Протягом 30 грудня росіяни 11 раз безуспішно штурмували плацдарми на лівому березі Дніпра на Херсонщині, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах на лівому березі Дніпра поблизу Херсону станом на 30 грудня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 11 безуспішних штурмових дій, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають окупантам значних втрат".
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