Зеленський ввів санкції щодо 6 громадян РФ, які користуються українськими документами

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 6 громадян РФ, деякі з яких використовують українські документи на інше ім’я.

Відповідний указ №877/2023 опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Указ вводить у дію рішення РНБО від 30 грудня про застосування санкцій щодо 6 осіб, які є громадянами Росії:

- Буркін Єгор Васильович, громадянина РФ, може використовувати документи, оформлені на ім'я Левченка Єгора Васильовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- Амірханян Андрій Абрамович, громадянин РФ, може використовувати документи на ім'я Лемішка Андрія Абрамовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

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- Градопольцев Артем Олександрович, громадянин РФ, в Україні отримав посвідчення біженця;

- Кліпов Денис Іванович, громадянин РФ, в Україні отримав посвідчення біженця;

- Галямов Тимур Ільясович, громадянин РФ, користується документами громадянина України на ім'я Халікова Артема Ельдаровича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- Сафіханов Альберт Мінуллович, громадянин РФ, користується документами громадянина України на ім'я Будаєва Роберта Радіковича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

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