УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11777 відвідувачів онлайн
Новини
8 740 39

Зеленський ввів санкції щодо 6 громадян РФ, які користуються українськими документами

зеленський,підпис

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 6 громадян РФ, деякі з яких використовують українські документи на інше ім’я.

Відповідний указ №877/2023 опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Указ вводить у дію рішення РНБО від 30 грудня про застосування санкцій щодо 6 осіб, які є громадянами Росії:

- Буркін Єгор Васильович, громадянина РФ, може використовувати документи, оформлені на ім'я Левченка Єгора Васильовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- Амірханян Андрій Абрамович, громадянин РФ, може використовувати документи на ім'я Лемішка Андрія Абрамовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мін’юст просить у Вищого антикорупційного суду конфіскувати два літаки російської компанії

- Градопольцев Артем Олександрович, громадянин РФ, в Україні отримав посвідчення біженця;

- Кліпов Денис Іванович, громадянин РФ, в Україні отримав посвідчення біженця;

- Галямов Тимур Ільясович, громадянин РФ, користується документами громадянина України на ім'я Халікова Артема Ельдаровича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- Сафіханов Альберт Мінуллович, громадянин РФ, користується документами громадянина України на ім'я Будаєва Роберта Радіковича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Південна Корея розширила перелік експортних санкцій проти РФ та Білорусі до 682 позицій, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) санкції (11816)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
Він громадянин світу, може жити всюди, де є зоопарки.
показати весь коментар
30.12.2023 21:20
+21
показати весь коментар
30.12.2023 21:22
+16
А там Арахамії немає?
показати весь коментар
30.12.2023 21:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невже на Барулю?
показати весь коментар
30.12.2023 21:17 Відповісти
ЗЄля, ЗЄЭля що ти робиш ?
це ж твої колеги-клоуни із творческими псевдонімами
показати весь коментар
30.12.2023 22:17 Відповісти
А там Арахамії немає?
показати весь коментар
30.12.2023 21:18 Відповісти
Він громадянин світу, може жити всюди, де є зоопарки.
показати весь коментар
30.12.2023 21:20 Відповісти
І пристроявся ж...
показати весь коментар
30.12.2023 21:22 Відповісти
Всюду не вийде, у цієї мавпи деяких щеплень немає
показати весь коментар
30.12.2023 21:22 Відповісти
В США на нього карна справа за інтернет-шаxрайство! Він ледве звідти з'їбався свого часу!
показати весь коментар
30.12.2023 21:29 Відповісти
тільки не смійтесь !!!!!!!!!!!!!!! бо це серьозно
Медведев сделал ряд прогнозов по Украине, США, Евросоюзу и Японии. Так, Соединенные Штаты и Евросоюз проведут национализацию военно-промышленного комплекса, чтобы обеспечить Украину всем необходимым. Запад выделит Киеву кредит в 25,5 трлн долларов, который киевские власти при участии Хантера Байдена расхитят в короткое время.

Полицейские формирования во всех европейских странах заменят на «немецких и укробандеровских» полицаев.

Трампу дадут 99 лет и запретят избираться во всех штатах Америки, но при этом его все же изберут новым президентом США.

Далее идут совсем фантастические прогнозы в виде проникающих во властные структуры в США инопланетян и правящих в Японии рептилоидов.

Захват Годзиллой власти в Японии и провозглашение его императором Японии Годзиллой I. Начало правления Династии рептилоидов в Японии
показати весь коментар
30.12.2023 22:05 Відповісти
Шо дімон вживає? Фантастика!!!
показати весь коментар
30.12.2023 22:14 Відповісти
мда, у нього "цвєтные сны", на відміну від нас.

вот тільки на прийом до "японського імператора Годзіли І" мені ну дуже не хотілось би йти
показати весь коментар
30.12.2023 22:20 Відповісти
+++

Я скажу вам откровенно, - отвечала панама, - Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.

И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот, старик продолжал:

- Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно - Чемберлен все-таки тоже голова.
показати весь коментар
31.12.2023 06:59 Відповісти
А мені подобається годзіла (група)
показати весь коментар
30.12.2023 22:17 Відповісти
дєвушкам завжди подобались мужчини з буйной растітєльностю: Кінг-Конг, Годзіла, Ашот, кінець кінцем, на спину якого можна щось ізобразіть
показати весь коментар
30.12.2023 22:26 Відповісти
надо уточнить по какую сторону клетки он может жить в зоопарке
показати весь коментар
31.12.2023 08:43 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2023 21:22 Відповісти
Якось все дозовано - вибірково
показати весь коментар
30.12.2023 21:25 Відповісти
Гарне фото! Перед чистим листом аркушу!! Ніби вміє щось читати роблячи розумний вигляд, або є надія, що нарешті він змучився і подає у відставку!?🤔
показати весь коментар
30.12.2023 21:28 Відповісти
Придивися, там шось таки надруковано!
показати весь коментар
30.12.2023 21:43 Відповісти
а зморшки на лобі? а губами шевелить, намаючись прочитати? Клєвєщітє на ЗЄлічку

"ЗЄлєнін думает"
художник з ОПи, масло, туш, темпера і всякоє такоє.... що на пальці було
показати весь коментар
30.12.2023 22:11 Відповісти
Знову якесь ІБД..як же воно дістало..
показати весь коментар
30.12.2023 21:28 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2023 21:28 Відповісти
Партія регів сидить при державних посадах сьогодні і далі зливає Україну в помийну яму, яку періодично заправляє кров'ю простих Українських людей замість септика. Користуючись своїм службовим становищем ховають, ховаються і деребаняться під час хвилини мовчання. Гайсин, Вінницька область - коли уже буде бобер, добеер, набуки, сапуки
показати весь коментар
30.12.2023 21:28 Відповісти
Тільки не потрібно розповідати, що колишніх партійних регіків не буває. Прочитайте казку Лис Микита, якщо казка не сподобалась - читайте "по сщусчему веленью - емельку"
показати весь коментар
30.12.2023 21:37 Відповісти
А я вже подумав шо Нєвзоров!
показати весь коментар
30.12.2023 21:31 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2023 21:36 Відповісти
мартишка обана

показати весь коментар
30.12.2023 22:13 Відповісти
Чому вся ця погань не позбавлена громадянства України, а відповідні служби за кордоном не отримали інформацію про недійсність їх паспортів? А на санкції в Україні їм скоріше за все начхати, бо або вже все вивели, або залишили якійсь дріб'язок і жити тут вони точно не планують.
показати весь коментар
30.12.2023 21:39 Відповісти
А як це? Звідки у кацапів українські документи та ще й з іншими прізвищами? 🤔
показати весь коментар
30.12.2023 21:40 Відповісти
Знаxодиш дурну курку з громадянством України та за невеличку мзду оформлюєш з нею шлюб! Це поставлено на потік. Було принаймні.
показати весь коментар
30.12.2023 21:45 Відповісти
Останні 2 зі списку - ВСЕ інше: ім'я, по-батькові та призвище. Що то за курки були такі потужні?
показати весь коментар
30.12.2023 22:11 Відповісти
Какие в *изду санкции?!! Лишить гражданства Украины, они граждане х-лостана!!
показати весь коментар
30.12.2023 21:55 Відповісти
А санкції проти Арахамії де?В бібізянки теж є паспорт РФ,чи своїм гнидам можна все?
показати весь коментар
30.12.2023 22:05 Відповісти
Своїм можна всьо
показати весь коментар
30.12.2023 22:35 Відповісти
Так що ти отримав за розмінування Чонгару?
показати весь коментар
30.12.2023 23:40 Відповісти
 
 