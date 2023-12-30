Нацполіція про комендантську годину на Новий рік: Порушниками дуже цікавляться наші ТЦК
Правоохоронці затримуватимуть порушників комендантської години новорічної ночі.
Про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, комендантську годину скасовувати не будуть, а поліція посилить заходи безпеки по всій країні — вони стосуватимуться масового перебування громадян у громадських місцях.
Він нагадав про заборону використання будь-якої піротехніки.
Серединський зазначив, що близько 30 000 поліцейських забезпечуватимуть порядок на Новий рік.
Представник Нацполу заявив, що порушників комендантської години доставлятимуть до відділків поліції.
"Щоб встановити, що сталося в житті кожного громадянина, який свідомо пішов з порушенням комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування", – резюмував чиновник.
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Нормальний ход. Прєдупрєждьон, - значіт, вооружон.
і взагалі, ментам слід відчувати ситуацію і поводити себе скромніше, бо народ злий і зброї багато на руках.
Тобто такі як ти-"злий народ"-готові зброю використати проти тцк та "ментів", але не проти ***** ?
Семейные бюджеты
Ще є ДУСя, яка покручів охороняє. Багато хто є.
Але ж Вам поюх. Вам прям зараз треба приклади наводити.
Хоча. Може то й Ви за сепаратні воювали?
Ще б нік Бетмен поставили.
Км від лінії зіткнення пару місяців, отримували убд і поверталися назад, а потім вибивали гроші за те що вони невїбаться які герої.
П.с інфа 100%
Тоді вони не під Харковом були. Я про 2914.
Ви обізнані про УБД. Таких я бачила..з пальцями віялом.
https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2023-09-08/5807697-5-let-tyurmy-za-layki-ukrainka-poluchila-srok-iz-za-rossiyskoy-sotsseti
А ще нагадаю нещодавнє інтерв'ю очільника нацмусарні - "ми не підемо на фронт бо ми дужжжже потрібні в тилу!". Ну ясно що дуже потрібні, хто крім вас проганятиме бабусю з огірочками/шкарпетками з переходу? Хто, як не ви, виганятимете підлітків в новорічну ніч з вулиці, та ще й нахабно погрожуючи тецекашниками? Уйобки.
Гарні ті "матері", що до цього "ментами" лякали своїх дітей. Певно-поціновувачки таких виконавців як круг та воровайки.
Від себе можу порадити поліцейським завітати у комендантську годину в Новорічну ніч у ресторан "BOHO". Якщо вас туди пустять, звісно
"Шановні брати та сестри! Ми з вами вже майже десять років протистоїмо сильному та підступному ворогу, який бажає нас знищити! В ці важкі часи хочу привітати вас з майбутніми святами та побажати здоров'я та перемоги! Також нагадую, що ми з вами робимо одну справу і хочу попросити не порушувати комендантську годину, але якщо у вас станеться лихо - мої підлеглі з радістю вам допоможуть. дотримання закону - наша з вами співпраця"
Але щоб щось подібне сказати - треба бути державником та мати інтелект. А як у нас лізуть по кар'єрній драбині - то і маємо те, що маємо, нажаль..
А ще я би нагадав тому поліціанту що він має діяти виключно згідно з законодавством України та у СПОСІБ передбачений законодавтвом. От най покаже де в законодавстві передбачене покарання за порушення комендантської години у виді передачі до ТЦК, а як не знайде то непогано булоб написати на нього скаргу з вимогою провести службове розслідування та перевірити на відповідність займаній посаді.