Сили оборони знищили дві гармати "Піон", з яких Росія б’є по житлових кварталах Херсона, - ОК "Південь"
Російські окупаційні війська продовжують максимально тиснути на прифронтові території Херсонщини.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" зазначила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ворог не полишає спроби максимально тиснути артилерією… Ми продовжуємо утримувати позиції і на лівому березі, 10 штурмів знову було проти наших військ, але ми ... продовжуємо роботу з розширення плацдарму. Також вночі ворог застосував ударні безпілотники, знову була атака, цього разу вона була сконцентрована на самій Херсонщині, на прифронтовій території. Там не вдалося уникнути влучань, ... але влучання прийшлись по тих населених пунктах, де вже майже все зруйновано. Ворог просто продовжує терор. Також є влучання в самому Херсоні – це адмінбудівля одного з підприємств і кілька автівок. На щастя, інформації про постраждалих людей немає", - повідомила Гуменюк.
За її словами, Силам оборони вдалося знищити 2 гармати типу "Піон", РСЗВ, якою ворог б’є по житлових кварталах Херсона та інших населених пунктів.
Гуменюк додала, що о 4.39 розпочався черговий артилерійський обстріл Херсона, наразі уточнюються наслідки.
"Сили ППО змогли збити ударні безпілотники типу "Шахед", 1 - на Миколаївщині, 2 - на Херсонщині", - сказала Гуменюк.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
прилетіло і белим городцям, а то ходять собі тудoм сюдом - а ну по норах, щюри!
вже не квітуть - сама паданка
я б не зневажав і раніше би напланував куди дітей...
14 жмурів на кацапії...
Героям слава!!!
Ну нет сейчас самолетов и ракет для глубокого наступления!! Как иначе людей спасти