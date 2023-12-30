Нацполіція про комендантську годину на Новий рік: Порушниками дуже цікавляться наші ТЦК

Правоохоронці затримуватимуть порушників комендантської години новорічної ночі.

Про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, комендантську годину скасовувати не будуть, а поліція посилить заходи безпеки по всій країні — вони стосуватимуться масового перебування громадян у громадських місцях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У новорічну ніч діятиме комендантська година. На порушників реагуватимемо жорстко, - поліція

Він нагадав про заборону використання будь-якої піротехніки.

Серединський зазначив, що близько 30 000 поліцейських забезпечуватимуть порядок на Новий рік.

Представник Нацполу заявив, що порушників комендантської години доставлятимуть до відділків поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо штрафів за порушення комендантської години

"Щоб встановити, що сталося в житті кожного громадянина, який свідомо пішов з порушенням комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування", – резюмував чиновник.