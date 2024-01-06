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Новини Війна в Україні Обмін полоненими
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Буданов (349) військовополонені (600) обмін (982) Азов (678)

Росіяни грають на цій болісній для нашого суспільства темі, але ми витягнемо з полону всіх, - Буданов про обмін військових з "Азову"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Росія грає на поверненні полонених бійців полку "Азов", бо в українському суспільстві ця тема сприймається дуже болісно.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив керівник ГУР МОУ, керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов у ефірі телемарафону "Єдині новини", передає  Укрінформ.

"Росія веде свою звичну гру. Намагається розіграти карту "соціально складних", у їхньому розумінні, верств нашого населення, до яких можна віднести питання "Азова", тому що у суспільстві це сприймається дуже болісно. Вони мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь щодо дестабілізації нашої країни", - сказав Буданов.

Водночас він підкреслив, що навіть командирів полку "Азов" було повернуто, і з часом "будуть витягнуті всі".

Керівник ГУР наголосив, що Україна наполегливо працює над тим, щоб повернути кожного полоненого.

"Це титанічні зусилля. Для вирішення цих проблем докладаються всі наявні у нас спроможності", - запевнив Буданов, зауваживши, що Київ не нехтує допомогою іноземних колег.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
Розумні - спочатку роблять, потім хваляться. А "дурні думкою багатіють".
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05.01.2024 21:46
+15
О! З Криму, після кави, повернулася буданга! Славімо її!

Кажи зразу: де накосячили дєрьмаки, що тебе випустили у медіапростір? Яку лажу прикривають?
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05.01.2024 21:48
+9
Яка це для тебе особисто болісна тема? Твій ********** їх тупо здав у полон під виглядом рятувальної місії...
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05.01.2024 22:00
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Розумні - спочатку роблять, потім хваляться. А "дурні думкою багатіють".
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05.01.2024 21:46 Відповісти
О! З Криму, після кави, повернулася буданга! Славімо її!

Кажи зразу: де накосячили дєрьмаки, що тебе випустили у медіапростір? Яку лажу прикривають?
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05.01.2024 21:48 Відповісти
Міняємо одного маленького, сіпатого зе , на всіх азовців. Думаю кацапи будуть згодні і нам подвійна вигода. Ще й дєрьмака в придачу
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05.01.2024 21:54 Відповісти
Там цілий перелік. Все шапіто95 можемо віддати.
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05.01.2024 22:01 Відповісти
ти не правий на всі 100%
вони потрібні ***** в україні
на параші вини нах....й не потрібні.
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05.01.2024 22:27 Відповісти
"зелені зрадники і прорашистські слуги в Україні" створили цей біль для українського народу разом, згідно фсб плану.
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05.01.2024 21:55 Відповісти
Яка це для тебе особисто болісна тема? Твій ********** їх тупо здав у полон під виглядом рятувальної місії...
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05.01.2024 22:00 Відповісти
Не в полон здав, а створив умови для їх блокади, як наслідок тисячі вбитих і полонених. Душно, знаю, але так точніше
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05.01.2024 22:05 Відповісти
"Порятунок бійців з "Азовсталі" - це заслуга особисто президента"- Кулеба.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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05.01.2024 22:01 Відповісти
А хіба це не Зелена Гнида розривалася, що, мовляв, червоний Хрест і таке інше?!
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05.01.2024 22:01 Відповісти
Пакращення будет, надо потерпеть
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05.01.2024 22:02 Відповісти
Дурна шмаркля! Ти краще про свого чоловіка- гогілашвілі розповідай !!!
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05.01.2024 22:03 Відповісти
То ми каву в Криму коли пити будемо?
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05.01.2024 22:08 Відповісти
Щокастого випустили побуданить...
Щоб нарід, який наївся старих обіцянок, забув їх гидкий присмак,тра налупить нових...
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05.01.2024 22:09 Відповісти
Зеленського у відставку! Однаково це вже Кульгава Качка! А далі за цим мародером та іудою плаче буцегарня!
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05.01.2024 22:09 Відповісти
Вірити цьому сопляку, себе не поважати.
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05.01.2024 22:23 Відповісти
Самі створили проблему тепер "незламно" її "вирішують".
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05.01.2024 22:26 Відповісти
Пане буданов це ви пишете після кави .яку ви напились в Криму?
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05.01.2024 22:36 Відповісти
Дался тебе этот крымский кофе, пил... дерьмо, езжай лучше к нам в Starbucksе кофе лучше
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05.01.2024 23:57 Відповісти
БУХАНОВ ЛУДШИЙ
Буханова в президенти
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06.01.2024 00:02 Відповісти
В нас ще є один цінний кадр для русні-Богуслаєв.Можна на нього азовців поміняти
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06.01.2024 00:56 Відповісти
Боляляче було, коли здавали їх і це було навмисно, коли вони всі там закатовані на тріски він згадав про них! Зелена влада, це біда народу!!!!!!
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06.01.2024 06:51 Відповісти
Усіх хто виживе?
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06.01.2024 12:33 Відповісти
 
 