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Новини Новий рік
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Нацполіція про комендантську годину на Новий рік: Порушниками дуже цікавляться наші ТЦК

анатолій,серединський

Правоохоронці затримуватимуть порушників комендантської години новорічної ночі.

Про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, комендантську годину скасовувати не будуть, а поліція посилить заходи безпеки по всій країні — вони стосуватимуться масового перебування громадян у громадських місцях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У новорічну ніч діятиме комендантська година. На порушників реагуватимемо жорстко, - поліція

Він нагадав про заборону використання будь-якої піротехніки.

Серединський зазначив, що близько 30 000 поліцейських забезпечуватимуть порядок на Новий рік.

Представник Нацполу заявив, що порушників комендантської години доставлятимуть до відділків поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо штрафів за порушення комендантської години

"Щоб встановити, що сталося в житті кожного громадянина, який свідомо пішов з порушенням комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування", – резюмував чиновник.

Автор: 

комендантська година (264) Новий рік (551) Нацполіція (15161)


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Топ коментарі
+26
думаю, 30 тисяч рум'янощоких тунеядців на форонті більше ************.
і взагалі, ментам слід відчувати ситуацію і поводити себе скромніше, бо народ злий і зброї багато на руках.
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30.12.2023 19:27
+25
30 000 поліцейських ...які просто будуть сидіти по автівках та жерти хот доги. І пивом запивати.
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30.12.2023 19:28
+19
Лякають як бабою Ягою тим ТЦК (
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30.12.2023 19:26
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Лякають як бабою Ягою тим ТЦК (
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30.12.2023 19:26 Відповісти
А колись писали тут в коментарях, що служити в ЗСУ то велика честь! І не треба туди всілякий непотріб пхати ))
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30.12.2023 19:29 Відповісти
На совітських воєнкоматах (теперішніх тцк ) колись висіло гасло " защита социалистическай родіни - пачетная абязанасть каждава саватскава гражданина " Так що наш агітпроп у совітів навчився ?
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30.12.2023 21:17 Відповісти
А ще путін кожен день зуби чистить. Не робіть так, бо будете як путін.
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31.12.2023 08:29 Відповісти
Так мотивовані вже закінчились.
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30.12.2023 21:18 Відповісти
Ну, а шо? Любителів новорічних гульбищ, - ласкаво просимо до ТЦК. )))
Нормальний ход. Прєдупрєждьон, - значіт, вооружон.

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30.12.2023 19:37 Відповісти
думаю, 30 тисяч рум'янощоких тунеядців на форонті більше ************.
і взагалі, ментам слід відчувати ситуацію і поводити себе скромніше, бо народ злий і зброї багато на руках.
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30.12.2023 19:27 Відповісти
Злий народ із багато зброї на руках краще б йшов країну захищати і свої сім'ї, а не строчити гнівні коменти на цензорі і стрибати на інвалідів з тцк.
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30.12.2023 19:51 Відповісти
Мусорня к клиентам подтянулась?
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31.12.2023 14:09 Відповісти
"і взагалі, ментам слід відчувати ситуацію і поводити себе скромніше, бо народ злий і зброї багато на руках."
Тобто такі як ти-"злий народ"-готові зброю використати проти тцк та "ментів", але не проти ***** ?
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30.12.2023 20:22 Відповісти
Тцк - це каральний орган? Опрічники?
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30.12.2023 22:44 Відповісти
Ні. Тцк-це орган, що нагадує громадянам, що окрім статтей 29 і 33 Конституції України є ще стаття 65.
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31.12.2023 00:21 Відповісти
А сотням тисяч ментів, суддів, прокурорів, депутатів та їх повнолітнім вилупкам не хочуть нагадати? Чи Конституція для бідних, а для небожитєлєй - можливість красти?
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31.12.2023 00:57 Відповісти
Так мусора и тцк это те гниды которых надо уничтожить в первую очередь, а потом дело и до Ху...Ла дойдет
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31.12.2023 14:11 Відповісти
Эти нарушители помогут пополнить работникам полиции и ТЦК в новогоднюю ночь
Семейные бюджеты
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30.12.2023 19:27 Відповісти
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30.12.2023 19:47 Відповісти
30 000 поліцейських ...які просто будуть сидіти по автівках та жерти хот доги. І пивом запивати.
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30.12.2023 19:28 Відповісти
Не треба так. Багато поліцейських загинули й гинуть.

Ще є ДУСя, яка покручів охороняє. Багато хто є.
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30.12.2023 19:34 Відповісти
третина співробітників МВС в Маріуполі в 2022 році перейшла на сторону росіян. Може, звичайно, там і є достойні люди, але, в основному, хороша людина в менти не піде.
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30.12.2023 19:37 Відповісти
А в мене друзі з МВС вже з 2014 вже воювали

Але ж Вам поюх. Вам прям зараз треба приклади наводити.
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30.12.2023 19:44 Відповісти
про 2014 взагалі мовчу, на Донбасі і в Криму співробітники МВС переходили на сторону окупантів взагалі всім особовим складом. Це такий сором, про який і згадувати не хочеться.
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30.12.2023 19:47 Відповісти
А мої друзі гинули там, захищаючи Україну. Я хщ, з ким Ви там всім особовим складом були.
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30.12.2023 19:57 Відповісти
я вам факти привожу реальні, а ви куйню несете.
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30.12.2023 19:59 Відповісти
Куйню несете Ви. Я не збираюсь наводити прізвища, або шпиталі, де я допомогла.
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30.12.2023 20:01 Відповісти
Ви розмовляєте з ботом просто.
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30.12.2023 20:08 Відповісти
чи ви це і мали наувазі, що вони за сепарів воювали з 2014?
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30.12.2023 19:48 Відповісти
То Ваші хворі фантазії. Воювали за Україну.

Хоча. Може то й Ви за сепаратні воювали?
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30.12.2023 19:55 Відповісти
Вам нагадати про донецьку Альфу ходорковського? Чи як безлер ментів вистроїв, а ті йому салютували? так все це є в мережі, це всі все пам'ятають.
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30.12.2023 19:57 Відповісти
А Ви не рівняйте.
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30.12.2023 19:58 Відповісти
чого ти прицепилася як банний лист? я написав, що були винятки, але абсолютна більшість ментів, суддів, прокурорів в 2014 р перейшли на сторону окупантів.
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30.12.2023 20:01 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/tv/mrazi-720websharename-mp4.htm на ось тобі, червень 2022 рік, тільки бої на Азовсталі закінчились і вже товпа поліції прийшла влаштовуватись в окупаційну адміністрацію. може забанять за це, але подивись на своїх "героїв".
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30.12.2023 20:05 Відповісти
Ти тупий? Звідки з 2014 ти вже на 2022 переліз? І ти не допомогав у 2914 на майдані. Не рівняй.
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30.12.2023 20:08 Відповісти
я писав на початку про 2022р , бо про 2014 взагалі сором згадувати, ви самі на 2014 перевели. Так на все добре, це розмова глухого з сліпим.
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30.12.2023 20:10 Відповісти
І з тим хто ховається)))

Ще б нік Бетмен поставили.
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30.12.2023 20:15 Відповісти
Вони ж некомбатанти.Вони навіть не можуть "перейти на сторону ворога",чи "зрадити присязі".Просто ходять на роботу і міняють однострій,шеврони та прапори і все.Так що по великому рахунку їм нічого і пред'явити.Аварійні служби також.
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30.12.2023 22:08 Відповісти
неправда, поліція, як і прикордоннники - комбатанти https://jurliga.ligazakon.net/news/217820_ponyattya-ta-status-kombatanta-za-mzhnarodnim-pravom-analz-sudd-verkhovnogo-sudu
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30.12.2023 22:17 Відповісти
міжнародно-правові норми, які безпосередньо визначають правовий статус поліцейських в умовах дії режиму воєнного стану. У статті обґрунтовано, що сили правопорядку не входять до складу суб'єктів, перерахованих у конвенціях, а отже, за нормами міжнародного гуманітарного права не мають права на статус законного комбатанта. Водночас на поліцейських розповсюджуються норми IV Женевської конвенції про захист цивільного населення та Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права, згідно з якими їм мають бути гарантовані загальнолюдські права (недоторканність життя, здоров'я, приватної власності тощо
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03.01.2024 13:11 Відповісти
Ха-ха 99% МВС тусило в 20
Км від лінії зіткнення пару місяців, отримували убд і поверталися назад, а потім вибивали гроші за те що вони невїбаться які герої.
П.с інфа 100%
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30.12.2023 19:56 Відповісти
Від кого?
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30.12.2023 20:00 Відповісти
Від очевидця ціх подій, щоб довго не мусолити в органах працює військово зобов'язаних 480тис. В 1 день мали не добровольці з волонтерами то все тягнути а мусора, силовики.
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30.12.2023 20:03 Відповісти
На яких блок постах вони воювали, заради УБД, в Харківській області?
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30.12.2023 20:57 Відповісти
А на яких Ви наразі під пшековським прапором?

Тоді вони не під Харковом були. Я про 2914.

Ви обізнані про УБД. Таких я бачила..з пальцями віялом.
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30.12.2023 20:59 Відповісти
Торбить народ на клапанах и воевать- совершенно разные вещи
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31.12.2023 14:13 Відповісти
2014 год. Курортный посёлок под Мариуполем Ялта. Ноябрь месяц. В летних домиках пансионата (неотапливаемых) живут менты из оккупированного Донецка. Кругом полно луноходов и всякого спец транспорта. Всё понимаю, война, но эти менты нахер никому не нужны. Ну они месяц пожили, бросили машины и вернулись в Донецк. Кто прав? Я не знаю, просто взгляд очевидца.
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30.12.2023 19:47 Відповісти
Теж саме можеу сказати - якою мовою?
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30.12.2023 20:02 Відповісти
? Не розумію
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30.12.2023 20:52 Відповісти
Де гинуть?
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30.12.2023 19:39 Відповісти
Там де ваша дата реєстрації й не стоїть.
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30.12.2023 19:43 Відповісти
🖕дуринда
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30.12.2023 21:47 Відповісти
Самокритично)))
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30.12.2023 21:56 Відповісти
Обламайтесь, бо більшість будуть дітьми до 27 рочків.
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30.12.2023 19:30 Відповісти
це типу хто буде себе погано вести і не буде притримуватися коменданської години - до того прийде злий дядько з тцк і забере вас на фронт
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30.12.2023 19:32 Відповісти
А елітними батальйонами , та різними ''95кагалами'' ТЦКашники не цікавляться???
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30.12.2023 19:32 Відповісти
30 тисяч поліції і плюс " наші центри комплектування", - резюмував чиновник. ТЦК вже стали частиною поліції ,чи ще ні???
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30.12.2023 19:33 Відповісти
А скільки коштує дубляж українською кварталу..наприклад по 1+1..
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30.12.2023 19:36 Відповісти
Вам варто звернутися заказним листом із цим питанням в ОП,до єрмака,Можливо кошторис дубляжу "із наваром" він має...???
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30.12.2023 19:47 Відповісти
Опрічнікі!
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30.12.2023 23:30 Відповісти
А як сміялись з мобілізації на Кислобздійні...
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30.12.2023 19:36 Відповісти
та зараз на фоні України зеленського, росія просто приклад демократії, прав і свобод. Примусової мобілізації немає, виїзд з країни вільний, навіть вибори якісь є. А найголовніше, що путіну і його банді 70+, тобто є надія що це скоро закінчиться, на відміну від нас.
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30.12.2023 19:41 Відповісти
у нас сажають за вірші?Ч ми за вподобайки?
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30.12.2023 22:07 Відповісти
так.
https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2023-09-08/5807697-5-let-tyurmy-za-layki-ukrainka-poluchila-srok-iz-za-rossiyskoy-sotsseti
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30.12.2023 22:08 Відповісти
Там посадка за просування тероризму.
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30.12.2023 22:21 Відповісти
на росії так само. людина щось лайкає, а сідає за тероризм.
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30.12.2023 22:23 Відповісти
брешете. Бо там чорне називають білим.
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30.12.2023 23:46 Відповісти
Та , ще й пуйло , звільнив сосію від всякого непотребу і нацменшин, а в нас , непотріб під охороною держави...
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30.12.2023 23:32 Відповісти
Порушників спочатку на будівництво фортифікаційних споруд, а потім , як заохочувальний бонус за ударну працю візит у ТЦК.
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30.12.2023 19:40 Відповісти
тільки розстріл на місці, не треба ніяких поблажок порушникам!
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30.12.2023 19:42 Відповісти
Да хтож стільки мусорів з ТЕЦ розстріляє?
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30.12.2023 19:59 Відповісти
Розстріл дорого. Дозволити душити зашморгом. Вони із задоволенням.
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30.12.2023 22:51 Відповісти
А Буковель, турбази СКІФІЯ та інші, їм подібні, уже стали НЕВИДИМІ для місцевої влади з ТЦК?
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30.12.2023 19:43 Відповісти
Там американські президенти в охороні.. Не підпускають ТЦК-шників. На кожному кроці Франкліни.
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30.12.2023 21:27 Відповісти
Навіщо комендантська година?
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30.12.2023 19:43 Відповісти
У нас тепер захист країни, то покарання(
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30.12.2023 19:43 Відповісти
Чого ж тепер.???"зезедент" в далекому 15 чи то 16 тих роках"чотири рази так вважав
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30.12.2023 19:49 Відповісти
Дикий видав : якщо міністерство фінансів пропонує ЗСУ шукати кошти для свого забезпечення - ок, проїдуться по Києву, обласних центрах, заодно і проблему мобілізації вирішать, та й по ТЦК можна проїхатись, активні там бійці затворами дьоргати на цивільних....
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30.12.2023 19:47 Відповісти
А як на мене просто тварюки феодальні. Ми будемо гуляти, а ви ні. Що тут не ясно. Для громадян тцк і марафон, що є узурпацією. А провладним ікорку з маслом. Так все було.
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30.12.2023 19:53 Відповісти
Мусара є мусара. Цуцики провладні. Оскільки зараз при владі антимайдан і покручі партії ригіона, то і мцсара такі ж. Забули врадіївку, нагадати? Забули беркутів на Майдані, нагадати? Міліція не з народом, міліція це грьобаний сором.
А ще нагадаю нещодавнє інтерв'ю очільника нацмусарні - "ми не підемо на фронт бо ми дужжжже потрібні в тилу!". Ну ясно що дуже потрібні, хто крім вас проганятиме бабусю з огірочками/шкарпетками з переходу? Хто, як не ви, виганятимете підлітків в новорічну ніч з вулиці, та ще й нахабно погрожуючи тецекашниками? Уйобки.
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30.12.2023 19:59 Відповісти
Ті срані тцк краще б цікавились дотриманням законів своїх співробітників. А срані мусора краще б хоч якось реагували на чисельний бандитизм з боку сраних тцк.
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30.12.2023 20:16 Відповісти
У велюр не забудьте зайти з чорного ходу 🤣
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30.12.2023 20:32 Відповісти
Там скоріше велюровці знайдуть мусорам та тцкшникам у димоход.
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30.12.2023 22:57 Відповісти
Як швидко назва ТЦК стала синонімом беззаконня. Скоро матері будуть не ментами лякати дітей, а "дядьою з ТЦК". Прийде дядя з ТЦК і забере. Як так можна було спаскудити імідж організації?
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30.12.2023 21:06 Відповісти
Вже!
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30.12.2023 23:34 Відповісти
"Скоро матері будуть не ментами лякати дітей, а "дядьою з ТЦК". "
Гарні ті "матері", що до цього "ментами" лякали своїх дітей. Певно-поціновувачки таких виконавців як круг та воровайки.
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31.12.2023 00:28 Відповісти
Деякі громадяни, судячи з коментарів, таки підтримують диктатуру. Ну це спадок СРСР, тут зрозуміло: "прошивку" вже не змінити. Це як BIOS, хоча і BIOS шиється. Але радує, що більшість не хоче бути кріпаками. Звісно, що порушувати комендантську годину спеціально не треба, але нагадаю: життя на паузу не поставити, ситуації різні, хтось працює до пізньої ночі тощо. Ну і всім хочу нагадати: трохи вмикайте думалку, перш ніж щось писати - покарання за порушення комендантської години не існує. Це коментували навіть в Нацполіції. Але любителі СРСР та "крєпкой рукі" постійну спекулюють на цій темі

Від себе можу порадити поліцейським завітати у комендантську годину в Новорічну ніч у ресторан "BOHO". Якщо вас туди пустять, звісно
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30.12.2023 21:45 Відповісти
У 2 світову також штрафу за комендантську годину не було. Просто стріляли на місці.
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30.12.2023 23:39 Відповісти
Те, про що я і писав. І я бачу, що людей з хворою психікою стає все більше, чи то просто тут на форумі так. Спробуйте це сказати в обличчя Бужанському - будете Новий Рік зустрічати десь в лісі
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30.12.2023 23:48 Відповісти
ТЦКшниками уже пугают людей...... да уж
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30.12.2023 23:49 Відповісти
Я би на місці цього поліцейського сказав би таку промову:

"Шановні брати та сестри! Ми з вами вже майже десять років протистоїмо сильному та підступному ворогу, який бажає нас знищити! В ці важкі часи хочу привітати вас з майбутніми святами та побажати здоров'я та перемоги! Також нагадую, що ми з вами робимо одну справу і хочу попросити не порушувати комендантську годину, але якщо у вас станеться лихо - мої підлеглі з радістю вам допоможуть. дотримання закону - наша з вами співпраця"

Але щоб щось подібне сказати - треба бути державником та мати інтелект. А як у нас лізуть по кар'єрній драбині - то і маємо те, що маємо, нажаль..
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31.12.2023 00:21 Відповісти
Так чи інакше, але вже є законопроект, прийнятий в першому читанні, про штрафи за порушення комендантської години. Особисто я не вважаю, що заборона знаходитись десь або в визначений час під час війни є порушенням громадянських прав та свобод. Нажаль, війна має свою уяву про життя.
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31.12.2023 02:35 Відповісти
Так "лежить якийсь папірець" чи зараз існує покарання? І друге: ви ж пропонуєте розстрілювати. То давайте одразу кидати під ноги три гранати всім людям, котрі вертаються з роботи у комендантську годину. Мєнтам взагалі пельку стулити потрібно - бо вони існують тільки за рахунок платників податків. Уява про війну. Я цю уяву про війну маю з 14-го року, тому розумні люди нікого не обмежували, бо країна мусить працювати. Скоро такі як ви будете благати, щоб відмінили комендантську годину і дозволили працювати підприємствам вночі і у три зміни, щоб було чим пенсії платити. Ще один "стратег". Хочете простих рішень - вам на вулицю Грушевського, 5. Там і пістоль видадуть і галіфе, щоб знищувати "ворогів народу"
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31.12.2023 07:42 Відповісти
Особисто я писав не по порушення громадянських свобод, а про той маразм шо у нас вже ТЦКшниками пугають людей. Зелена мразота філігранно змінила ставлення громадян до мобилізаціі від черг до "військоматів" до супротиву. И це, як на мою думку, не тупість, а цілеспрямована праця на ворога.
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31.12.2023 09:26 Відповісти
100%

А ще я би нагадав тому поліціанту що він має діяти виключно згідно з законодавством України та у СПОСІБ передбачений законодавтвом. От най покаже де в законодавстві передбачене покарання за порушення комендантської години у виді передачі до ТЦК, а як не знайде то непогано булоб написати на нього скаргу з вимогою провести службове розслідування та перевірити на відповідність займаній посаді.
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31.12.2023 09:22 Відповісти
 
 