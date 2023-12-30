МЗС Німеччини оприлюднило плани на 2024 рік: "Ми продовжуватимемо надавати потужну підтримку Україні"

Німеччина від початку війни надала Україні різноманітної допомоги майже на 28 млрд євро та продовжить підтримувати і наступного року.

Підсумки 2023 року та плани на 2024 на своєму сайті окреслило Міністерство закордонних справ ФРН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Разом з нашими партнерами ми продовжуватимемо надавати потужну підтримку Україні", - йдеться у матеріалі, який починається розділом "На боці України".

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З початку війни федеральний уряд виділив понад 27,8 мільярда євро на двосторонню підтримку України. Йдеться як про масштабну програму допомоги взимку, підтримку біженців, гуманітарну допомогу, розслідування воєнних злочинів та розмінування тощо.

Німеччина підтримує Україну поставками обладнання та озброєння зі складів Бундесверу та промисловості, які фінансуються з бюджетних ресурсів ФРН. Зазначається, що цієї зими Росія знову свідомо бомбить цивільну інфраструктуру, щоб позбавити українців засобів до існування взимку. Тому федеральний уряд Німеччини підтримує Україну зимовим пакетом і планує подвоїти військову допомогу до 8 мільярдів євро у 2024 році.

Німеччина також є найбільшим вкладником у фонд рефінансування Європейського фонду миру (EPF), який наразі надав заходи підтримки в розмірі 5,6 мільярда євро по всій Європі з 2022 по 2026 рік для постачання військового обладнання державами-членами ЄС.

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"Україна з величезною мужністю протистоїть російській агресії, а також захищає нашу свободу: з квітня 2022 року країна звільнила більш ніж половину територій, спочатку окупованих Росією; українським Збройним Силам також вдалося поступово відтіснити російський флот у Чорному морі та відкрити безпечний судноплавний коридор, який уже дозволив понад 200 кораблям експортувати зерно та інші товари на світові ринки. Попри те, що оборонна боротьба України проти Росії поставила перед нею неймовірні вимоги, вона запровадила вражаючий ряд внутрішніх реформ, які дозволять їй розпочати переговори про вступ до ЄС", - зауважує німецьке МЗС.

Зовнішньополітичне відомство зазначає, що федеральний уряд підтримуватиме Україну й у 2024 році. Зокрема, 11-12 червня Берлін прийме Конференцію з відновлення України, метою якої буде зміцнення зв’язку між реконструкцією, реформами та процесом вступу до ЄС.

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Окрім того, Німеччина підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду (МКС) воєнних злочин російських солдатів фінансово та надсилаючи експертів. Федеральний уряд також співпрацює з українською владою, наприклад, щодо постачання обладнання для судової експертизи.

Агресивна війна Росії проти України докорінно змінила безпекове середовище в Європі, констатують дипломати. Безпека Німеччини нерозривно пов'язана з безпекою її союзників, тому ФРН від наступного року розпочне роботу зі розквартирування в Литві своєї постійної бригади. Також Берлін готуватиметься до ювілейного, 75-го саміту НАТО.

У підсумках року МЗС ФРН також йдеться про терористичну атаку ХАМАСу 7 жовтня, яка принесла неймовірні страждання Ізраїлю та стала переломним моментом для всього Близького Сходу.

Триватиме робота міністерства, яке наразі очолює представниця партії "Зелених", над кліматичною повісткою.

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Гуманітарна допомога залишається невід’ємною та визначальною складовою зовнішньої політики Німеччини. Країна прагне "активного запобігання цивільним кризам і залишається донором, відданим гуманітарним принципам, і активним учасником гуманітарної системи".

"Німеччина й надалі залишатиметься силою у формуванні зовнішньої політики у 2024 році. Ми прагнемо формувати справедливий глобальний порядок, заснований на законі… Німеччина є не лише третьою за величиною економікою у світі, але й провідною дослідницькою державою, вона робить другий за величиною внесок у гуманітарну допомогу в усьому світі, є значним прихильником системи ООН і рушійною силою міжнародної кліматичної політики. Наша політика ґрунтується на міцному партнерстві в ЄС, НАТО, G7 та G20", - резюмують дипломати.

Нагадаємо, Німеччина є другим після США донором України.