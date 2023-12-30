Протягом 30 грудня росіяни 11 раз безуспішно штурмували плацдарми на лівому березі Дніпра на Херсонщині, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах на лівому березі Дніпра поблизу Херсону станом на 30 грудня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 11 безуспішних штурмових дій, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають окупантам значних втрат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби росіяни 10 разів безуспішно штурмували наші плацдарми на лівому березі Дніпра, - Генштаб