, просто Пуйло кордон пересунув.
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30.12.2023 19:41 Відповісти
Діма Літвін може писати дуже якісні красиві тексти.
Але ж і настільки брехливі.
Проблема в тому, що ті тексти з суфлеру читає актор Зе.
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30.12.2023 19:43 Відповісти
Не отступали, а тихонечко отодвигали границы как говорили в Квартале.
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30.12.2023 19:45 Відповісти
Воно хоч зрідка поиходить до тями?
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30.12.2023 20:30 Відповісти
цинічні люди.. 2024 рік ( на жаль ) буде ще одним Роком Покладених Життів. Роком Змагання Кількістю.
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30.12.2023 21:08 Відповісти
ноющий? переживаешь за кацарылых
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30.12.2023 21:13 Відповісти
пошёл нах предатель
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30.12.2023 21:10 Відповісти
А що там Марянку (не Безмозглу) вже повернули???
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30.12.2023 21:41 Відповісти
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30.12.2023 22:42 Відповісти
Кхм ... Вообще-то клоуны целый год гундосили про наступ и анонсировали "кофепитие в Ялте", а не про героическое неотступление !
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31.12.2023 00:43 Відповісти
Дежав'ю. Тут пам' ятаю, а тут ні. Але більш всього, що навіть забуває те, що говорив учора.
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31.12.2023 00:57 Відповісти


Поднимите ему веки!
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31.12.2023 02:16 Відповісти
Дайте ему правильный листок, клоун!!!
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31.12.2023 08:00 Відповісти
В самом Бахмуте, из которого "не отступили", в его окрестностях, как и в окрестностях Соледара, который тоже "не сдали", погибло огромное число украинских воинов. А эта тварь походя, как бы между прочим, заявляет, что нигде не отступили. То есть для этой мрази кровопролитные бои, огромные потери в мясных атаках, чтобы оно могло попиариться на "нэзламности", чтобы на дебильном марафете рассказывали те, кто позже смоется за границу, про "фортэцю Бахмут", ничего не значат. Для него это мелочи, про которые можно забыть. Все больше убеждаюсь, какое оно конченое.
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31.12.2023 08:16 Відповісти
Не буде великим перебільшенням,коли його назвуть найбільшим зрадником в історії країни,включаючи гетьманів,які присягнули царю і йому з ермом дадуть звання героя рф,хоча зрадником себе не вважатиме,а скаже: я громадянин рф і виконував завдання своєї країни.
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31.12.2023 09:20 Відповісти
 
 