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Новини Новий рік
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426 млрд грн на озброєння, ріст ВВП на 5,5% та збір понад 1 трлн грн податків: Шмигаль підбив підсумки року

шмигаль

Найголовніше завдання уряду було і залишається забезпечення української армії. За 11 місяців 2023 року на оборону виділили 1,5 трлн грн. Зокрема, 426 млрд грн витратили на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення та інше забезпечення нашого війська

На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки року, що минає, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

"На початку 2023-го ми ставили перед собою чіткі цілі та визначали пріоритети в роботі. Сьогодні можемо зафіксувати результати, аби зрозуміти як ми заходимо у 2024 рік. Першочергове завдання для уряду було, є і буде - забезпечення української армії. За 11 місяців видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони становили 1,5 трлн грн. Це 60% від усіх наших витрат. Кожну гривню податків громадян і бізнесу, яка надходила в бюджет, ми одразу направляли на оборону України. 426 млрд грн витратили на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення та інше забезпечення нашого війська", - повідомив Шмигаль.

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Він зазначив, що за останній рік ми суттєво наростили виробництво власної зброї, техніки, боєприпасів, безпілотників. Зараз на "оборонку" працює більше 500 виробництв, і це - 300 тисяч працівників.

"Другим ключовим завданням для нас цього року було збереження макроекономічної стійкості та підтримка економічного відновлення. За січень-листопад ВВП зріс на 5,5%. Інфляція стабільно знижується - з понад 26% минулого року до близько 5% у листопаді цього року. За 11 місяців акумулювали до державного бюджету понад 1 трлн грн податків. На 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - наголосив Шмигаль.

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Він також нагадав, що за програмою безповоротних грантів єРобота видали 5,5 млрд грн. Кошти отримали більш ніж 10 тисяч українців. Це нові бізнеси. Це десятки тисяч нових робочих місць, які тепер з’являються по всій країні. Держава активно розвивала програми пільгового кредитування наших підприємців. За програмою "Доступні кредити 5-7-9" видано майже 90 млрд грн пільгових позик для 22 тисяч бізнесів. За іншою програмою, "Держгарантії на портфельній основі", було видано більш ніж 37 млрд грн.

Окрім цього, зі слів Шмигаля, не чекаючи завершення війни, уряд почав програму швидкого відновлення та відбудови зруйнованого.

За рік створили законодавчу рамку ефективного відновлення. В її основі принцип "відбудувати краще, ніж було", безбар’єрність, інклюзивність, безпека. З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії уряд виділив близько 55 млрд грн на різні проєкти відбудови.

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"Загалом за рік відновили понад 37 тисяч об’єктів. Майже 700 шкіл і дитячих садочків, понад 400 медзакладів. Ми запустили програму єВідновлення. Виплачуємо нашим людям до 500 тисяч гривень, аби вони могли відремонтувати пошкоджене війною житло. Загалом уже 28 тисяч українських родин отримали 2,2 млрд грн, аби відновити власні оселі.", - наголосив Прем’єр.

Автор: 

Новий рік (551) Шмигаль Денис (4570)


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Топ коментарі
+8
А скільки вкрали?
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30.12.2023 23:10
+7
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30.12.2023 23:07
+5
Йоханий колобок...
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30.12.2023 23:08
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30.12.2023 23:07 Відповісти
Йоханий колобок...
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30.12.2023 23:08 Відповісти
А скільки вкрали?
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30.12.2023 23:10 Відповісти
Активніше набирайте молодь до війська.
Нехай фахівці 45+ працюють на економіку.
Ніхто нам безмежно гроші не даватиме.
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30.12.2023 23:20 Відповісти
кстати заметьте, об объеме набранных кредитов за год не сказано ни слова? или уже никто не считает? отдавать придется не одно поколение
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02.01.2024 18:45 Відповісти
11 проти 200, шось не то, тіпа тримайтесь
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30.12.2023 23:26 Відповісти
Это тема зелёных. Украсть на восстановлении разрушенного.
Но у нас куда не плюнь, везде бюрократия, все зарегулировано, все зафиксировано и проконтролировано, а также монополизировано, чтобы не дайбог простой гражданин не стал вдруг заможным и самодостаточным. Надежды мало что что то изменится к лучшему в ближайшее время.
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30.12.2023 23:28 Відповісти
Буде Шмигаль десь на елке за продаж землі украінськой з 1 .01. 2024
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30.12.2023 23:28 Відповісти
Бо їм терміново потрібно у щось вкладати "активи"...за кордон - не виведеш ..дороги вже не "проканає...тож у самий цінний товар і вкладатимуть...
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31.12.2023 00:16 Відповісти
Десь в середині 70-80-х я вже таке чув.
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30.12.2023 23:34 Відповісти
Дякуємо Західних Партнерів за підтримку Українців у їх протистоянні московській війні!
Бо у Шмигаля ще тільки, воєнний стан…. Без розуміння того, як він до нього завчасноготував Державу!
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30.12.2023 23:37 Відповісти
Чому долар по 38 грн ??? Чому ми донатимо на дрони ??? Чому військові купляють засоби захисту за свої бойові???
Чому поранені отримують 760 грн виплат, а інваліди війни - 2800 грн ?
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30.12.2023 23:42 Відповісти
Одне ЧОМУ..
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30.12.2023 23:47 Відповісти
и основное ключевое "почему" господин Шмыгаль и дальше продолжает сидеть в Правительстве, если экономика страны только опускается в яму, а реальных инструментов перезапуска, или перевода страны на военные рельсы никто не предлагает
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02.01.2024 18:48 Відповісти
І хто повірить у цей триндьож...?!!
Українці вже зрозуміли з ким мають справу...явно не з патріотами та притомними діячами...
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31.12.2023 00:14 Відповісти
Подивіться на це розумне лице, на ці чесні очі! Як можна цьому чоловікові не повірити?! Адже він сам свято вірить у те, що говорить (але це неточно)!
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31.12.2023 03:27 Відповісти
где взять столько? Можно конечно меньше воровать и усилить контроль за существующими оборотами.... но кому єто нужно!
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31.12.2023 01:17 Відповісти
проще всего брать в кредит, но можно и свое производство стимулировать, давать какие-то стимулы, или заказы для оборонки, чтобы не зависеть от западной помощи
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02.01.2024 18:50 Відповісти
 
 