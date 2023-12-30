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Прикордонники підтвердили, що можуть вимагати документи від ТЦК у багатодітних чоловіків, оскільки почастішали випадки підробки документів

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У Держприкордонслужбі підтвердили, що через неодноразові підробки документів можуть вимагати в чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема багатодітних батьків, витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в військовооблікових документах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

У суботу в соцмережах почали розповсюджуватися повідомлення про те, що українських чоловіків, зокрема інвалідів 3 групи та багатодітних, перестали випускати за кордон без довідки від ТЦК.

Так, у мережі з’явилося відео про те, як багатодітного батька, який до цього неодноразово перетинав кордон, цього разу не випустили без довідки від ТЦК або військово-облікових документів. На відео дівчина-прикордонник говорить, що з 20.00 29 грудня "є інше розпорядження".

"До 20 години було так, як ви говорите – просто ми не були такі вимогливі, ми не вимагали від вас цих документів, ми дивилися тільки, що ви багатодітний, і ви перетинали (кордон – ред.)", – сказала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники заперечують, що не випускають багатодітних чоловіків, але перевіряють ретельно. ФОТО

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді" зазначив, що через неодноразові підробки документів ДПСУ може вимагати військово-облікових документів із записом про відстрочку.

Демченко заявив: "Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах".

 Раніше в суботу Демченко запевнив, що "змін у Правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Змін у правилах перетину кордону немає, - речник Держприкордонслужби Демченко про повідомлення у соцмережах щодо посилення контролю

Автор: 

кордон (4762) прикордонники (1097) мобілізація (3048)


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Топ коментарі
+26
Проблеми немає, є проблема з беззаконням на кордоні, коли всраті прикордонники самостійно приймають рішення, що порушують конституційні права громадян.
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30.12.2023 20:14
+25
Дуже співчуваю сцикунам-ухилянтам. Народжені для економічного фронту, смузі та кохання, страждають,місяцями не виходячи з квартири.
Але коли нас доб'ють- ви все одно підете в окопи. За РФ, проти НАТО.
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30.12.2023 20:28
+21
На відео дівчина-прикордонник говорить, що з 20.00 29 грудня "є інше розпорядження."

Яке саме розпорядження, от яке? Дзвінок з Банкової?
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30.12.2023 20:06
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Я так розумію, що за тією ж логікою, виходячи з того, що дуже багато зрадників, крадіїв та просто мразот серед чиновників, особливо у ВР, нам теж можна ігнорувати закони, які вони пишуть?
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31.12.2023 01:33 Відповісти
Документы о детях подделать можно. А справку из ТЦК нет. Логика.

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31.12.2023 10:46 Відповісти
​Певица из Москвы Маслова, признавшаяся в любви к Путину, отдыхает в Карпатах

- украинцы в гневе В Украине разгорается скандал из-за приезда на курорт в Карпаты московской певицы Алины Масловой.

https://showbiz.dialog.ua/287383_1704013353 https://showbiz.dialog.ua/287383_1704013353

І де наші славні прикордонники?
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31.12.2023 11:23 Відповісти
Ось ви тут чубитеся, а та зелена наволоч цього тільки й чекає. Це я про внутрішніх, своїх мудаків. Про ворога я мовчу - з ним все давно зрозуміло - кацапів треба нищити.
Це вступ.

Тепер стосовно цієї історії. От, скажіть мені, ви взагалі то знаєте, скільки в Україні ВСЬОГО інвалідів 3 групи? Скільки з них чоловіків, скільки жінок, і яка розбивка по віку, тобто скільки старших 60 років? І так же само про багатодітних батьків. Підкажу, в сухому залишку біля 3-4 дес. тис. чоловік. Інвалідів.
Якщо думаєте, що серед них багато липових, то помиляєтесь - майже всі липові 2 або 1 група і всі вони мають ще й кабінети в підмогу. Бо вони брали інвалідність заради пільг, а 3 група не дає майже ніяких пільг, крім однієї, що при ній можеш ще і працювати, тобто отримувати 2-3 тис. пенсії по інвалідності (50% від пенсії за віком) і ще зарплату.

Ви серйозно думаєте, що цих людей сотні тисяч? Ви взагалі розумієте, що це вкид, щоб "перевірити публіку"? Ось на що, я поки що не маю певної відповіді - гіпотези маю, однак поки що промовчу.

А то розвели тут деякі пафосні плачі щодо захисту Батьківщини. Ви ж повинні розуміти, що цих людей знову потрібна на ВЛК відправляти, а це величезні кошти, які краще використати на перевірку повністю справних людей. Що реально вони мають не просто так інвалідності, хоча можуть візуально вдаватися здоровими. Однак ви ж, я так розумію, коли пишете всякі нісенітниці, то в курсі, що більшість їх з серцевими хворобами, наприклад після інфарктів, інсультів, стенокардії чи тому подібне. І вони фізично навіть слабо працювати не можуть, бо помруть.

Можуть в воєнкомах папери і т.п. робити, але хто ж їх в воєнкоми візьме - там же "своїх хлопців" треба всунути.

Ось така історія.
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31.12.2023 15:39 Відповісти
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