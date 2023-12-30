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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За кожен удар по містах України буде справедлива політична та практична відповідальність, - Зеленський про обстріл Харкова

харків

За кожен такий удар по містах України буде справедлива політична та практична відповідальність, заявив президент Володимир Зеленський.

"Зараз у Харкові знову триває рятувальна операція. 17 людей постраждали внаслідок чергового удару. За кожен такий удар по Харківщині, Херсонщині, містах та селах Донеччини, Запорізької області, Одесі, Сумщині, Києву та іншим містам буде справедлива відповідальність держави-терориста та політична і дуже практична", - сказав він у відеозверненні у суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна готується у 2024 році зробити більше зброї, вже є чіткий графік нашої міжнародної роботи у січні. "Працюємо з нашими партнерами над рішенням, якого потребує кожен український військовий і весь народ. Ці рішення будуть сильними", - наголосив він.

Також він подякував партнерам України за нову оперативну роботу для посилення української ППО.

"24/7 працюємо не лише ми у вільному світі. Важливо, щоби протидія терору не припинялася ні на день. Щоб росія не могла виграти нічого в цій війні", - резюмував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок удару РФ по центру Харкова постраждали 16 людей, - Терехов

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Харків (5581)


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Топ коментарі
+20
Сумніваюсь що зеленський пам'ятає, що казав день тому.
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30.12.2023 23:44
+15
Вʼїби по брянську сьогодні, Вова. Зроби нам свято
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30.12.2023 23:32
+11
Ти ні йуха не можеш. Гундосік. Ти імпотент політичний. І таким завжди був. Що добре у тебе виходить, то гундосіки свої записувати.
У нас тільки ЗСУ відповідає. А твоя шобла тільки язиком ляпає.
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31.12.2023 00:18
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Та не може бути!!! А головне, КОЛИ??? Тобто в якому тисячолітті?
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30.12.2023 23:30 Відповісти
после того как посадим миллиард деревьев
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31.12.2023 01:46 Відповісти
я від нього вже чув таке
лиш тоді він казав що на все буде адекватна відповідь.
наприклад завтра вже стартує продаж землі юрособам,
в законя який розглядають вже чітко вказано що "вони" воювати не будуть
якк крали так і будуть красти
зе не буде звільняти своїх..
це ж адекватна відповідь на агресію *****???
правда???
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31.12.2023 09:44 Відповісти
Давайте зосередимось все ж на практичній відповіді.
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30.12.2023 23:32 Відповісти
Вʼїби по брянську сьогодні, Вова. Зроби нам свято
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30.12.2023 23:32 Відповісти
или хоть потуши им свет...
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31.12.2023 01:47 Відповісти
А Вова тут до чого?
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31.12.2023 06:59 Відповісти
займає посаду Президента, може дати команду Ви не знали ??
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31.12.2023 10:32 Відповісти
А я вже злякався, що не засну без вечірнього гундосика.
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30.12.2023 23:32 Відповісти
Какой раз уже?
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30.12.2023 23:33 Відповісти
Мабуть, отого з ВРУ з корочкою нардепа від абхахзії, пошлють з тою мстьою…
Памятаймо, що Україну захищають Українці!
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30.12.2023 23:34 Відповісти
Політична вже не має значення, а вот практичну дуже чекаємо
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30.12.2023 23:34 Відповісти


Lida Sha

@LidaSharko

·

https://twitter.com/LidaSharko/status/1741178677914665181 2 год

Serhii Kryvonos

Побачимо як зреагує СБУ на виявлення потужної шпіонськоі мережи rosіянців у державних установах України .

Не танчики orcovські треба знищувати ( для цього є ЗС України ) і піаритись на цьому а шпигунів знешкоджувати.

П.с. я теж знаю куди попали

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30.12.2023 23:34 Відповісти
Захисники ідеалів Майдану часів Зеленського:

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30.12.2023 23:54 Відповісти
Голова Держаудиту, в минулому радниця Баканова, в дальньому минулому протеже Портнова. Кращої кандидатури на цю посаду у Зе нема.

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31.12.2023 00:03 Відповісти
Все тільки для своїх...всим іншим-Закон...!)
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31.12.2023 00:30 Відповісти
Це звідкиля скрін ? з Миротворця ??
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31.12.2023 10:31 Відповісти
так
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31.12.2023 14:35 Відповісти
Ответка должна быть такой:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/18ukv1u/ua_politely_start_cremation_fire_mass_dead_on_top/

На чём приехали, на том и утилизировали. Выездная работа мобильного крематория. Happy New Year motherfuckers!
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30.12.2023 23:35 Відповісти
"Давайтє нє п**дєть о харошем, а лучше сдєлаєм" (майжеЯнукович)
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30.12.2023 23:36 Відповісти
О, найпотужніший з пи#длявих, коли тобі, нарешті, заціпить?
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30.12.2023 23:40 Відповісти
Сумніваюсь що зеленський пам'ятає, що казав день тому.
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30.12.2023 23:44 Відповісти
Он читатель
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31.12.2023 00:02 Відповісти
Диктор
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31.12.2023 07:00 Відповісти
Працюємо з нашими партнерами над рішенням, якого потребує кожен український військовий і весь народ. Ці рішення будуть сильними", - наголосив він.

==
Звиняйте, пан президент, я рєбуси та загадки не люблю з дитинства. Які рішення? Ловити порушників комендатської години в Буковелі 31 грудня?
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30.12.2023 23:54 Відповісти
Буковель - сакральне "місце сили". Там порушеиківв не буває, тільки прочани. Ловити будуть в інших місцях. Мені більше "подобається" іншн "потужне" рішення, а саме 18% "податок" на кожне надходження на картку. Прийшла мені пенсія на картку - мінус 18%. Перерахував я дружині на картку 1000 грн. на 1 захід до АТБ - мінус 180 грн. "на користь бідних"...
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31.12.2023 00:08 Відповісти
це ж вже було! 5% Горбачьовських
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31.12.2023 00:12 Відповісти
18 мало
надо 28
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31.12.2023 00:27 Відповісти
А краще 118. Отримав щось на картку - мерщій доклав свої і все на рахунок "ґасударства".
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31.12.2023 00:49 Відповісти
Перерахував воїн сім'ї гроші на картку- забрали назад 20%..
Ці зелені економісти думають лише про свої інтереси...
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31.12.2023 00:28 Відповісти
Про свої шкурні інтереси.
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31.12.2023 00:46 Відповісти
Доставка додому їдла Ашан/метро/новус/АТБ/сільпо/мегамаркет - бомбезно.

Особливо мегамаркет.
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31.12.2023 00:43 Відповісти
А як доставка їжі дозволить уникнути цього "податку"?
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31.12.2023 00:57 Відповісти
Поки тільки бонуси. Шняги всілякі. Податків не було. Не реклама - монобанк, хоча я на банки доню постійно..
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31.12.2023 01:00 Відповісти
Тому я свої отримую налом. Картка є, але принципово пенсьйонне отримую налом.
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31.12.2023 00:57 Відповісти
А я свою тільки призвичаїв до картки, і в Польщі вона остаточно "розбалувалася", а тут на тобі, доведеться до готівки повертатися...
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31.12.2023 01:12 Відповісти
«справедлива політична та практична відповідальність» - публічна страта ОПи у повному складі із кульмінацією у вигляді святкового новорічного відео- сепуки(зе-харакірі).
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30.12.2023 23:56 Відповісти
Ґрета Тумберґ не дозволить...
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31.12.2023 01:14 Відповісти
Україна готується зробити більше зброї



на третій рік війни почали готуватися. Це обнадіює.... скк, блд...
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31.12.2023 00:12 Відповісти
Який третій? Війна вже 9 років, післязавтра вже 10-й піде. А ми з 1994 роззброювались, займались многовєкторностью, тепер в розкаряченому стані під керівництвом #жидовчиків при владі, прости Господи, "воюємо". Он обізнані люди кажуть, що треба знову тривожні валізки готувати про всяк випадок...
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31.12.2023 00:28 Відповісти
Навіщо? Щоб все залишити окупантам, як на Півдні?
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31.12.2023 01:00 Відповісти
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31.12.2023 00:13 Відповісти
Гундосик, та в'їби вже по маацкве ...
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31.12.2023 00:15 Відповісти
Ти ні йуха не можеш. Гундосік. Ти імпотент політичний. І таким завжди був. Що добре у тебе виходить, то гундосіки свої записувати.
У нас тільки ЗСУ відповідає. А твоя шобла тільки язиком ляпає.
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31.12.2023 00:18 Відповісти
Типу "око за око", нє, ну а шо, чіста па запавєдям
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31.12.2023 00:21 Відповісти
Ага...полетять "зграї дронів" від Притули..."вчергове"...
Куди підуть гроші з громад...?!
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31.12.2023 00:25 Відповісти
До інших "громад", не таких чисельних. Ті громади зазвичай називають "вузькими колами"...
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31.12.2023 01:03 Відповісти
Яке ж воно жалюгідне.
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31.12.2023 00:38 Відповісти
Подібне чую в сто сороковий раз. Чи плостінку заїло?
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31.12.2023 01:58 Відповісти
За кожен удар по містах України буде справедлива політична та практична відповідальність, - Зеленський Джерело:
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31.12.2023 05:02 Відповісти
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31.12.2023 05:06 Відповісти
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31.12.2023 05:10 Відповісти
"...практична відповідальність" тобто прийдеться знімати бруківку? Чи може скумбрією по 8 ї...немо? І так, заберіть у нього телефон, задовбав своїми відосіками і словесним поносом, прям як дімон ...
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31.12.2023 06:00 Відповісти
Бла-бла-бла.
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31.12.2023 07:24 Відповісти
Мабуть Розенблату ще 480 млн. гривень дали. Ще на три дрона...
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31.12.2023 07:52 Відповісти
... та практична відповідальність ... - хто йому тексти пише ??
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31.12.2023 10:26 Відповісти
 
 