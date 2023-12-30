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Новини Допомога Україні
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У Конгресі США досі немає угоди щодо допомоги Україні, - переговірник від демократів Мерфі

кріс,мерфі

У Конгресі США досі не дійшли згоди щодо безпеки кордону з Мексикою та допомоги Україні.

Про це повідомив головний переговорник від Демократичної партії та сенатор Кріс Мерфі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, переговори з Республіканською партією перебувають на етапі роботи над текстом угоди.

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Він зазначив, що демократи мають намір укласти угоду після 8 січня, коли всі законодавці повернуться з канікул.

"Немає жодної гарантії, що будь-яка можлива пропозиція буде прийнята – особливо з урахуванням того, що в новому році швидко наближаються два терміни державного фінансування. Природа цієї угоди буде настільки складною, що ми не дізнаємося, чи є у нас голоси, поки не повернемо її на наші збори", – сказав Мерфі.

Сенатор заявив, що великий контингент республіканців у Палаті представників досі виступає проти допомоги Україні.

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"Я роблю все можливе, але шанси на наш успіх ніколи не були астрономічно високими відтоді, як ці два питання пов'язані одне з одним", — резюмував політик.

Автор: 

Конгрес США (1227) допомога (8336) Мерфі Кріс (13)


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Топ коментарі
+19
Вже пора конгресу дати пряму відповідь, або ми отримуємо допомогу, або вони отримують СССР2 і відправляти Арахамію на переговори з РФ.
Потрібно було чітко сказати в конгресі, Україна з такою мізерною допомогою не збирається більше тупо втрачати своїх людей на безперспективній війні, не буде проголосована допомога до Різдва ми відновлюємо "мирні перемовини", відкриваємо кордони для усіх українців, які бажають покинути країну, решту що бажають залишитись будуть жити в тій чи іншій формі СССР2...., або ми отримуємо все без обмеження, щоб виграти війну, починаючи від дієвих санкцій, закінчуючи необмеженими типами озброєнь, або вже в наступному році ви отримуєте СССР2, з часом війну на якій вже будуть вмирати ваші громадяни... і по всьому світу нову гонку ядерного озброєння, бо якщо США злиють країну у якої відібрали ядерну зброю, усі у світі зрозуміють, що це єдина реальна гарантія безпеки і тоді вона з'явиться у всіх...
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30.12.2023 19:50
+13
За два роки війни ми ще ні разу не почули, що РФ має отримати справедливо-симетричну відповідь її діям...
Санкції проти РФ не працюють..., убивати кацапів і знищувати виробництва зброї на їх території у нас права нема, бо ескалація..., кацапи безкарно запускають шахіди і ракети убиваючи українців, нам по крихтам дають зброю лиш би повністю не подохли і не капітулювали, бо інакше РФ в гості прийде до НАТО...
перспектива такого ******* на роки, якось так собі...
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30.12.2023 19:57
+9
Ось виявляється що означає "постукати знизу в дно". Це теперішня влада в США.
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30.12.2023 19:54
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МОБІЛІЗАЦІЯ ТА ВІЙНА 2024 | ЮРІЙ БУТУСОВ НАЖИВО 30.12.23
https://www.youtube.com/watch?v=qFzdlrx1-vo
Початок о 20.00
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30.12.2023 19:47 Відповісти
Вже пора конгресу дати пряму відповідь, або ми отримуємо допомогу, або вони отримують СССР2 і відправляти Арахамію на переговори з РФ.
Потрібно було чітко сказати в конгресі, Україна з такою мізерною допомогою не збирається більше тупо втрачати своїх людей на безперспективній війні, не буде проголосована допомога до Різдва ми відновлюємо "мирні перемовини", відкриваємо кордони для усіх українців, які бажають покинути країну, решту що бажають залишитись будуть жити в тій чи іншій формі СССР2...., або ми отримуємо все без обмеження, щоб виграти війну, починаючи від дієвих санкцій, закінчуючи необмеженими типами озброєнь, або вже в наступному році ви отримуєте СССР2, з часом війну на якій вже будуть вмирати ваші громадяни... і по всьому світу нову гонку ядерного озброєння, бо якщо США злиють країну у якої відібрали ядерну зброю, усі у світі зрозуміють, що це єдина реальна гарантія безпеки і тоді вона з'явиться у всіх...
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30.12.2023 19:50 Відповісти
За два роки війни ми ще ні разу не почули, що РФ має отримати справедливо-симетричну відповідь її діям...
Санкції проти РФ не працюють..., убивати кацапів і знищувати виробництва зброї на їх території у нас права нема, бо ескалація..., кацапи безкарно запускають шахіди і ракети убиваючи українців, нам по крихтам дають зброю лиш би повністю не подохли і не капітулювали, бо інакше РФ в гості прийде до НАТО...
перспектива такого ******* на роки, якось так собі...
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30.12.2023 19:57 Відповісти
Скільки раз казати одне і те ж - не читай і не слухай ЗЕбуїна на ніч! І головне - не будь, як Мар'яна.
Правда, це стосується тільки тих, хто тут не на зарплаті від ЗЕрмака.
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30.12.2023 20:43 Відповісти
И в чем она не права?
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30.12.2023 20:58 Відповісти
Непродуктивно!
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30.12.2023 20:48 Відповісти
А що продуктивно, зібрати ще 500 тис. мобілізованих і без потрібного озброєння поховати їх в окопах на сході, офігенна така продуктивність..., а вже потім відправити на мирні перемовини Арахамію у москву?...
Які реальні варіанти?
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30.12.2023 21:01 Відповісти
А ти думаєш, що *****, коли захопить Україну, то війна закінчиться? Агрохімії Абрамович вже забашляв, замість перемовин з кацапами він втече у теплі края. Приклад населення "ЛДНР" нікого нічому не навчив. Хто не встигне втекти з України, всіх відправлять на наступну війну
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30.12.2023 23:13 Відповісти
За два роки війни ми не зробили того, що мали почати робити у перші тижні.
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30.12.2023 21:06 Відповісти
То що не зробили мене не цікавить, що робити зараз?
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30.12.2023 21:07 Відповісти
Не красти, не брехати, прибрати зрадників і робити власну зброю, заборони на використання якої не буде апріорі. І, звичайно, повернути бойових офіцерів і генералів.
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30.12.2023 21:15 Відповісти
Така доля? Війна совісті не пробудила? Пробудила, але не в усіх. Влада аморальна.
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30.12.2023 21:26 Відповісти
Не реально, для цього потрібно показові страти, тих хто брешуть і крадуть, а не звільнення з посади... бо у нас 90% всіх чиновників все своє життя лізуть по кар'єрній драбині з однією метою, щоб потім коли буде змога урвати... і тільки лише страх їх реального фізичного знищення може змінити ситуацію... суспільство ще до цього не готове, хоча думаю ті хто бачать смерть своїх побратим в окопах щодня і знають, що вони платять своїм життям, також і за це щоб чиновники мали змогу і далі красти, будуть тільки за..., як мабуть і значна частина суспільства...
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30.12.2023 21:24 Відповісти
Ось виявляється що означає "постукати знизу в дно". Це теперішня влада в США.
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30.12.2023 19:54 Відповісти
американці чітко виконують"підкилимні" домовленості з куйло,по "переділу" України ,і створеня з України буферу ,між країнами НАТО І ЄС кладовищами сотень тисяч могил знароду України .та захисників між ними і 3,14дерацією
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30.12.2023 19:55 Відповісти
Її і не буде , усі республіканці бояться трампа.
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30.12.2023 19:56 Відповісти
А потрібно щоб почали боятися СССР2.
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30.12.2023 19:58 Відповісти
республіканці не бояться
це демократи бояться
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30.12.2023 20:26 Відповісти
Пересічного конгресмена (а їх 435) глобальні питання хвилюють мало. Його хвилює власне переобрання у відносно маленькому окрузі, зануреному у свої проблеми. Для республіканців переобрання також залежить від підтримки безумовного лідера партії - Д. Трампа, тому вони тримають партійну лінію.
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30.12.2023 20:02 Відповісти
Тоді нехай чітко озвучать, допомоги не буде..., нехай Україна відправляє переговорників в РФ і завершує війну капітуляцією... тоді США отримають велику Російську Імперію, ціль існування якої буде лише одна знищення США, за "братовбивчу війну", яку вони розв'язали...
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30.12.2023 20:16 Відповісти
Ти хто таке, щоб відправляв договірників задля закінчення війни-капітуляцією,ти що,заморився дуже,провокатор козлорилий?
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30.12.2023 20:35 Відповісти
Ти чого не на фронті?
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30.12.2023 21:17 Відповісти
Хто тобі,паскуді сказав що я не на фронті?
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31.12.2023 04:37 Відповісти
навпаки, це у демократів більше партійної дисципліни
адміністрація сказала, скоротити лендліз від республіканців і скоротили з "до перемоги" на "до 1 жовтня 2023"
адміністрація сказала, зняти республіканського спікера за голосування допомоги Україні, і незадовго до закінчення лендізу зняли за підтримки демократів та тільки 8х республіканців
республіканці внесли влітку подовження лендлізу на 2024 рік, підтримали тільки 71 республіканець, і 0 демократів, як сказала адміністрація
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30.12.2023 20:33 Відповісти
як там казали?

- час грає проти путіна.

- путін програв авантюрою в Ізраїлі, бо Байден запросив Україні 60 млрд

- двопартійна підтримка США
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30.12.2023 20:11 Відповісти
Чомусь ніхто не бачить і такий фактор як примус зеленського до виборів...США та ЄС різко усвідомили шо наркоми з ОПи, приведуть війну і на Захід, тоді прийдеться воювати і з Китаєм ,але зеленський потвора, він не піде у відставку, бо гарантії має від фсб ...він вирок, який вибрали українці ,зеленський це небезпечний 🤡 для світу , так як і ху.ло , всі почали це розуміти ,ми ще будемо винуваті перед всіма що вибрали такого президента ...
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30.12.2023 20:33 Відповісти
Щоб переобрати Зе потрібно закінчити війну, а щоб її закінчити потрібна допомога. Якщо допомоги нема, навіщо путіну припиняти війну?
А всі ці балачки про агентів можна нівілювати поразкою росії, а відповідно і фсб.
Але чи розглядав Захід взагалі поразку росіян? Здається від самого початку ця війна в одні ворота з зарані відомим результатом, а допомога лише для того щоб в когось була чистіша совість і не більше. В Угорщині керує теж агент кремля і що це заважа тримати цю країну в ЄС та НАТО?
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30.12.2023 20:57 Відповісти
Допомога ніяк не допомагає закінчити війну.
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30.12.2023 21:18 Відповісти
Звісно що тридесятки Абрамсів які їхали 8 місяців не дуже допоможуть, хоча й за це подяка.
Мова йде про допомогу по типу лендлізу, з тисячами одиниць техніки. Але її чомусь так і не надали, лише показали якийсь підписаний папірець.
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30.12.2023 21:32 Відповісти
Так всім вже стало зрозуміло, що такої допомоги точно не буде. Була б хоч якась, але навіть вона не гарантована.
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30.12.2023 21:39 Відповісти
А я що написав вище?
"Але чи розглядав Захід взагалі поразку росіян? Здається від самого початку ця війна в одні ворота з зарані відомим результатом, а допомога лише для того щоб в когось була чистіша совість і не більше"
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30.12.2023 21:43 Відповісти
Це називається ситуативне партнерство. США свої інтереси залишила просто покинувши Афганістан, в якому нагадаю гинули їхні солдати. І тупнути тут ножкою уже не вийде, як ******* наші можновладці. Стратегічні помилки минулого не виправити солодкими лозунгами та заявами.
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30.12.2023 20:36 Відповісти
Дурні йолопи...
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30.12.2023 20:48 Відповісти
Ну предоставьте хотя бы ситни тысяч глубоких озабоченностей!!!
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30.12.2023 20:55 Відповісти
Історичні події:
- 2-га Світова Війна... Чехи, Австрійці, Поляки, Французи ... - не дуже боронили свої землі. Вони массово покинули їх, та дозволили фашистам окупувати свої страни. Це дозволило у найкоротші строки надати можливість виясняти, а хто сильніший, великим гравцям.
- Будапештський Меморандум... Україна дозволила обобрати себе, віддавши єдине, що моглоб зберегти її територію - ядерний щит. Вона сама підірвала шахти для пуску стратегічних ракет, вивела з ладу стратегічні ракети, позбулася стратегічної авіації, подарила Росії величезну кількість танків, арти, тактичної авіації, гвинтокрилів.... Це все перевело її з великих світових гравців у клуб маленьких та слабких.
- Претендент на місце Президента основного великого гравця, який би міг допомогти українцям вистояти - людина яка не лояльна Україні, яка новорічні побаження виразила побажанням гнити в аду усім хто не за нього.... (західна толерантність.).

Що можна зробити в цій ситуації, щоб вистояти? Думаю, треба як можна більше і скоріше вивести свої війска, людей - на територію стран НАТО (як це зробили европейці під час 2-ї Світової). Нехай, свого старого маразматика, росіяни ще раз перевиберуть і він погоне їх на війну з НАТО. От тоді, разом з НАТО, українці зможуть отримати перемогу. Нехай американці виберуть свого божевільного Президентом, хай він їм зробить голодомори, ГУЛАГи..., тоді вони будуть по другому цінити Будапештсткий меморандум, Хельсінські домовленності, толерантність...
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30.12.2023 21:10 Відповісти
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30.12.2023 23:11 Відповісти
Якщо не буде допомоги, то дайте людям вижити. Відкрийте кордони.
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31.12.2023 00:31 Відповісти
Хто тебе тримає-бери та виїжджай.
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31.12.2023 04:38 Відповісти
 
 