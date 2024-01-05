8 568 256
Торік у Тисі потонули близько 20 чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон, - Держприкордонслужба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Лише за 2023 рік у Тисі потонули близько 20 чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Аби незаконно перетнути кордон люди часто йдуть на шалений і невиправданий ризик. Нерідко це закінчується трагедією. Краще не випробовувати долю та не надихатись чиїмись розповідями про "вдалі подорожі через кордон". Лише за минулий рік у Тисі потонули близько 20 чоловіків. І це ті, кого вдалося знайти", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+28 Олександр Радченко 763cb5d1
показати весь коментар05.01.2024 22:25
+26 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар05.01.2024 22:27
+26 Олександр Радченко 763cb5d1
показати весь коментар05.01.2024 22:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"козаки вільні люди, громадяни" .... говнюки бздливі!!!!!!!
Главклоун побоялся вносить законопроект о мобилизации от имени президента. А что вы тогда хотите от этих людей, если верховный боится потерять рейтинг, не то что жизнь.
Природа самоочищається від кретинів
"а потім їм прострілили коліно" (с)
в ній можна на смерть замерзнути не лише взимку - навіть улітку, але щоби втопитися - треба дуже вже постаратися
згадайте: в тій місцині завше діяв (і до війни теж) спеціальний режим для прикордонних теренів, отже, забрати до цюпи їх мали ще на підході до Тиси - ну бодай оті браві хлопці на світлині
в житті нічого простого не трапляється
.
Україна не Сирія - є ЗСУ і можливість боронити себе і своїх рідних
Мир праху.
в Тисі немає праху - там раки працюють