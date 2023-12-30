Росіяни запустили чотири групи "Шахедів" з південного та північного напрямків, - Повітряні сили
Увечері 30 грудня зафіксовано рух ворожих ударних БпЛА з південного та північного напрямків.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
О 18.45 Повітряні сили повідомили, що зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed". Загроза для Миколаївської та Херсонської областей.
"+ Дніпропетровська. + Черкаська" - додали Повітряні сили о 19.00.
"Ворожі БпЛА рухаються через Сумську область у напрямку Чернігівщини", - повідомили Повітряні сили згодом.
Наразі, за даними Повітряних сил, ударні БпЛА на Чернігівщини.
О 19.47 Повітряні сили повідомили про чотири групи БпЛА
"Рух ударних БпЛА:
1. З Чорного моря в напрямку Одещини.
2. На межі Сумської та Чернігівської областей, курсом на захід.
3. Частина БпЛА в Сумській області змінили курс на південь.
4. БпЛА з Херсонської області, курс північно-західний (Кривій Ріг)", - йдеться у повідомленні.
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і головне питання, до зеблазня: а де наші аналоги шахеди? коли ми будемо щодня їх запускати по російським болотам?
і відповідь: отакий ви президент