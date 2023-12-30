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Новини Війна
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Росіяни запустили чотири групи "Шахедів" з південного та північного напрямків, - Повітряні сили

шахед

Увечері 30 грудня зафіксовано рух ворожих ударних БпЛА з південного та північного напрямків.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

О 18.45 Повітряні сили повідомили, що зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed". Загроза для Миколаївської та Херсонської областей.

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"+ Дніпропетровська. + Черкаська" - додали Повітряні сили о 19.00.

"Ворожі БпЛА рухаються через Сумську область у напрямку Чернігівщини", - повідомили Повітряні сили згодом.

Наразі, за даними Повітряних сил, ударні БпЛА на Чернігівщини.

О 19.47 Повітряні сили повідомили про чотири групи БпЛА

"Рух ударних БпЛА:
1. З Чорного моря в напрямку Одещини.
2. На межі Сумської та Чернігівської областей, курсом на захід.
3. Частина БпЛА в Сумській області змінили курс на південь.
4. БпЛА з Херсонської області, курс північно-західний (Кривій Ріг)", - йдеться у повідомленні.

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обстріл (28392) дрони (4678)


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Зєрмак, курррррва, чому не димлять руїни брянська, тули і москви, де суки опешні наші дрони, виробництво яких збільшили в 100 раз
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30.12.2023 20:10 Відповісти
ні дня без шахедів по Україні.

і головне питання, до зеблазня: а де наші аналоги шахеди? коли ми будемо щодня їх запускати по російським болотам?

і відповідь: отакий ви президент
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30.12.2023 20:15 Відповісти
Де наша армія дронів з дальністю 1000 км.
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30.12.2023 20:23 Відповісти
 
 