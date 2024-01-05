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Торік у Тисі потонули близько 20 чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ухилянти

Лише за 2023 рік у Тисі потонули близько 20 чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Аби незаконно перетнути кордон люди часто йдуть на шалений і невиправданий ризик. Нерідко це закінчується трагедією. Краще не випробовувати долю та не надихатись чиїмись розповідями про "вдалі подорожі через кордон". Лише за минулий рік у Тисі потонули близько 20 чоловіків. І це ті, кого вдалося знайти", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+28
Вам смішно, а померли люди, які просто хотіли жити. І це не путін заборонив випускати чоловіків
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05.01.2024 22:25
+26
Могли стати героями, живими. Стали мертвими утоплениками. Мені не смішно, мені прикро, що таких ідіотів у нас дуже багато. На жаль.
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05.01.2024 22:27
+26
А могли стати нікому не потрібним інвалідом, варіантів безліч. Вам, напевно, важко зрозуміти, але вони банально могли тікати до своєї родини, їх навряд тут щось тримало.
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05.01.2024 22:31
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Плавати не вміють, а воювати з переважаючим супротивником, який ще тільки мабудь ядерку не кидає - вміють з дитинства?
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05.01.2024 23:12 Відповісти
Самий парадокс що за духом вони більші українці чим ті, хто тут зелену диктатуру підтримує прямо як москалі свого путіна.
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05.01.2024 22:46 Відповісти
Они козацкого духа, которые убегали от панов в свободные козаки. Но потомкам крипаков этого не понять.
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05.01.2024 22:48 Відповісти
Козаки захищали свою Україну. А ти кажеш про кізяків.
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05.01.2024 22:50 Відповісти
Це яку, ту, що панам належала? Коли це в козаків була своя країна?
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05.01.2024 23:14 Відповісти
Називалась Військо Запорізьке Низове. Але крім запорожців були і інші козаки))
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06.01.2024 00:00 Відповісти
Вашу б войовничість та в нормальне русло.
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05.01.2024 22:56 Відповісти
Зачепив тебе за болюче. Ахахах
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05.01.2024 23:00 Відповісти
будь що можна вивернути через жопу і виправдати, навіть ганебню смерть у Тисі

"козаки вільні люди, громадяни" .... говнюки бздливі!!!!!!!
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05.01.2024 23:03 Відповісти
Ні просто дійсно жаль вас.
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05.01.2024 23:05 Відповісти
Якщо жаль, то вишли €1000000
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05.01.2024 23:07 Відповісти
на дрони, фонду Порошенко
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06.01.2024 00:22 Відповісти
Погибли от клоунократии.
Главклоун побоялся вносить законопроект о мобилизации от имени президента. А что вы тогда хотите от этих людей, если верховный боится потерять рейтинг, не то что жизнь.
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05.01.2024 22:48 Відповісти
За що боролись, у тому й утопились - у ЗЄжижі

Природа самоочищається від кретинів
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06.01.2024 12:21 Відповісти
просто плавати не вміли...

"а потім їм прострілили коліно" (с)
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05.01.2024 22:55 Відповісти
і для всіх цікавих: скільки з вас коли-небудь бачили Тису на власні очі (тобто живцем)?

в ній можна на смерть замерзнути не лише взимку - навіть улітку, але щоби втопитися - треба дуже вже постаратися
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05.01.2024 23:03 Відповісти
дезертири старались
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05.01.2024 23:05 Відповісти
скоріш за все це звичайний ситуативний бандитизм: хтось із "мадярів" взяв грубі гроші за "безпечний перетин кордону" - а потім кинули простаків у воду вже неживими, мовляв, вирішили поплавати й утопилися з необережності...

згадайте: в тій місцині завше діяв (і до війни теж) спеціальний режим для прикордонних теренів, отже, забрати до цюпи їх мали ще на підході до Тиси - ну бодай оті браві хлопці на світлині

в житті нічого простого не трапляється
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05.01.2024 23:16 Відповісти
Виходить скоріше за все їх просто притопили ?
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06.01.2024 02:25 Відповісти
смерть дезертира - гівно вопрос !

.
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05.01.2024 23:06 Відповісти
герої-ухилянти це вам не діванні ухилянти
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05.01.2024 23:10 Відповісти
Зрозумів з усіх коментів, що ІПСО задвигає тему - хто втікає з України від мобілізації, ті просто ненависники політики Зеленського та одночасно провідники ідей Порошенка. Ви не аку є лі, зеленосракі панове?
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05.01.2024 23:12 Відповісти
А держава повинна була дати роботу по укріпленню кордону як підори на окупованих територіях залучають наших за 100-150к
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05.01.2024 23:15 Відповісти
бл. утро ,Естония , Таллин , приезжаю на работу , рядом шиномонтажка , стоит джип номер ВН Украина я тне знаю регион , но знаю точно что 23 год выпуска , близнец моего . как он сюда попал , знакомые волонтеры , которым я помогаю , выехать не могут. зайдя в любой сетевой магазин , полно мужиков , я могу определить , местных и чужих , они из Украины . у нас тут первый признак - уги .. тут такое носят только кацапы и украинцы . ну это которые при деньгах , а голота , каким образом попала ? .. через тису ?
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05.01.2024 23:26 Відповісти
женіть чоловіків призовного віку із Естонії к єпєням !

Україна не Сирія - є ЗСУ і можливість боронити себе і своїх рідних
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06.01.2024 00:04 Відповісти
голота с оккупированных территорий весь 22год ехала автобусами через кацапстан до Нарвы. Там по украинским паспортам проходили в Эстонию.
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06.01.2024 00:09 Відповісти
помститись кацап не думали, нє ?
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06.01.2024 00:26 Відповісти
У нас мексиканцев называют мокрые спины, тоже тонут при эмиграции.
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05.01.2024 23:44 Відповісти
Рыба ищет где глубже , а человек где лучше.
Мир праху.
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05.01.2024 23:47 Відповісти
... а дезертир шукає де риба.

в Тисі немає праху - там раки працюють
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05.01.2024 23:52 Відповісти
Ще не всіх потравили?
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06.01.2024 00:18 Відповісти
красені!побачити тису!! і втопитися!! карл!! тису переплюнуть можливо!(просто треба знати де і в який час пори року)
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05.01.2024 23:44 Відповісти
І за шо втопилися?
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05.01.2024 23:57 Відповісти
Жалко этих людей. Вдвойне, потому, что погибли молодыми, и потому, что когда-то о них скажут, - "кто? такой-то? так это ж сцыкун-уклонист который утонул", независимо от причин по которым они пытались убежать.
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06.01.2024 00:06 Відповісти
Так скажут все, кто пошел на войну. В том числе и те, кто этих людей лично знал. Так будут говорить о них семьи погибших. И даже уклонисты, которые отсидятся по подвалам , тоже.
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06.01.2024 00:27 Відповісти
що з такою підтримкою це безвихідь А як би взагалі Олександр, ніякої б підтримки взагалі не було б??,то ви б з орками, після усього того Жаху!!, що вони вчинили!, та МОЖУТЬ ще вчинити!, вже такі, що по дьоснам вдарили б ??,, чи як ще зрозуміти оце Те!, що ви тут тулите на протязі теми ??, Помирати дійсно ніхто не хоче, Але є Таке поняття--Захищяти Те, що ти любиш, Свою землю, Свою родину, Те, що тобі дорого, і якщо у вас є знайомі, які воюють, то вони не питали вас, ЧОМУ вони, виконуюить цю работу, а для інших, ніби то війни не існує ??, а то за вашими розповідями, виходить так, що краще в Тисі втопитися, ніж дружину від бурята захистити! (,, Так?
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06.01.2024 01:47 Відповісти
У ваших словах є відповідь на ваше питання - вони не ******* цю землю, а родину можна закордон відправити, у безпеку
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06.01.2024 02:03 Відповісти
дружину та дітей - можливо, а старенькі батьки в Україні, нехай їх сусідський Микола захищає
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06.01.2024 02:26 Відповісти
и кто не пошел - тоже
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06.01.2024 02:17 Відповісти
М-да уж, уклонились так уклонились. Хз, что лучше, так завершить свои дни или от снаряда-пули-мины. И то плохо. и другое. Война зло, это ежу понятно, но с другой стороны, почему одни должны по окопам сидеть годами, а другие - не инвалиды, не однорукие-одноглазые, здоровые лбы, сидят во всех приграничных и не очень странах и шикуют, еще и права качают, типа я беженец. Конечно, жить всем охота, но тогда что получается, одни кровь льют и калечатся, а другие потом на все готовое припрутся, еще и документики себе справят, что типа ветераны и т.п. Грустно все это...
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06.01.2024 02:48 Відповісти
В истории много примеров когда людям ограничивали свободу незаконно в их собственном государстве, ни к чему хорошему это не приводило, насильно мил не будешь.
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06.01.2024 03:19 Відповісти
Якби на Німеччину напав путін, то 70% німців тупо виїхали б з країни, ще 25% робили б вигляд, що нічого не відбувається, і тільки 5% пішли б воювати. Це данні згідно одного з опитувань у цій країні. Тобто по факту Німеччина не потрібна самим німцям - і це по твоєму "хароший сценарій".
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06.01.2024 11:23 Відповісти
Я не маю морал'ноґо права засуджувати ухілянтів бо я в Канада. Але, я вистрибнув з потяґа в Субботиці шоб потрапити то тодішноі Юґославіа у 89, я перетнув пол'ско-німец'кій кордон через канаву і ліс, їшли ми цілу ніч ****** куди, але таки вийшли до Ал'бека у 91. Й тікав з сересер, то була імперія зла, ґлина. Тому скажу - дурні ці ухилянти, особисто мені іх не шкода, задай дурню боґу молитеся, він собі лоба розіб'е.
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06.01.2024 05:41 Відповісти
Расстреляли дезертира, по приказу командира))))
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06.01.2024 08:28 Відповісти
Уклонисты - утописты!
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06.01.2024 12:32 Відповісти
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