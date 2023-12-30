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Новини Війна
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Сили оборони знищили дві гармати "Піон", з яких Росія б’є по житлових кварталах Херсона, - ОК "Південь"

піон

Російські окупаційні війська продовжують максимально тиснути на прифронтові території Херсонщини.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" зазначила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ворог не полишає спроби максимально тиснути артилерією… Ми продовжуємо утримувати позиції і на лівому березі, 10 штурмів знову було проти наших військ, але ми ... продовжуємо роботу з розширення плацдарму. Також вночі ворог застосував ударні безпілотники, знову була атака, цього разу вона була сконцентрована на самій Херсонщині, на прифронтовій території. Там не вдалося уникнути влучань, ... але влучання прийшлись по тих населених пунктах, де вже майже все зруйновано. Ворог просто продовжує терор. Також є влучання в самому Херсоні – це адмінбудівля одного з підприємств і кілька автівок. На щастя, інформації про постраждалих людей немає", - повідомила Гуменюк.

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За її словами, Силам оборони вдалося знищити 2 гармати типу "Піон", РСЗВ, якою ворог б’є по житлових кварталах Херсона та інших населених пунктів.

Гуменюк додала, що о 4.39 розпочався черговий артилерійський обстріл Херсона, наразі уточнюються наслідки.

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"Сили ППО змогли збити ударні безпілотники типу "Шахед", 1 - на Миколаївщині, 2 - на Херсонщині", - сказала Гуменюк.

Автор: 

знищення (7204) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5735)


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Просто отгебли лапті нерукоотводних пі..лєй.
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30.12.2023 21:04 Відповісти
влупили наші по Белгороду - кацапня лютує...
прилетіло і белим городцям, а то ходять собі тудoм сюдом - а ну по норах, щюри!
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30.12.2023 21:12 Відповісти
війна вона ж там в Україні, а в них яблоні в грудні квітуть...
вже не квітуть - сама паданка
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30.12.2023 21:14 Відповісти
кацапня угрожає - "belgorod attack will not go unpunished"
я б не зневажав і раніше би напланував куди дітей...
14 жмурів на кацапії...
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30.12.2023 22:12 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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30.12.2023 21:13 Відповісти
Херсон эвакуировать обязательно!!
Ну нет сейчас самолетов и ракет для глубокого наступления!! Как иначе людей спасти
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30.12.2023 21:25 Відповісти
здоровья подохшим. слава Украине!
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30.12.2023 22:48 Відповісти
Бьет или била?
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31.12.2023 03:21 Відповісти
 
 