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Новини Війна
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Росіяни вдарили по підприємству в Одесі ракетою Х-59, - Сили оборони півдня

харків

Увечері 30 грудня росіяни випустили по Одесі авіаційну керовану ракету Х-59, влучили по території підприємства.

Про це повідомили Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.

"В передвечірній час ворог здійснив ракетний удар по Одесі. З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, випустив авіаційну керовану ракету Х-59, яка влучила по території одного з підприємств. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28392) Одеса (5450)


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Навіщо нам повідомили модель ракети? Як застосувати цю безцінну інформацію??
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30.12.2023 22:40 Відповісти
Стесняюсь спросить, мол, кто вам доктор, шо вы на нее запали...
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30.12.2023 22:56 Відповісти
Це не для нас. Це для Арестовича. Він хоч і в Вашингтоні зараз, але рахувати російські ракети обов'язок остався. Дебіт-кредіт, панімаєтє-лі.
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30.12.2023 23:13 Відповісти
бо х 22 це зовсім інші руйнування ніж х 59
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30.12.2023 23:22 Відповісти
І тактична авіація Х-22 мабуть не бере.
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31.12.2023 01:26 Відповісти
 
 