Росіяни грають на цій болісній для нашого суспільства темі, але ми витягнемо з полону всіх, - Буданов про обмін військових з "Азову"

Росія грає на поверненні полонених бійців полку "Азов", бо в українському суспільстві ця тема сприймається дуже болісно.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив керівник ГУР МОУ, керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов у ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ.

"Росія веде свою звичну гру. Намагається розіграти карту "соціально складних", у їхньому розумінні, верств нашого населення, до яких можна віднести питання "Азова", тому що у суспільстві це сприймається дуже болісно. Вони мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь щодо дестабілізації нашої країни", - сказав Буданов.

Водночас він підкреслив, що навіть командирів полку "Азов" було повернуто, і з часом "будуть витягнуті всі".

Керівник ГУР наголосив, що Україна наполегливо працює над тим, щоб повернути кожного полоненого.

"Це титанічні зусилля. Для вирішення цих проблем докладаються всі наявні у нас спроможності", - запевнив Буданов, зауваживши, що Київ не нехтує допомогою іноземних колег.

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