Росіяни обстріляли житловий будинок у Херсоні, є жертва, інформація уточнюється, - ОВА

Російські окупаційні війська в суботу ввечері здійснили обстріл житлового будинку в Херсоні, унаслідок чого є один загиблий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова ОВА Олександр Прокудін.

"Увечері російська армія обстріляла житловий будинок у Херсоні", - сказано в його телеграм-каналі.

За його словами, наразі відомо про одну загиблу людину внаслідок ворожого удару.

"Інформація уточнюється", - зазначив Прокудін.

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