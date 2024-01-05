Ми ніколи не погоджувалися на плани "Б" і завжди добивалися, щоб "план А" працював, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Україні багато разів за два роки повномасштабного вторгнення Росії пропонували "плани Б", але вона ніколи не погоджувалася.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час прямого ефіру з Вадимом Карп’яком, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Нам стільки разів за ці два роки пропонували "плани Б", казали: "Навіщо вам кандидатство в ЄС, давайте придумаємо особливий статус". Нам і зараз казали: "Навіщо вам відкривати переговори? Давайте не зараз відкриємо переговори, а колись". Нам казали: "Навіщо вам ця зброя? Ми дамо вам іншу зброю". Це все "плани Б". Ми ніколи на них не погоджувалися і завжди добивалися, щоби "план А" працював й Україна отримувала саме те, що потрібно", – сказав глава української дипломатії.
Кулеба також закликав громадян вірити в здатність України виконати "план А", який вона для себе сама написала, а не хтось у світі.
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Плани В, Г, Д,...
Накуй!
Ведь Оман начинается на О!!!
А вот про план Б все понятно - БЕЗУГЛАЯ!!
План А мабуть - Америка буде нам давати все, багато і завжди бо ми красиві, веселі на кмітливі.
Плану Б тому і нема, що не придумали, що це.
А взагалі враження, що ЗЕлені завжди діють за планом "ЬІ", про який вони самі нічого не знають.
- Кац предлагает сдаться!
Кулєба разом з ЗЄ можуть хибащо застрелитися.
У нас немає ніякого плану і ми сподівалися "пропєтлять" і "прібарахліцца" за кошти Заходу, але дєрьмака і наших "нових ліц - прафєсіаналав" послали на... Чи в... Тому мені сказали, щоб я верещав про дотриманню якогось "плану А", про який знає лише мій босс - дєрьмак. Що мені сказали - те я і відпрацював.
"Не стіляйте в тапера - грає як може" (с)
До чого тут взагалі якісь "плани"?
Мені дуже цікаво, що з плану "А" вже зроблено.
А шанси досягнення цілі то вже дрібниці.
- У вас 300 тищ кацапів на кордонах, є розвідданні, шо вони нападуть, може будете готуватись до оборни?
- "Це все "плани Б". Ми ніколи на них не погоджувалися і завжди добивалися, щоби "план А" працював". Всі на шашлики!
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко подав президенту Володимиру Зеленському «план А, і план B» з врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це Пристайко заявив в програмі «Свобода слова з Савіком Шустером».
«Специфіка моєї роботи не дозволяє розповісти вам все, що планується в закритих кабінетах, але повірте мені, що у нас є і план А, і план B», - запевнив міністр.
https://glavcom.ua/news/u-nas-je-i-plan-a-i-plan-v-pristayko-pro-vregulyuvannya-situaciji-na-donbasi-630317.html