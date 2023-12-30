Росіяни запустили чотири групи "Шахедів" з південного та північного напрямків, - Повітряні сили

Увечері 30 грудня зафіксовано рух ворожих ударних БпЛА з південного та північного напрямків.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

О 18.45 Повітряні сили повідомили, що зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed". Загроза для Миколаївської та Херсонської областей.

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"+ Дніпропетровська. + Черкаська" - додали Повітряні сили о 19.00.

"Ворожі БпЛА рухаються через Сумську область у напрямку Чернігівщини", - повідомили Повітряні сили згодом.

Наразі, за даними Повітряних сил, ударні БпЛА на Чернігівщини.

О 19.47 Повітряні сили повідомили про чотири групи БпЛА

"Рух ударних БпЛА:

1. З Чорного моря в напрямку Одещини.

2. На межі Сумської та Чернігівської областей, курсом на захід.

3. Частина БпЛА в Сумській області змінили курс на південь.

4. БпЛА з Херсонської області, курс північно-західний (Кривій Ріг)", - йдеться у повідомленні.