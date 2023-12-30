Росіяни обстріляли житловий будинок у Херсоні, є жертва, інформація уточнюється, - ОВА
Російські окупаційні війська в суботу ввечері здійснили обстріл житлового будинку в Херсоні, унаслідок чого є один загиблий.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова ОВА Олександр Прокудін.
"Увечері російська армія обстріляла житловий будинок у Херсоні", - сказано в його телеграм-каналі.
За його словами, наразі відомо про одну загиблу людину внаслідок ворожого удару.
"Інформація уточнюється", - зазначив Прокудін.
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показати весь коментар30.12.2023 20:37 Відповісти Мені подобається 0
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