Зеленський ввів санкції щодо 6 громадян РФ, які користуються українськими документами
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 6 громадян РФ, деякі з яких використовують українські документи на інше ім’я.
Відповідний указ №877/2023 опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
Указ вводить у дію рішення РНБО від 30 грудня про застосування санкцій щодо 6 осіб, які є громадянами Росії:
- Буркін Єгор Васильович, громадянина РФ, може використовувати документи, оформлені на ім'я Левченка Єгора Васильовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- Амірханян Андрій Абрамович, громадянин РФ, може використовувати документи на ім'я Лемішка Андрія Абрамовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- Градопольцев Артем Олександрович, громадянин РФ, в Україні отримав посвідчення біженця;
- Кліпов Денис Іванович, громадянин РФ, в Україні отримав посвідчення біженця;
- Галямов Тимур Ільясович, громадянин РФ, користується документами громадянина України на ім'я Халікова Артема Ельдаровича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- Сафіханов Альберт Мінуллович, громадянин РФ, користується документами громадянина України на ім'я Будаєва Роберта Радіковича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
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це ж твої колеги-клоуни із творческими псевдонімами
Медведев сделал ряд прогнозов по Украине, США, Евросоюзу и Японии. Так, Соединенные Штаты и Евросоюз проведут национализацию военно-промышленного комплекса, чтобы обеспечить Украину всем необходимым. Запад выделит Киеву кредит в 25,5 трлн долларов, который киевские власти при участии Хантера Байдена расхитят в короткое время.
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вот тільки на прийом до "японського імператора Годзіли І" мені ну дуже не хотілось би йти
Я скажу вам откровенно, - отвечала панама, - Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.
И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот, старик продолжал:
- Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно - Чемберлен все-таки тоже голова.
"ЗЄлєнін думает"
художник з ОПи, масло, туш, темпера і всякоє такоє.... що на пальці було