Нацслужба здоров’я з наступного року оплачуватиме реабілітацію залежно від важкості травми, - МОЗ

У 2024 році Національна служба здоров’я буде оплачувати реабілітацію в залежності від важкості травми.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова концептуальна зміна відображена в щойно прийнятій урядом Програмі медичних гарантій на 2024 рік. Дотепер існував єдиний тариф на реабілітацію – 19 тисяч 769 гривень за цикл тривалістю 14 днів. Він не залежав від важкості травми. Однак зрозуміло, що пацієнти з важкими пораненнями потребують значно більше уваги. Тому відтепер завдяки змінам, внесеним у Програму медичних гарантій НСЗУ, оплата напряму залежатиме від важкості травми людини", — зазначив охорони здоровʼя міністр Віктор Ляшко.

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У МОЗ наголосили, що в залежності від тяжкості та стану пацієнта з травмою чи пораненням залежить тривалість лікування, складність реабілітації, її маршрути, підходи та перелік втручань.

Найскладнішими вважаються ушкодження головного мозку, множинні ампутації і травми спинного мозку. Вони потребують максимального залучення як лікарів, так і фахівців із реабілітації. При цьому вся допомога має надаватись якомога раніше. І саме від її фаховості та вчасності більшою мірою залежить ефективність процесу відновлення.

Всього встановлено чотири категорії складності реабілітаційної допомоги. Перша — найважчі випадки. Вона передбачає наявність двох діагнозів, які пов’язані з травмами головного мозку, травмами спинного мозку та травмами внутрішніх органів. До цієї категорії застосовуватиметься підвищувальний коефіцієнт 2,1. При цьому кожен пацієнт матиме право на 8 циклів реабілітації на рік тривалістю щонайменше 14 днів. За кожну ітерацію медзаклад отримуватиме більше ніж 41 тисячу 500 гривень.

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Друга категорія складності передбачає наявність одного діагнозу, який, зокрема, належить до множинних ампутацій, травм спинного та головного мозку. Кожен пацієнт матиме право на 8 циклів реабілітації на рік. Їх тривалість — від 14 днів кожен. Для медзакладів, які надаватимуть відповідну допомогу, застосовуватиметься підвищувальний коефіцієнт 1,6. Отже, надавачі послуг отримуватимуть понад 31 тисячу 600 гривень.

Третій рівень складності включає широкий перелік діагнозів, які передбачають помірне обмеження функціонування. Для пацієнтів у цьому випадку передбачено до двох реабілітаційних циклів на рік, тривалістю від 14 днів. За кожну ітерацію медичний заклад отримуватиме 19 тисяч 769 гривень.

Четвертий рівень складності реабілітаційної допомоги стосується незначних обмежень функціонування, які не входять до перших трьох категорій. Тривалість реабілітації — 14 днів. Кількість циклів — два на рік. За кожен цикл медзаклад отримуватиме трохи більш ніж 15 тисяч 800 гривень.

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При цьому у МОЗ зазначили, що для дітей, діагноз яких належить до третього та четвертого рівня складності реабілітаційної допомоги, передбачено щонайменше чотири цикли відновлення на рік. Тривалість кожного — від 14 днів.