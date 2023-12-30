Протягом 30 грудня росіяни завдали 3 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснили 31 обстріл з РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ударів російських окупантів по території російського вторгнення станом на 18.00 30 грудня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначається: "Загалом ворог завдав 3 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовані ракети Х-59 по містам Дніпро та Одеса та ракету "Іскандер" по Запоріжжю. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, лікарні, інша цивільна та промислова інфраструктура".

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