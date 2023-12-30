Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку, - Зеленський провів засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський провів підсумкове у 2023 році засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Підсумкова ставка цьогоріч. Підбили воєнні підсумки року.Проаналізували результати ведення бойових дій та наші рішення. Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще.
З урахуванням цих висновків, прогнозів і наших можливостей визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік.
Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо. Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України".
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отам в куточку ще написано, що це - твій мудафонний фрідом
https://glavcom.ua/country/politics/zelenskij-u-bakhmuti-896602.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fglavcom.ua%2Fcountry%2Fpolitics%2Fzelenskij-u-bakhmuti-896602.html&psig=AOvVaw2vIiCwDp1hS1iqZFH26DgV&ust=1704041720432000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjhxqFwoTCICv_aHQt4MDFQAAAAAdAAAAABAD
РСЗО «Вампир» не натовска, а цілком "соціалістіческая" на озброєнні з 1972 р і має дальність 20 км - до Бєлгорода не дістане аж ніяк !
а "Вільха" то наша, могьом прімєнять
один серьойозний движ рашки в слабеньку країну НАТО і рашці фсьо
.
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плять, цирк дю ЗЄлєй
Казав би вже, що і у 2022 не здав 20% території України одним махом.
Як там сміялись з кацапів, було смішно колись. А зараз мабуть їх виписали з конституції України.
ми їх сдали, ми про них забули
Всіх з прийдешніми святами)
Бахмут, Соледар, Мар'їнка - втрачено, Авдіївка на межі (це сказав Залужний) .
І головне запитання , щеневтік - брехун ? чи непроглядно тупорилий? Бо якщо друге, то напевно 2024 знову дасть нові фортеці
https://www.youtube.com/watch?v=a0Ev40PwaxI
вова, ти коли брешеш, носа не три.
розумію, хочеться, але не три
.
Боже, яке кончене.
Тобто,Бахмут і Соледар не здали,повернули Чорне і Азовське море,а вчорашня масштабна ракетна атака-фікція?
І це він-генералам на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.
І ніхто не заперечив найвеличнішому п.
Але ж і настільки брехливі.
Проблема в тому, що ті тексти з суфлеру читає актор Зе.
Поднимите ему веки!