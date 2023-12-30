Прикордонники підтвердили, що можуть вимагати документи від ТЦК у багатодітних чоловіків, оскільки почастішали випадки підробки документів
У Держприкордонслужбі підтвердили, що через неодноразові підробки документів можуть вимагати в чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема багатодітних батьків, витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в військовооблікових документах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"
У суботу в соцмережах почали розповсюджуватися повідомлення про те, що українських чоловіків, зокрема інвалідів 3 групи та багатодітних, перестали випускати за кордон без довідки від ТЦК.
Так, у мережі з’явилося відео про те, як багатодітного батька, який до цього неодноразово перетинав кордон, цього разу не випустили без довідки від ТЦК або військово-облікових документів. На відео дівчина-прикордонник говорить, що з 20.00 29 грудня "є інше розпорядження".
"До 20 години було так, як ви говорите – просто ми не були такі вимогливі, ми не вимагали від вас цих документів, ми дивилися тільки, що ви багатодітний, і ви перетинали (кордон – ред.)", – сказала вона.
Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді" зазначив, що через неодноразові підробки документів ДПСУ може вимагати військово-облікових документів із записом про відстрочку.
Демченко заявив: "Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах".
Раніше в суботу Демченко запевнив, що "змін у Правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства".
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І де наші славні прикордонники?
Це вступ.
Тепер стосовно цієї історії. От, скажіть мені, ви взагалі то знаєте, скільки в Україні ВСЬОГО інвалідів 3 групи? Скільки з них чоловіків, скільки жінок, і яка розбивка по віку, тобто скільки старших 60 років? І так же само про багатодітних батьків. Підкажу, в сухому залишку біля 3-4 дес. тис. чоловік. Інвалідів.
Якщо думаєте, що серед них багато липових, то помиляєтесь - майже всі липові 2 або 1 група і всі вони мають ще й кабінети в підмогу. Бо вони брали інвалідність заради пільг, а 3 група не дає майже ніяких пільг, крім однієї, що при ній можеш ще і працювати, тобто отримувати 2-3 тис. пенсії по інвалідності (50% від пенсії за віком) і ще зарплату.
Ви серйозно думаєте, що цих людей сотні тисяч? Ви взагалі розумієте, що це вкид, щоб "перевірити публіку"? Ось на що, я поки що не маю певної відповіді - гіпотези маю, однак поки що промовчу.
А то розвели тут деякі пафосні плачі щодо захисту Батьківщини. Ви ж повинні розуміти, що цих людей знову потрібна на ВЛК відправляти, а це величезні кошти, які краще використати на перевірку повністю справних людей. Що реально вони мають не просто так інвалідності, хоча можуть візуально вдаватися здоровими. Однак ви ж, я так розумію, коли пишете всякі нісенітниці, то в курсі, що більшість їх з серцевими хворобами, наприклад після інфарктів, інсультів, стенокардії чи тому подібне. І вони фізично навіть слабо працювати не можуть, бо помруть.
Можуть в воєнкомах папери і т.п. робити, але хто ж їх в воєнкоми візьме - там же "своїх хлопців" треба всунути.
Ось така історія.