Торік у Тисі потонули близько 20 чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон, - Держприкордонслужба

Лише за 2023 рік у Тисі потонули близько 20 чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Аби незаконно перетнути кордон люди часто йдуть на шалений і невиправданий ризик. Нерідко це закінчується трагедією. Краще не випробовувати долю та не надихатись чиїмись розповідями про "вдалі подорожі через кордон". Лише за минулий рік у Тисі потонули близько 20 чоловіків. І це ті, кого вдалося знайти", - йдеться у повідомленні.

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