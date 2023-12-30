За кожен удар по містах України буде справедлива політична та практична відповідальність, - Зеленський про обстріл Харкова
За кожен такий удар по містах України буде справедлива політична та практична відповідальність, заявив президент Володимир Зеленський.
"Зараз у Харкові знову триває рятувальна операція. 17 людей постраждали внаслідок чергового удару. За кожен такий удар по Харківщині, Херсонщині, містах та селах Донеччини, Запорізької області, Одесі, Сумщині, Києву та іншим містам буде справедлива відповідальність держави-терориста та політична і дуже практична", - сказав він у відеозверненні у суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна готується у 2024 році зробити більше зброї, вже є чіткий графік нашої міжнародної роботи у січні. "Працюємо з нашими партнерами над рішенням, якого потребує кожен український військовий і весь народ. Ці рішення будуть сильними", - наголосив він.
Також він подякував партнерам України за нову оперативну роботу для посилення української ППО.
"24/7 працюємо не лише ми у вільному світі. Важливо, щоби протидія терору не припинялася ні на день. Щоб росія не могла виграти нічого в цій війні", - резюмував президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
лиш тоді він казав що на все буде адекватна відповідь.
наприклад завтра вже стартує продаж землі юрособам,
в законя який розглядають вже чітко вказано що "вони" воювати не будуть
якк крали так і будуть красти
зе не буде звільняти своїх..
це ж адекватна відповідь на агресію *****???
правда???
Памятаймо, що Україну захищають Українці!
Lida Sha
@LidaSharko
·
https://twitter.com/LidaSharko/status/1741178677914665181 2 год
Serhii Kryvonos
Побачимо як зреагує СБУ на виявлення потужної шпіонськоі мережи rosіянців у державних установах України .
Не танчики orcovські треба знищувати ( для цього є ЗС України ) і піаритись на цьому а шпигунів знешкоджувати.
П.с. я теж знаю куди попали
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/18ukv1u/ua_politely_start_cremation_fire_mass_dead_on_top/
На чём приехали, на том и утилизировали. Выездная работа мобильного крематория. Happy New Year motherfuckers!
==
Звиняйте, пан президент, я рєбуси та загадки не люблю з дитинства. Які рішення? Ловити порушників комендатської години в Буковелі 31 грудня?
надо 28
Ці зелені економісти думають лише про свої інтереси...
Особливо мегамаркет.
на третій рік війни почали готуватися. Це обнадіює.... скк, блд...
У нас тільки ЗСУ відповідає. А твоя шобла тільки язиком ляпає.
Куди підуть гроші з громад...?!