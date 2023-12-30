У Конгресі США досі немає угоди щодо допомоги Україні, - переговірник від демократів Мерфі
У Конгресі США досі не дійшли згоди щодо безпеки кордону з Мексикою та допомоги Україні.
Про це повідомив головний переговорник від Демократичної партії та сенатор Кріс Мерфі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, переговори з Республіканською партією перебувають на етапі роботи над текстом угоди.
Він зазначив, що демократи мають намір укласти угоду після 8 січня, коли всі законодавці повернуться з канікул.
"Немає жодної гарантії, що будь-яка можлива пропозиція буде прийнята – особливо з урахуванням того, що в новому році швидко наближаються два терміни державного фінансування. Природа цієї угоди буде настільки складною, що ми не дізнаємося, чи є у нас голоси, поки не повернемо її на наші збори", – сказав Мерфі.
Сенатор заявив, що великий контингент республіканців у Палаті представників досі виступає проти допомоги Україні.
"Я роблю все можливе, але шанси на наш успіх ніколи не були астрономічно високими відтоді, як ці два питання пов'язані одне з одним", — резюмував політик.
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Потрібно було чітко сказати в конгресі, Україна з такою мізерною допомогою не збирається більше тупо втрачати своїх людей на безперспективній війні, не буде проголосована допомога до Різдва ми відновлюємо "мирні перемовини", відкриваємо кордони для усіх українців, які бажають покинути країну, решту що бажають залишитись будуть жити в тій чи іншій формі СССР2...., або ми отримуємо все без обмеження, щоб виграти війну, починаючи від дієвих санкцій, закінчуючи необмеженими типами озброєнь, або вже в наступному році ви отримуєте СССР2, з часом війну на якій вже будуть вмирати ваші громадяни... і по всьому світу нову гонку ядерного озброєння, бо якщо США злиють країну у якої відібрали ядерну зброю, усі у світі зрозуміють, що це єдина реальна гарантія безпеки і тоді вона з'явиться у всіх...
Санкції проти РФ не працюють..., убивати кацапів і знищувати виробництва зброї на їх території у нас права нема, бо ескалація..., кацапи безкарно запускають шахіди і ракети убиваючи українців, нам по крихтам дають зброю лиш би повністю не подохли і не капітулювали, бо інакше РФ в гості прийде до НАТО...
перспектива такого ******* на роки, якось так собі...
Правда, це стосується тільки тих, хто тут не на зарплаті від ЗЕрмака.
Які реальні варіанти?
це демократи бояться
адміністрація сказала, скоротити лендліз від республіканців і скоротили з "до перемоги" на "до 1 жовтня 2023"
адміністрація сказала, зняти республіканського спікера за голосування допомоги Україні, і незадовго до закінчення лендізу зняли за підтримки демократів та тільки 8х республіканців
республіканці внесли влітку подовження лендлізу на 2024 рік, підтримали тільки 71 республіканець, і 0 демократів, як сказала адміністрація
- час грає проти путіна.
- путін програв авантюрою в Ізраїлі, бо Байден запросив Україні 60 млрд
- двопартійна підтримка США
А всі ці балачки про агентів можна нівілювати поразкою росії, а відповідно і фсб.
Але чи розглядав Захід взагалі поразку росіян? Здається від самого початку ця війна в одні ворота з зарані відомим результатом, а допомога лише для того щоб в когось була чистіша совість і не більше. В Угорщині керує теж агент кремля і що це заважа тримати цю країну в ЄС та НАТО?
Мова йде про допомогу по типу лендлізу, з тисячами одиниць техніки. Але її чомусь так і не надали, лише показали якийсь підписаний папірець.
"Але чи розглядав Захід взагалі поразку росіян? Здається від самого початку ця війна в одні ворота з зарані відомим результатом, а допомога лише для того щоб в когось була чистіша совість і не більше"
- 2-га Світова Війна... Чехи, Австрійці, Поляки, Французи ... - не дуже боронили свої землі. Вони массово покинули їх, та дозволили фашистам окупувати свої страни. Це дозволило у найкоротші строки надати можливість виясняти, а хто сильніший, великим гравцям.
- Будапештський Меморандум... Україна дозволила обобрати себе, віддавши єдине, що моглоб зберегти її територію - ядерний щит. Вона сама підірвала шахти для пуску стратегічних ракет, вивела з ладу стратегічні ракети, позбулася стратегічної авіації, подарила Росії величезну кількість танків, арти, тактичної авіації, гвинтокрилів.... Це все перевело її з великих світових гравців у клуб маленьких та слабких.
- Претендент на місце Президента основного великого гравця, який би міг допомогти українцям вистояти - людина яка не лояльна Україні, яка новорічні побаження виразила побажанням гнити в аду усім хто не за нього.... (західна толерантність.).
Що можна зробити в цій ситуації, щоб вистояти? Думаю, треба як можна більше і скоріше вивести свої війска, людей - на територію стран НАТО (як це зробили европейці під час 2-ї Світової). Нехай, свого старого маразматика, росіяни ще раз перевиберуть і він погоне їх на війну з НАТО. От тоді, разом з НАТО, українці зможуть отримати перемогу. Нехай американці виберуть свого божевільного Президентом, хай він їм зробить голодомори, ГУЛАГи..., тоді вони будуть по другому цінити Будапештсткий меморандум, Хельсінські домовленності, толерантність...