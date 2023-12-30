У Конгресі США досі немає угоди щодо допомоги Україні, - переговірник від демократів Мерфі

У Конгресі США досі не дійшли згоди щодо безпеки кордону з Мексикою та допомоги Україні.

Про це повідомив головний переговорник від Демократичної партії та сенатор Кріс Мерфі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, переговори з Республіканською партією перебувають на етапі роботи над текстом угоди.

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Він зазначив, що демократи мають намір укласти угоду після 8 січня, коли всі законодавці повернуться з канікул.

"Немає жодної гарантії, що будь-яка можлива пропозиція буде прийнята – особливо з урахуванням того, що в новому році швидко наближаються два терміни державного фінансування. Природа цієї угоди буде настільки складною, що ми не дізнаємося, чи є у нас голоси, поки не повернемо її на наші збори", – сказав Мерфі.

Сенатор заявив, що великий контингент республіканців у Палаті представників досі виступає проти допомоги Україні.

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"Я роблю все можливе, але шанси на наш успіх ніколи не були астрономічно високими відтоді, як ці два питання пов'язані одне з одним", — резюмував політик.