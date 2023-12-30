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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Безугла так воює із Залужним, наче війна з Московією вже закінчилась, - Бєлєсков

безугла

Народна депутатка, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла чітко дала зрозуміти, що її ціль — боротьба із Головкомом ЗСУ Валерієм Залужним шляхом інсинуацій та абсурду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook написав аналітик фонду "Повернись живим", воєнний експерт Микола Бєлєсков.

Він заявив, що у Збройних силах справді вистачає проблем, однак влаштований Безуглою театр абсурду немає нічого спільного із їхнім вирішенням. "Навіть в мирний час цей театр абсурду в формі звульгаризованого демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони є неприйнятним. Про воєнний час і казати нічого", — написав Бєлєсков.

Її протистояння Залужному він назвав "віртуальною війною так наче реальна війна із Московією вже закінчилася нашою повною перемогою".

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" вважає, що влаштована Безуглою інформаційна кампанія щодо дискредитації Сил оборони працює на російську пропаганду. Він опублікував численні скріншоти, на яких скандальні публікації нардепки поширюють ворожі медіа і Z-пабліки. Найбільш популярним у пропагандистів стало опитування, в якому Безугла спитала підписників, чи готові вони відмовитися від українського громадянства в обмін на "імунітет" від мобілізації.

Раніше військовослужбовець і політик Юрій Гудименко заявляв, що звернувся щодо Безуглої до Служби безпеки України. На його думку, її діяльність має ознаки злочинів, передбачених ч. 1 ст. 328 ККУ (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків), а також ст. 259 ККУ — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

"Нам конче необхідна стаття про злочинний довб**бізм в особливо великих розмірах", — написав Гудименко.

Коментуючи скандальні вислови Безуглої, українська письменниця, членкиня PEN та журналістка Зоя Казанжи заявила, що її діяльність становить загрозу державі та українському суспільству.

"Я дуже добре памʼятаю часи, коли всі сміялись і знущалися над Жириновським. Яким він був абсолютно відбитим фріком. А потім він став одним із тих, хто керував божевільнею. Так що у нашої Марʼяни, судячи по всьому, може все скластися досить добре. У неї, не у нас", — писала Казанжи.

Нагадаємо, протягом останніх місяців Безугла зробила чимало критичних заяв щодо Валерія Залужного та спровокувала чимало скандалів. Вона звинувачувала його у "відсутності плану на 2024 рік", у байдужості до життя захисників, бо "у нього ялинка, дорогі сувеніри, жінки". У своїх дописах Безугла називає генерала "золотим телям" або замість імені використовує чотири зірочки, як на його погонах.

Безугла була співавторкою скандального законопроєкта, який дозволяв командирам убивати військових за невиконання наказів. За 20 днів після появи проєкту його зняли з розгляду.

У коментарях до постів Безуглої військовослужбовці писали, що на її совісті смерті бійців. Стверджують, що саме Безугла, яка минулого року вирішила покататися по сходу України, відволікала велику купу ресурсів на свою охорону і намагалась керувати військовими.

Військові також звинуватили Безуглу, що її скандальні заяви, зокрема про мобілізацію для жінок, радо використовує пропаганда.

Автор: 

Гудименко Юрій (48) Залужний Валерій (724) Штефан Анатолій (120) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+38
Нет, пани Марина, она хитрая , хитрожопая
И за ее словами
За всей грязью
Которую она вылила на Залужного
Стоит ПРЕЗИДЕНТ
Вы только задумайтесь!
Президент с помощью разных ТВАРЕЙ
ГНОБИТ ВОЕННОГО НОМЕР ОДИН !
Какую цель преследует ПРЕЗИДЕНТ,
Когда уничтожает репутацию выдающегося полководца?
Когда уже этому фарсу будет конец?
В истории войн еще не было
УХИЛЯНТА - ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Позорище на весь мир!
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30.12.2023 19:49
+23
дайте їй сельодки
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30.12.2023 19:43
+21
Вона хвора на всю голову. Просто забути її треба, на два тижні. Локалізувати хвору в етері.
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30.12.2023 19:30
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кацапа, пшёл вон... сначала свое муйло замочи, потом и голос подавай.
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30.12.2023 20:56 Відповісти
Застрелись сам.
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30.12.2023 21:36 Відповісти
Ухылянтам слово не давали.
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31.12.2023 08:30 Відповісти
Якщо у безуглої прибрати волосся то вона доволі сильно схожа на ківу. Т
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30.12.2023 20:27 Відповісти
Тарологи пророкують їй долю киви!
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30.12.2023 21:04 Відповісти
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ ЕЁ И ЕЁ БАРМАКА МОГУТ И ПОКАЛЕЧИТЬ ....
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30.12.2023 20:36 Відповісти
Ці ***...кі кловуни замість дати Армії гроші та зброю які прої...ли за роки свого правління- ото такою хернь...ю займаються
Скоти та зрадники ..!!!
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30.12.2023 20:36 Відповісти
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30.12.2023 20:38 Відповісти
І вся тільки *******...
Де ж ті стада полум'яних "патріотів" з зеленкою та сміттєвими баками?
І Стерненко мовчить мов риба.

А достатньо одного відморозка з обрізком труби, щоб Безугла залишок життя тільки слину пускала.
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30.12.2023 20:39 Відповісти
вони чекають, коли когось з адептів Євросолідарності переклинить.
А самі "забули" (в лапках) про свою обіцянку «Если будет надо - снесем Зелю», але ж ми пам'ятаємо взяті ними зобов'язання...
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30.12.2023 21:26 Відповісти
Нажаль електорат ЗЄ здатен тільки яєчко собі знести.
Вони навіть своє життя опанувати не здатні і постійно чекають чудо-президента, який це зробить за них.

Мова не про них.
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30.12.2023 21:52 Відповісти
Та що ви кажете, воно воює? Де би був її язик, якби не вказівки з ОПи? Воюють зєрмаки, а оці всі зелені шмакодявки відпрацьовують конверти.
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30.12.2023 20:39 Відповісти
«"Нам конче необхідна стаття КК про злочинний ********** в особливо великих розмірах", - написав Гудименко»(с)

Погоджуюсь. Підтримую.
Але першим, до кого має бути застосована ця стаття - це до Зеленського. Наступним кроком - до дермака. Безумна - в третій черзі; і, можливо, не перша в цій третій черзі.
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30.12.2023 20:42 Відповісти
Как же хочется ****** лопатой по этой тупой роже.
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30.12.2023 20:46 Відповісти
та перестаньте ви . люди є різні - розумні , та не дуже , є безуглі , та безмозглі , а є ще - безугла .як казав Дудаєв **** гавкає а караван іде .
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30.12.2023 20:46 Відповісти
Шмара безглузда звичайна
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30.12.2023 21:10 Відповісти
Патрон укуси ее, щоб не гавкала
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30.12.2023 21:19 Відповісти
Мать її ніхто не іпе...І кнурь десь пропав...
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30.12.2023 21:21 Відповісти
Природня безмежна тупість поєднана з гіперактивністью та владними повноваженнями - це страшна сила направлена на знищення нашої держави.
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30.12.2023 21:38 Відповісти
Это да, инициативные идиоты опасны )
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30.12.2023 23:47 Відповісти
Треба дати юридичну оцінку її діям і позбавляти депутатського стутусу.
А тоді - ласкваво просимо до кутузки за перешкоджання ЗСУ під час війни.
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30.12.2023 21:44 Відповісти
Что такое Безуглая всем понятно, но из Залужного святого тоже не делайте, Остащенко его человек, что уже о многом говорит.
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30.12.2023 22:17 Відповісти
И заметьте Остащенко спокойно попивает кофе, никакого уголовного дела нет. А ты вали подыхай в такой армии.
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30.12.2023 22:19 Відповісти
ТП не понимает, что сейчас её пользуют, а завтра первой же сольют ))))
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30.12.2023 23:45 Відповісти
Як на мене, то це дуже красномовний бігборд майбутнім виборцям про те, кого вибирати чи ні. АРХ М
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31.12.2023 00:48 Відповісти
Стара .изда ...
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31.12.2023 01:02 Відповісти
"симпатишная"
с*ка это пц какой-то
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31.12.2023 01:32 Відповісти
Кто такая М. Безуглая ? классический персонаж - с 1919 г. : необразованная ,примитивная, нахальная и требующая абсолютной власти ,надеть кожанку и дать парабелюм в деревяной кобуре - точная копия красной комисарши 1919 года.
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31.12.2023 01:42 Відповісти
Я удивился что такие люди еще есть в Украине про М. Безуглую , которая слепила -написала проект , для ВСУ : Если военыий ВСУ невыполняет приказ вышестоящего командира ..... РАСТРЕЛЯТЬ ! ! ! . Очень хорошо что в Думе отбросили и неначали расматривать.
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31.12.2023 01:52 Відповісти
Мелким шрифтом: если депутат предлагает антинародные решения - расстрелять.
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31.12.2023 04:12 Відповісти
Безмозгла як еталон тупості всієї влади...та і тих, хто цю владу і обрав
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31.12.2023 06:25 Відповісти
Нет хуже в политике "УБЕЖДЕННОЙ" ДУРЫ!
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31.12.2023 06:25 Відповісти
"...Народна депутатка, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла чітко дала зрозуміти, що її ціль - боротьба із Головкомом ЗСУ Валерієм Залужним шляхом інсинуацій та абсурду..."

В цій боротьбі їй активно допомагають жителі Троєщини , які віддали свій голос за цю потвору.
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31.12.2023 07:22 Відповісти
сжечь ведьму!
но она красивая..
ладно
********. Ты на нее смотрел?
не. Ой. Жжем
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31.12.2023 18:17 Відповісти
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