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Ми ніколи не погоджувалися на плани "Б" і завжди добивалися, щоб "план А" працював, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кулеба

Україні багато разів за два роки повномасштабного вторгнення Росії пропонували "плани Б", але вона ніколи не погоджувалася.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час прямого ефіру з Вадимом Карп’яком, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам стільки разів за ці два роки пропонували "плани Б", казали: "Навіщо вам кандидатство в ЄС, давайте придумаємо особливий статус". Нам і зараз казали: "Навіщо вам відкривати переговори? Давайте не зараз відкриємо переговори, а колись". Нам казали: "Навіщо вам ця зброя? Ми дамо вам іншу зброю". Це все "плани Б". Ми ніколи на них не погоджувалися і завжди добивалися, щоби "план А" працював й Україна отримувала саме те, що потрібно", – сказав глава української дипломатії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "У нас немає "плану Б". Ми впевнені в "плані А", - Кулеба про військову допомогу Заходу

Кулеба також закликав громадян вірити в здатність України виконати "план А", який вона для себе сама написала, а не хтось у світі.
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Топ коментарі
+9
І от ситуація, коли план-А пройобаний остаточно, а плану-Б нема.

Кулєба разом з ЗЄ можуть хибащо застрелитися.
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05.01.2024 22:01
+9
План О (Оман) накрився статевим органом 24.02.22.

План А мабуть - Америка буде нам давати все, багато і завжди бо ми красиві, веселі на кмітливі.

Плану Б тому і нема, що не придумали, що це.

А взагалі враження, що ЗЕлені завжди діють за планом "ЬІ", про який вони самі нічого не знають.
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05.01.2024 22:09
+7
Так-так , особливо про ''особливий статус''. Забули як зелений носився з тим статусом?
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05.01.2024 21:54
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Резюме: мы всегда у них просили по-максимуму.
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05.01.2024 21:51 Відповісти
Тепер я ,як громадянин, вимагаю у влади України по максимуму: дайте ракети для захисту українців!
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05.01.2024 22:09 Відповісти
Абьір...абьір...валг
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05.01.2024 21:54 Відповісти
Так-так , особливо про ''особливий статус''. Забули як зелений носився з тим статусом?
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05.01.2024 21:54 Відповісти
Ууум...
Плани В, Г, Д,...
Накуй!
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05.01.2024 21:55 Відповісти
Не пойму - почему план А?
Ведь Оман начинается на О!!!
А вот про план Б все понятно - БЕЗУГЛАЯ!!
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05.01.2024 21:59 Відповісти
План О (Оман) накрився статевим органом 24.02.22.

План А мабуть - Америка буде нам давати все, багато і завжди бо ми красиві, веселі на кмітливі.

Плану Б тому і нема, що не придумали, що це.

А взагалі враження, що ЗЕлені завжди діють за планом "ЬІ", про який вони самі нічого не знають.
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05.01.2024 22:09 Відповісти
- Какие будут мнения, товарищ Кац?
- Кац предлагает сдаться!
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06.01.2024 10:03 Відповісти
а ще раніше казали "зеленим зрадникам в тому числі і кудєбі.давайте проголосуємоза звернення до Конгресу СШАпро наданняУкраїні статусу основного союзника поза НАТО...а такі я кулєба сказали,не голосуйте .а навіщо воно Україні і українському народові.?Якщо США нададуть цей статус Україні,то як можна буде виконати оманські домовленості??
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05.01.2024 22:00 Відповісти
І от ситуація, коли план-А пройобаний остаточно, а плану-Б нема.

Кулєба разом з ЗЄ можуть хибащо застрелитися.
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05.01.2024 22:01 Відповісти
Вони ніяк не можуть збагнути, що у нормальних управлінців завжди є плани Б, В , моніторинг та коригування дій в залежності від обставин.
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05.01.2024 22:07 Відповісти
Навряд у вас взагалі був і є хоч якийсь план, занадто багато косяків таких що десь в нормальних елітах багато кому треба робити сепуху або стрілятись
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05.01.2024 22:02 Відповісти
Не, ну правильно. Если сказать "выпрашивали", то как-то несолидно. А если вместо "выпрашивали" сказать "требовали", та ещё про план А и Б солидняком ввернуть - другое дело. Сразу понятно, что в этом месте уже нужно начинать гордиться.
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05.01.2024 22:02 Відповісти
Это за 2 последних года. А за 3 года перед этим асфальт, шашлычки, дагаварица пасредине и поглубже залезть в очко Ху#ла в поисках там мира.
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05.01.2024 22:03 Відповісти
придурок,та ви вже заї..али Захід,,своїм злодійством і брехнею,некомпетентістю і хамством,що від вас скоро будуть шарахатися як від чумних,а ти про якісь плани триндиш...
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05.01.2024 22:04 Відповісти
Я зроззумів , чого в шапітолії такий бардак , бо вони ніколи не погоджувалися на поганий план ....
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05.01.2024 22:04 Відповісти
В перекладі на людську:
У нас немає ніякого плану і ми сподівалися "пропєтлять" і "прібарахліцца" за кошти Заходу, але дєрьмака і наших "нових ліц - прафєсіаналав" послали на... Чи в... Тому мені сказали, щоб я верещав про дотриманню якогось "плану А", про який знає лише мій босс - дєрьмак. Що мені сказали - те я і відпрацював.

"Не стіляйте в тапера - грає як може" (с)
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05.01.2024 22:12 Відповісти
План Б це своя зброя, а решта,то ви самі придумали
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05.01.2024 22:12 Відповісти
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05.01.2024 22:56 Відповісти
Віді в атаку камандір
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06.01.2024 10:06 Відповісти
Звичайний брехун на службі в Єрмака.
До чого тут взагалі якісь "плани"?
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05.01.2024 22:13 Відповісти
"План А" - це повне відновлення територіальної цілісності України. Це виробництво зброї в достатній кількості для того, щоб Україна могла себе захищати, і в перспективі членство в НАТО, щоб запобігати агресіям. І третій елемент - це відновлення економіки України та всього зруйнованого з використанням заморожених російських активів та інвестицій".

Мені дуже цікаво, що з плану "А" вже зроблено.
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05.01.2024 22:14 Відповісти
Зараз у влади тільки один план, де побільше вкрасти.
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05.01.2024 22:15 Відповісти
Ні є план Б-валізи біля дверей
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05.01.2024 22:17 Відповісти
В них як у самурая - є тільки шлях.
А шанси досягнення цілі то вже дрібниці.
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05.01.2024 22:34 Відповісти
план а план б да небыло у Вас планов народ нарисовал план а Вы до сих пор без плана
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05.01.2024 22:15 Відповісти
Ну американці завжди мають і C і D плани. Тому краще їм це не казати. Особливо економічному блоку.
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05.01.2024 22:19 Відповісти
План А - шашлики , навіщо нам ще якісь плани?
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05.01.2024 22:20 Відповісти
Що ти ганьбиш партнерів хто прихистив наших біженців, хто дає зброю,хто фінасірує нас А ЗДАТИ ВАШЕ ШОБЛО НА ЧОЛІ АХАМІЇ ,ТЕПЕРІШНЬОГО І ПОПЕРЕДНЬОГО МІНІСТРА ОБОРОНИ,хотіло ще в СТАМБУЛІ І МІНСКУ НА ПОЧАТКУ ШИРОКОМАШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РАШКІ Потрібно признатись,що в нас НЕМАЄ МЗС І міністра,а є пусті базіки.Ви завалили всю дипломатію через свою халуйську і непрофесіональну діяльність.
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05.01.2024 22:32 Відповісти
Це помітно по сьогоднішньому становищу, що ви тупорилі та прямолінійні як бик.
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05.01.2024 22:32 Відповісти
План А, план Б... Сначала бубик ими задалбывал, теперь это недоразумение.
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05.01.2024 22:33 Відповісти
Занадто довго і цинічно танцюєте на кістках українців!!! Коли квартал буде на нульових, тоді будете погоджуватися чи не погоджуватись, а поки що заглохли, закінчуєте війну і сідаєте в тюрму, уроди!!!
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05.01.2024 22:42 Відповісти
- Ми будемо готуватись до шашликів!
- У вас 300 тищ кацапів на кордонах, є розвідданні, шо вони нападуть, може будете готуватись до оборни?
- "Це все "плани Б". Ми ніколи на них не погоджувалися і завжди добивалися, щоби "план А" працював". Всі на шашлики!
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05.01.2024 22:48 Відповісти
Кулебаба єрмак
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05.01.2024 22:56 Відповісти
Киньте вже палити той план
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05.01.2024 22:59 Відповісти
Затрахав вже усіх цей чмошник своїми "планами" А, Б, В...
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05.01.2024 23:20 Відповісти
Назвіть весь список планів)), аууууу кулєба, Аргентина колись закінчиться, звільни свою головоньку від дурі!!!
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06.01.2024 06:47 Відповісти
******* - не мешки ворочать.
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06.01.2024 06:52 Відповісти
А раніше то як "планували"

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко подав президенту Володимиру Зеленському «план А, і план B» з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це Пристайко заявив в програмі «Свобода слова з Савіком Шустером».

«Специфіка моєї роботи не дозволяє розповісти вам все, що планується в закритих кабінетах, але повірте мені, що у нас є і план А, і план B», - запевнив міністр.
https://glavcom.ua/news/u-nas-je-i-plan-a-i-plan-v-pristayko-pro-vregulyuvannya-situaciji-na-donbasi-630317.html
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06.01.2024 09:50 Відповісти
 
 