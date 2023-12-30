Росіяни вдарили по підприємству в Одесі ракетою Х-59, - Сили оборони півдня

Увечері 30 грудня росіяни випустили по Одесі авіаційну керовану ракету Х-59, влучили по території підприємства.

Про це повідомили Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.

"В передвечірній час ворог здійснив ракетний удар по Одесі. З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, випустив авіаційну керовану ракету Х-59, яка влучила по території одного з підприємств. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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