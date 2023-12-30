426 млрд грн на озброєння, ріст ВВП на 5,5% та збір понад 1 трлн грн податків: Шмигаль підбив підсумки року

Найголовніше завдання уряду було і залишається забезпечення української армії. За 11 місяців 2023 року на оборону виділили 1,5 трлн грн. Зокрема, 426 млрд грн витратили на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення та інше забезпечення нашого війська

На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки року, що минає, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

"На початку 2023-го ми ставили перед собою чіткі цілі та визначали пріоритети в роботі. Сьогодні можемо зафіксувати результати, аби зрозуміти як ми заходимо у 2024 рік. Першочергове завдання для уряду було, є і буде - забезпечення української армії. За 11 місяців видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони становили 1,5 трлн грн. Це 60% від усіх наших витрат. Кожну гривню податків громадян і бізнесу, яка надходила в бюджет, ми одразу направляли на оборону України. 426 млрд грн витратили на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення та інше забезпечення нашого війська", - повідомив Шмигаль.

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Він зазначив, що за останній рік ми суттєво наростили виробництво власної зброї, техніки, боєприпасів, безпілотників. Зараз на "оборонку" працює більше 500 виробництв, і це - 300 тисяч працівників.

"Другим ключовим завданням для нас цього року було збереження макроекономічної стійкості та підтримка економічного відновлення. За січень-листопад ВВП зріс на 5,5%. Інфляція стабільно знижується - з понад 26% минулого року до близько 5% у листопаді цього року. За 11 місяців акумулювали до державного бюджету понад 1 трлн грн податків. На 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - наголосив Шмигаль.

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Він також нагадав, що за програмою безповоротних грантів єРобота видали 5,5 млрд грн. Кошти отримали більш ніж 10 тисяч українців. Це нові бізнеси. Це десятки тисяч нових робочих місць, які тепер з’являються по всій країні. Держава активно розвивала програми пільгового кредитування наших підприємців. За програмою "Доступні кредити 5-7-9" видано майже 90 млрд грн пільгових позик для 22 тисяч бізнесів. За іншою програмою, "Держгарантії на портфельній основі", було видано більш ніж 37 млрд грн.

Окрім цього, зі слів Шмигаля, не чекаючи завершення війни, уряд почав програму швидкого відновлення та відбудови зруйнованого.

За рік створили законодавчу рамку ефективного відновлення. В її основі принцип "відбудувати краще, ніж було", безбар’єрність, інклюзивність, безпека. З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії уряд виділив близько 55 млрд грн на різні проєкти відбудови.

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"Загалом за рік відновили понад 37 тисяч об’єктів. Майже 700 шкіл і дитячих садочків, понад 400 медзакладів. Ми запустили програму єВідновлення. Виплачуємо нашим людям до 500 тисяч гривень, аби вони могли відремонтувати пошкоджене війною житло. Загалом уже 28 тисяч українських родин отримали 2,2 млрд грн, аби відновити власні оселі.", - наголосив Прем’єр.